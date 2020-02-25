17 февраля ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты страны. Теперь абхазских избирателей ждет «веселый» предвыборный месяц. К 22 марта команды трех кандидатов в президенты Абхазии докажут ее многонациональному народу, каков должен быть его «правильный выбор».

Вячеслав Денисов. В абхазской деревне

Из сообщения ЦИК Абхазии:

В соответствии со ст. 8 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» зарегистрированы:

• Ардзинба Адгур Амиранович — кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Ашуба Арда Енверович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия;

• Бжания Аслан Георгиевич — кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Гунба Бадра Зурабович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия;

• Дзапшба Леонид Юрьевич — кандидатом в Президенты Республики Абхазия и Хашба Виктор Шамилович кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия.

Беглый взгляд на предвыборный расклад дает возможность сделать несколько выводов. Самое главное — 22 марта многое зависит именно от раскладов в Администрации Президента России. Дело в том, что на прошлой неделе Указом президента был снят со своей последней должности помощник президента РФ Владислав Сурков. Именно он традиционно курировал Абхазию и отвечал за выборы в не до конца признанной республике.

В то же время ставший первым заместителем АП Дмитрий Козак перехватывает инициативу по работе со странами СНГ и непризнанными республиками у бывших соратников Суркова. Козак готовит структурные изменения — как говорят, он хочет слить воедино два профильных управления АП: Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и Управление по приграничному сотрудничеству. Первое возглавляет Владимир Чернов, бывший верный соратник Сергея Иванова, а второе, появившееся в структуре АП только в феврале 2018 года — Алексей Филатов, которого курировал лично Сурков.

Теперь с большой долей вероятности новое управление, которое, прежде всего, в европейской части континента будет заниматься Украиной, Белоруссией, Молдавией, Арменией и Грузией возглавит Михаил Бабич. Понятно, что приоритет непризнанных в мире республик — Абхазии, Южной Осетии и ПМР на фоне негативных для РФ трендов в Белоруссии и на Украине уже не будет одним из основных. Это же относится к кураторам окружающего Россию постсоветского пространства от ФСБ, к которому по положению об этой Службе относится ее Департамент оперативной информации. Ему хватает «разборок» вокруг ЛДНР, которые тесно связаны с финансовыми интересами ряда украинских олигархов. Россотрудничество под руководством Элеоноры Митрофановой идет своим путем и принципиально не занимается выборами.

Niks777 Адгур Ардзинба

С другой стороны, пока приоритеты Козака оформляются в структурные изменения, бывшей команде Суркова, которую теперь в АП возглавляет Алексей Филатов, очень важно подтвердить собственный авторитет. Выигрыш выборов в Абхазии с «молодым технократом» Адгуром Ардзинба отлично вписывается в «концепцию будущего» другого первого заместителя АП Сергея Кириенко. Именно на него и будут ориентироваться «остатки» сурковской команды. Следовательно, на уровне Старой Площади Кремль в этот раз не останется сторонним наблюдателем. Однако похоже, что предстоящие выборы в Абхазии окажутся с этой стороны «игрой в одни ворота».

Об этом говорит хотя бы предвыборная конфигурация и тактика кандидатов. Многолетнему лидеру оппозиции Аслану Бжании, уроженцу Очамчирского района, противостоит тандем уроженцев Гудаутского района. Обладатель правильной для Республики фамилии Адгур Ардзинба очевидный фаворит гонки, Леонид Дзапшба столь же очевидный спойлер для его оппонента. Если говорить об этнической принадлежности — идет борьба бзыбцев против абжуйцев.

С другой стороны, очевидно, что московские технологи от Алексея Филатова активно работают в Абхазии с самого момента ухода Хаджимбы, причем объектом приложения их сил является именно Адгур Ардзинба. Выбор фаворита гонки сделан просто по классике из учебников политического пиара — молодость против старости, будущее против прошлого, здоровье против телесной слабости. Добавляет плюсов и повышение кандидатом квалификации в Российской академии госслужбы при Президенте РФ по направлению экономика, государственные финансы, государственное управление в 2013 году. Что может быть лучше для Абхазии, чем пышущий здоровьем, рожденный сразу после Олимпиады-80 кандидат экономических наук, стажировавшийся в Лондоне и автор 11 научных трудов? Конечно, не отставной генерал-майор Службы государственной безопасности, почти год простоявший одной ногой в могиле после загадочного отравления. Кстати и с местными силовиками команда Ардзинбы успела поработать: 20 февраля он встретился с личным составом СГБ и уверенно заявил, что «без сильных спецслужб нет сильного государства».

Abkhaz-auto.ru Леонид Дзяпшба

На электоральной поляне Бжании размещен второй кандидат, по характеристикам схожий с ним до степени смешения — почти ровесники, оба силовики, оба принимали участие в выборах 2014 года, когда Леонид Дзапшба набрал 3,4% голосов. Это попытка оттянуть от лидера оппозиции 1,5−2% голосов, которые будут решающими — как это всегда происходит в Абхазии, стоит только вспомнить последние выборы в 2019 году.

Есть известное выражение футбольных комментаторов — «порядок бьет класс», видимо этой логикой руководствуются те, кто тянет к президентству верного члена команды Хаджимбы Адгура Ардзинбу — вице-премьера, министра экономики, члена Национального банковского совета, заместителя Председателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству в Россией, и прочая, прочая…

Его воцарение позволит сохранить привычные схемы взаимодействия абхазской власти и ее кураторов их АП, которая за 6 лет правления Хаджимбы стала удобной, привычной и выгодной для всех ее участников кроме народа самой Абхазии. В результате победы «молодого технократа» имеющего связи в Лондоне, Россия получает еще одну точку напряженности, которая может взорваться очередным мандатом «по-сухумски».

Сомнений в победе Ардзинбы мало — порядок действительно бьет класс, а его команда с помощью московских гостей выдает кучу креатива. Так, 22 февраля этот кандидат обратился к другим коллегам с предложением использовать популярные в Абхазии площадки — Facebook и Instagram — для организации дебатов в прямом интернет-эфире. Таким образом, он решает вопрос привлечения на выборы молодежи республики. Кстати, о его поддержке заявила и Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа».

Leonrid Аслан Бжания

Его главный оппонент Аслан Бжания лишен московской поддержки, а силовики с Лубянки, на которых он привык опираться, самоустранились от выборного процесса. Ему приходится рассчитывать только на свои силы — за ним политическая партия «Амцахара» и бывший президент Александр Анкваб. Дмитрию Козаку на фоне последних событий тоже как-то не до него. Без методичной помощи со стороны заинтересованных в будущем Абхазии групп из России для победы этого явно мало.

Так что после трудного выборного месяца перед Абхазией встанет только один вопрос: как долго просидит в кресле молодой президент-технократ и какой ущерб за это время получит экономика независимой республики. Ведь Абхазия, в конце концов, не Франция, ее народу можно «продать» молодого экономиста как лидера, но вряд ли его будут долго терпеть элиты и народ.