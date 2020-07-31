Ключевое совещание этой недели, как уже принято, по видеосвязи президент Владимир Путин провел в среду 29 июля. На нем говорилось о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. На формат проведения совещания явно повлияло давешнее признание президента Белоруссии Лукашенко в том, что он «перенес бессимптомный коронавирус» и сделал это накануне совместного с Путиным мероприятия во Ржеве. Как говорят, на президента РФ это произвело большее впечатление, гораздо бо́льшее, чем сведения о заражении собственного пресс-секретаря Дмитрия Пескова или встреча с коронавирусным главврачом Коммунарки Проценко, проведенная без согласования с ФСО России.

Красный Крест

Среди участников «болезного саммита» были все ключевые чиновники, продвигающие интересы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Видимо, сама встреча и ее повестка была «продавлена» именно по этой линии. Ни Мишустин, ни Белоусов, которые могли бы рассказать о последствиях воздействия продолжительных карантинных мер на экономику, не выступили.

Тон обсуждению, как водится, задал сам Владимир Путин: «Ситуация остаётся сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону . Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет». В качестве цели совещания президент определил предметную оценку того, что «необходимо сделать дополнительно как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных и местных властей для улучшения ситуации», ведь, по его же словам и «по оценкам специалистов, ситуация в осенне-зимний период в России может обостриться ». Именно эта фраза заставила некоторых «бойцов коронавирусного фронта» раскрыться и «между строк» выдать свои сокровенные мысли и истинные намере́ния, пусть и коряво донеся их эзоповым языком из-за отсутствия советского опыта, а может, просто оговорившись «по Фрейду».

После Путина выступала вице-премьер Татьяна Голикова. В ее речи стоит выделить несколько важных моментов. Во-первых, наряду с прочей статистикой она сообщила, что «показатель летальности (COVID-19) составляет менее 2,5 процента, что значительно меньше, чем в ряде стран мира». Правда она не сообщила, что этакая цифра — процент не от общего числа населения, а от выявленных тестами заболевших и носителей, а также лиц, диагностированных «по клиническим признакам». Однако «между строк», она подтвердила предположение, что на самом деле пандемии, объявленной ВОЗ, в стране нет. Но, несмотря на это, «в летние месяцы (читай: август — когда ей писали речь?) необходимо предпринять все возможные меры к снижению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе за счёт осуществления профилактических мер». Получается, что для того, чтобы подготовиться к пику ОРВИ и простого гриппа зимой, надо готовить «ковидные санки» летом. «В сентябре—октябре еженедельно регистрируется от 250 до 700 тысяч случаев ОРВИ, циркулируют в основном аденовирусы, вирусы парагриппа и другие. Доля гриппа составляет в этот период не более 1%. Начиная со второй половины декабря отмечается увеличение циркуляции вируса гриппа». Из этих слов становится понятно, какие цифры собираются выдавать за COVID-19 в Минздраве по указанию ВОЗ в случае «второй волны».

Но когда же она случится и случится ли вообще? Кроме определяющих слов Владимира Путина, подтверждение у Голиковой тоже имеется. Вице-премьер считает необходимым «в межэпидемический период, который остался сейчас до сентября месяца, сентябрь включительно, нужно провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа А, В и COVID-19». Опа — снова лишняя информация — «межэпидемический» период кончится с сентябрём. Это значит, что за ним наступит «эпидемический» — он же «вторая волна». Словам Голиковой стоит поверить.

Тогда остается еще один вопрос, что же будут делать власти в этом случае? План уже есть, и он включает интересные меры. Например, будут осуществляться «выявления и изоляция контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания». Или вот: «проведение в сентябре текущего года вакцинации против гриппа» с охватом «не менее 60% населения», а для группы риска не менее 75%. Как это коррелирует с концом эпидпериода по «короне» — не ясно, однако на ум приходят моменты из теории заговора, где главным актором является фонд «Билла и Мелинды Гейтс». Кроме этого, обозначена еще одна замечательная инициатива, которая могла бы привлечь внимание правозащитников: «Где есть необходимость, организовать подвоз граждан для проведения диспансеризации и вакцинации с помощью тех средств доставки, которые у них на сегодняшний день имеются и которые они, в том числе, приобрели в рамках национальных проектов». Похоже, это какие-то насильственные действия.

Но и это еще не все — есть и «вишенка на торте»: в Минздраве оказывается «утверждён план по разработке вакцин». Но почему-то одновременно «правительство пока оценивает необходимое для вакцинации» количество доз и возможности их производства. Получается, что план существует непозволительно далеко от производственных мощностей. Для тех, кто хотел бы понять, про происходит с вакцинами от «короны», число которых ранее обозначалось магическим «27 штук», Татьяна Голикова прояснила реальный расклад. По вакцине, разработанной НИЦЭиМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м ЦНИИИ Минобороны «государственная регистрация пройдет в августе», «запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года». По вакцине ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора — «завершение клинических испытаний планируется в сентябре», «так же в сентябре — госрегистрация», «производство первой партии в октябре».

Кстати, по словам вице-премьера, школы могут не беспокоиться с началом занятий: «новый учебный год в школах решено начинать, как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах». Последняя фраза — ключевая. Критериев указанных рисков нет и не будет — решения будут приниматься в «ручном режиме». Это значит, что в новом мире «цифрового эксперимента» по решению губернатора каждого из 14 (четырнадцати) регионов-участников занятия в школах начнутся 1 сентября, но в дистанционном режиме . Хуже ситуация с вузами. Кроме экспериментальной «дистанционки», часть высших учебных заведений перейдет на этот кастрированный режим обучения и без эксперимента: «92 процента вузов планируют начать сезон с 1 сентября, остальные — 14 сентября, но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на два месяца». В какой форме это произойдет — не говорится, однако «начало учёбы в университете в дистанционном формате не должно разочаровать ребят в их выборе вуза».

Вслед за Голиковой слово от президента Владимира Путина получил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он вовсю жонглировал статистикой, по которой, правда, оказалось, что сейчас под COVID-19 используется только 1/3 коечного резерва. Тут не учтены койки от Минобороны и российских олигархов в местах их постоянной дислокации. Михаил Альбертович, как его уважительно представил Путин, рассказал и о восьмой версии самоучителя для «ковидоборцев» — врачей без профильного эпидемического образования. Тут поражает именно само число версий — оно равно количеству вариантов алгоритмов лечения этого заболевания. Ну, сказал бы, дескать обновили методику, а он прямо циферку назвал, дурашка-мурашка. И вот еще, произнесена вполне безобидная фраза «Информационный ресурс, используемый для мониторинга коронавирусной инфекции у пациентов, позволил нам сегодня видеть и прогнозировать ситуацию в каждом регионе. Мы сегодня дорабатываем его, для того чтобы использовать в системе вакцинации против коронавирусной инфекции, гриппа». Понятно, что речь идет о «социальном мониторинге», который Сергей Собянин как глава рабочей группы Госсовета по новой коронавирусной инфекции распространил из Москвы на некоторые регионы. Но нет, министра здравоохранения как будто кто-то тянет за язык, и он продолжает: «На наш взгляд, это будет новый шаг в целом по управлению заболеваемостью ». Получается, что он собирается управлять еще не объявленной «второй волной» пандемии.

Но как же он будет это делать? Для этого у него «есть такие приборы» (© «Манго-Манго»), т. е. существуют «современные методы (для контроля социального мониторинга), в том числе с использованием персональных гаджетов , устройств для того, чтобы вести дневники. Сегодня специалисты, научные сотрудники работают над таким мобильным приложением». Это еще серьезней. Если «социальный мониторинг» по-собянински был завязан на собственный мобильник больного, то тут появляются некие «приборчики», под которые можно оформить деньги не одного нацпроекта или нацидеи. Мало того, те же любители конспирологических тем в области вышек 5G скажут, что «компании с иностранным, а именно китайским, участием возводят их, чтобы в режиме реального времени получать не только полные медицинские данные, но и остальную биометрию человека». «Дырка» здесь и в области безопасности: среди наблюдаемых лиц, а по планам Мурашко это все вакцинированные от ковида и гриппа , могут оказаться силовики или иные лица, имеющие допуск к гостайне. Их данные тоже будут куда-то передаваться, и не факт, что это место окажется на территории РФ. Такой вариант утечки показал московский эксперимент, когда было установлено, что первоначально сведения из приложения «социального мониторинга» передавались на сервера в ФРГ. А ведь число запланированных к вакцинации граждан РФ, по словам предыдущего докладчика, — это 60% населения страны. Огромные данные, если так можно сказать — «SuperBigData». Для их обработки нужен суперкомпьютер мирового уровня. В России их три: в Новосибирском и Московском университетах, а также с ноября 2019 года у Сбербанка. В худшем случае биометрия граждан будет «случайно» совмещена с Единым федеральным информационным регистром (ЕФИР), который ФНС и Минфин планируют обрабатывать на мощностях Германа Грефа. Да уж, Мурашко такого наговорил, что его однофамильцы должны бегать по его закаленной борьбой с «короной» коже просто стадами — за слова иногда приходится отвечать.

За ним выступила Анна Попова, глава Роспотребнадзора и главный «ковидный регулятор». Она начала с алогичного заявления. По ее словам, несмотря на то, что заболеваемость за последний месяц снизилась в 10 раз, у России впереди « та инфекция , о которой сегодня уже говорили, и тот сезон , о котором Вы <Владимир Владимирович> сегодня сказали во вступительном слове». Так что, сразу стало понятно, кто готовил для референтуры подстрочник. Девушке нравится управлять президентом? Если бы рядом был психотерапевт, с ним срочно надо было бы «поговорить об этом».

Но, за неимением COVID-19, Попова теперь собирается «присесть» на грипп и ОРВИ: «Задача сегодняшнего дня — это подготовка к сезонному подъёму заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом». Фантастика начинается с ее рассказа про разработку специальных методических рекомендаций по оценке наличия вируса в морской воде, пресной воде, питьевой, сточной, на поверхностях, продуктах питания. По словам Поповой, «сегодня проведено уже более 2 тысяч исследований. В находках вируса нет ». Ну нет, и не может быть вируса гриппа и коронавируса в морской воде и прочих средах, это знает даже студент-двоечник из любого медвуза. А вот Роспотребназдор имени Поповой не знает и тратит федеральный бюджет и ожидаемо ничего не находит, однако разрабатывает методические рекомендации по поиску. Ищите и обрящете… Эти документы, обязательные к исполнению, на самом деле — рычаг экономического стимулирования эпидемий. Теперь властям регионов, чтобы освоить очередную часть «больничного» бюджета, стоит только заявить об обострении эпидемической обстановки, а потом проводить и проводить по методике Роспотребназдора никому не нужные дорогостоящие исследования воды и еды, etc. У Поповой есть еще одна «проговорка»: «В штаммовом составе вакцины против гриппа, который рекомендован ВОЗ для трёхвалентной вакцины, все варианты новые». По-русски это значит, что вакцина, рекомендованная «от гриппа» ВОЗ является одним из его ослабленных (или не ослабленных) штаммов. С другой стороны, Попова выступает как «капитан Очевидность», ведь каждый год вирус сезонного гриппа мутирует, тогда откуда у ВОЗ штамм гриппа, который еще не начался? Отсюда видна возможность не только озолотиться на продаже «новой вакцины от гриппа» для глобальной фармацевтики — спонсоров ВОЗ по линии неоконов, но и варианты откатов для наших чиновников. Кроме этого, стоит помнить что, то же лицензирование вакцины ВОЗ в РФ ничего не противопоставит возможностям искусственно организовать эпидемию «нового гриппа», которая может прийти на смену «короне» по воле управляющих организацией глобалистов.

После тщательного прочтения стенограммы видеосовещания президента РФ «О санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду», опубликованной на сайте Кремля, хочется сказать нашему лидеру отдельное спасибо. Он, как писал Высоцкий, «выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал!» — заставил многих участников войны с «короной» проговориться или скрытно сообщить о реалиях и сроках нынешнего «доэпидемического» периода. Правда, в песне Владимира Семёновича куплет кончался плохо: «Никто поделать ничего не мог… Но был один, который не стрелял». В данном случае этот «один» не одинок — ситуация требует контроля всего гражданского общества.