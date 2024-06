На фоне госпитализации сотрудника РФС Давида Берова (его имя засветил telegram-канал @Baza), который сам обратился к врачам с признаками ОРВИ, наши «лучшие друзья» из Украины начали массированную информационную атаку. На этот раз используется WathsApp, Twitter и FaceBook. Основная идея инициаторов рассылок стара, как мир пиара: обвинить власти в том, что они скрывают правду о числе заболевших и опасностях самого заболевания. В этом порыве украинские инициативники не одиноки. Вмести с ними над изменением сознания россиян работают и профессионалы из западных спецслужб.

У украинских инициаторов атаки даже есть надежда на то, что паника может серьезно подорвать продуктовую безопасность Москвы, так как в ее результате ожидается массовая скупка продуктов питания. Однако в самом целеполагании о массовых акциях протеста в этот период есть внутреннее противоречие, которое сводит на нет усилия по организации протестов «по коронавирусу». Всё просто: даже самый конченый либерал не пойдет на мероприятие, где он сможет легко заразиться. И чем больше будет слов об опасности, тем меньше протестующих в Москве соберутся вместе.

Однако «глубинная» дезинформация не ограничивается коротким анонимным аудио-постом про «20 тысяч московских больных». Есть более изощренные варианты, которые подготовили и активно распространяют западные спецслужбы. Наши коллеги в органах безопасности обратили внимание на пару самых ярких материалов из этой серии.

Среди панических публикаций о коронавирусе, распространяемых в СМИ и по социальным сетям, связанных с западными «коллегами», выделяются две наиболее психологически действенные легенды.

Первый материал по экспертным оценкам изготовлен в Ленгли и рассказывает о предсказании уханьской трагедии, сделанном в книге Дина Кунца «Глаза тьмы» (The Eyes of Darkness) в 1981 году. Главная цитируемая фраза оттуда в Twitter — упоминание о вирусе под названием «Ухань-400». По сюжету книги, это якобы «важнейшее и самое опасное биологическое оружие», которое было разработано в исследовательском центре в окрестностях города Ухань. В книге написано: «Ухань-400 — идеальное оружие. Он поражает исключительно людей. Ни одно другое живое существо не может быть его носителем, и, подобно сифилису, Ухань-400 не может выжить вне живого человеческого организма дольше минуты». Также в тексте упоминается, что информацию и все данные об этом вирусе привез из Китая в США некий сбежавший из КНР профессор по имени Ли Чен. В интернет-публикациях рядом со сканом страницы с этим текстом обычно размещается еще одна. На ней история как бы продолжается: «Примерно в 2020 году тяжелая болезнь, подобная пневмонии, распространится по всему земному шару, поражая легкие и бронхи и будучи устойчивой ко всем известным методам лечения». Читателю кажется, что совпадение нереально точное.

Однако, как оказалось, вторая цитата принадлежит не Кунцу, а некой Сильвии Браун. Сама фраза взята из ее пророчеств, сделанных в брошюре «Конец наших дней: предсказания и пророчества о конце света» (End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World). Тогда Браун называла себя медиумом, гипнотерапевтом и экстрасенсом, а на самом деле была организатором тоталитарной секты. Она действовала под видом парапсихологического центра Nirvana. В 1992 году в США ее признали виновной в инвестиционном мошенничестве, хищениях и махинациях с ценными бумагами.

Но и это еще не все. Оказалось, что, по данным портала Snopes, в книгу отставного ЦРУшника Кунца в 2008 году тоже была внесена поправка. В первоначальной версии книги от «постолимпиадного» года «зловредный вирус» был разработан не в КНР, а в России и даже назывался «Горки-400».Так что сказка про коронавирус в исполнении Кунца — просто ребрендинг.

Пророчества в последнее время вообще в цене — сказывается упадок образования. Они не говорят ничего явно, но готовят общественное мнение к восприятию любой лжи, формируя мыслеформы, которые рано или поздно становятся материальными. В этом стратегическая цель приведенной дезинформации.

Более жестко, как говорят, действуют эмиссары MI6. С их работой связана вторая, активно распространяемая в интернете история про откровения «сотрудника биологического подразделения военной разведки» Китая, которые он на чистом английском языке передает в социальные сети. Кстати, Ухань сейчас полностью блокирован. В этих материалах вовсю сливаются «спецслужбы США», а их агентурный аппарат в КНР прямо обвиняется в допущенном распространении «опаснейшего биологического агента», которым и является короновирус. В материале говорится, что «биоагента» под него замаскировало МГБ Китая.

Основные тезисы этой дезинформации требуют точного цитирования. Вот, например, самоописание «информатора»:

"Старший офицер китайской военной разведки, и я знаю правду о вспышке «коронавируса». Это гораздо хуже, чем вам говорят СМИ. Я — гражданин Китая в Ухане, занимающий — или, возможно, занимавший высокий пост в военной разведке. Я также являюсь членом Китайской коммунистической партии. Как высокопоставленный чиновник, близкий к верхушке партии, я имею доступ к большому количеству секретной информации, и я был вовлечен во многие совершенно секретные правительственные проекты. У меня есть докторская степень в одном из ведущих университетов Западной страны, поэтому я могу написать свой отчет на английском языке. У меня есть информация, которая, как я полагаю, может привести к свержению моего правительства. Это также относится к миллиардам людей за пределами Китая, все из которых сейчас находятся в экзистенциальной опасности».

После того как основные информационные реперы расставлены, следует знакомая информация о всемирном мировом заговоре, организованном по оси США — КНР:

«Позвольте мне начать с того, что мир устроен не так, как вы думаете. Хотя такие страны, как США и Китай, соперничают за мировое господство, эта конкуренция ограничивается определенными ограниченными областями. В большинстве случаев обе страны больше заинтересованы в сотрудничестве, чтобы помешать другим конкурирующим странам получить больше власти. Они также заинтересованы в том, чтобы реальная власть не оказалась в руках их «обычных» граждан. Для этого у них есть много различных механизмов, с помощью которых они контролируют подавляющее большинство своих средств массовой информации … Эти же страны также обладают технологиями, которые намного более развиты, чем вы можете себе представить, и которые тщательно скрываются от общественности. Это включает в себя продвинутый искусственный интеллект, способный подорвать и решить любые выборы в мире; биологические и химические агенты, которые могут манипулировать и контролировать мыслительные паттерны и поведение граждан до ужасающей степени; очень сложные методы манипулирования с использованием гипнотических практик, совершенно неизвестных общественности».

Так обеспечивается правдивость тезиса, что «именно по сговору правительств Китая и США истина скрыта». Почему никто ни о чем не знает — мировой заговор скрывает улики… Не оспорить.

Ведь, по словам «офицера военной разведки», в Ухане в той самой лаборатории разрабатывался биологический агент, который мог бы «сделать послушными протестующих в Гонконге», в котором именно MI6 имеет значительные и давние интересы, стоит только вспомнить центр High Heaven. «Это был аэрозоль, который можно было бы распылять с вертолетов или беспилотных летательных аппаратов и который привел бы к умственной отсталости и изменению поведения», сделанный «под Гонконг». Из-за этих возможностей к выборам Трампа американцы якобы заинтересовались разработкой, а коллеги из Китая отказались им ее передать, и агент ЦРУ ее выкрал… На рыбном рынке в Ухане произошла попытка передачи, во время которой ампула с агентом разбилась. и началось заражение. Отличный сюжет для шпионского триллера.

Однако дальше описан horror. Оказывается, что утекший «биоагент» вызывает 100% смертность, в Ухане под видом госпиталя построен гигантский крематорий, все контролируется спецподразделениями МГБ Китая, люди заражаются и умирают сотнями тысяч, что скрывается от всего мира с помощью США. И та же участь через некоторое и очень короткое время ждет все остальные страны. В общем — все умрем!

Важно то, что новый Конец света прописан жесткими психологическими штампами, которые давно зафиксированы в сознании массового западного обывателя. На россиян эти схемы действуют не так сильно, а вот молодых необразованных украинцев просто ввергает в панику. Именно распространение подобных слухов о 100% смертности и «зомбопандемии» спровоцировало на той неделе беспорядки вокруг санатория в Новых Санжарах.

Наши коллеги из CIA и MI6 давно разработали теорию «манипуляции страхом». Она является одной из технологий создания «управляемой зоны хаоса». У них принято считать, что при возрастании информационной неопределенности — энтропии — народные массы являются более восприимчивыми к навязыванию им внешних психологических установок. Но главное, что показывают реальные результаты последних деструктивных информационно-психологических воздействий на граждан России через интернет: нас защищает пока еще сохраненная собственная российская ментальность и остатки высокого уровня образования времен Советского Союза.

Сказками, даже близкими к правде, россиян не возьмешь, однако сила ментальности не вечна, не зря же спецслужбы наших западных «партнеров» плотно работают над тем, чтобы ее изменить. Так что коронавирус дал России отличный сигнал: сберегая ментальность, мы охраняем будущее. Хочется надеяться, что это тоже отразится в поправках к Конституции.

Приложение

@blaisebula_

Author Dean Koontz predicted the 2020 new coronavirus outbreak in his 1981 novel «The Eyes of Darkness.» Is Coronavirus a biological weapon?

10:36 AM — Feb 20, 2020

