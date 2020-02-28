



Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

В среду, 26 февраля, президент Владимир Путин встретился в Кремле с рабочей группой «по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию». На ней были озвучены некоторые правки в Конституцию и формулировки, утвержденные рабочей группой. Президенту всё понравилось, разве что он поспорил с сенатором Андреем Клишасом насчет себя. Группа продолжит работать, поправки будут собирать, а то, что не пригодится в этот раз, использует ГД в законотворческом процессе. Единственный вопрос, который так и не был рассмотрен, это как будет проводиться всеобщее и всенародное голосование.

Открывая заседание, президент сказал, что к кремлевской встрече «на группу» попало более 900 предложений. Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников добавил, что на самом деле их гораздо больше, и подтвердил президентскую волю: «Наша задача — рассмотреть их и учесть каждое обращение». Понятно, что при формировании поправок в Конституцию этого физически не случится. Но народные предложения, по словам сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой, не будут забыты: они «могут быть использованы в текущем законодательстве и в деятельности органов власти». Конечно, «могут» — это не «будут», но и на том спасибо.

Слова сопредседателя — это маркер для российского политикума. Госдума пойдет путем, указанным Путиным, и это не тавтология. Из порядка 900 предложений — более 600 поступили в комитет Павла Крашенинникова от рабочей группы, 300 «с хвостиком» — от депутатов Госдумы. На совещании заявлено, что их прием продлен комитетом до 2 марта, при этом сам федеральный конституционный закон «О поправке…» планируется к рассмотрению во втором чтении уже 10 марта. Так что к этому моменту количество правок, «по Путину», носящих «серьёзный, содержательный характер», явно превысит 1500 штук. Среди них, по словам Крашенинникова «самое большое внимание граждан привлекают социальные темы, политическая реформа и обеспечение территориальной целостности страны». Именно эта фраза является основой классификации поправок и делит их на три «большие блока» с присутствием ряда идеологем, которые по замыслу авторов «строят» Россию будущего. Правда, глядя на них, говорить о полноценной идеологии еще рано.

Kremlin.ru Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Но председатель законодательного комитета приводит и более точную классификацию, где правки в Основной закон разнесены по приоритетам и смыслам.

Первой группой , а это почти четверть всех поправок, Павел Крашенинников называет «закрепление гарантий социального обеспечения» — электоральная поддержка которых «по ВЦИОМ» составляет более 97% населения. Ко второй группе председатель комитета ГД относит «защиту и поддержку семьи, сохранение традиционных семейных ценностей» — поддержка порядка 96%. В третью группу правок он включает «обеспечение территориальной целостности и суверенитета государства». Их поддержка составляет 90%. Четвертую группу анонсирует очень мягко как «поправки по культуре и национальному самосознанию», это вовсе не «идеология». С ними согласны около 90% избирателей. И только как шестую группу Крашенинников рассматривает путинские поправки «про институты власти». Таких «официальных поправок, касающихся Федерального собрания, — 19%, президента — 13%, правительства — 11%, судебной власти и прокуратуры немножко меньше — 9%», и не оглашает число их сторонников. Причем в «списке Крашенинникова» не указаны поправки о Госсовете, которые, по-хорошему, должны быть выведены в отдельную главу Основного закона. Кстати, особо Крашенинников выделил седьмую, ранее не декларируемую группу поправок — «касающиеся информационных технологий», число поддержки которых даже не проверялось, а ведь именно они для будущего страны в XXI веке являются «формирующими». Пока точных сведений о конечных формулировках по этой теме нет.

Таким образом, презентация председателя комитета Госдумы показала наличие 7 (семи) основных блоков поправок, которые являются абсолютно разными и вносят в Конституцию «дополнения», касающиеся различных аспектов существования и строительства будущего государства Российского. Просто так принять их, ответив на вопрос всеобщего голосования: «Согласны ли Вы с представленными в законе «О поправке…» изменениями в Конституцию?», с двумя ответами «да» и «нет» без «воздержался», явно нельзя. В таком виде это будет «не то голосование», о котором грезил вслух президент. Если обратиться к классике главного советского искусства — кино, у Марка Захарова в «Мюнхгаузене» это звучало так: «Не то, Марта, не то!..» Но, как оказалось, убедить собственных функционеров в том, что голосование по всем предложениям скопом делегитимизирует сам принцип народной поддержки, у президента пока не получается. ГПУ Ларисы Брычевой уверенно движется по уже проложенным рельсам, не замечая, что узкая тропинка первоначальных поправок «под транзит» превратилась в тернистый путь в будущее страны, а легитимизации народной воли не поможет «усиление работы в регионах», которое проводить никто не собирается.

Kremlin.ru В ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Исполнение воли Путина упирается в законопроект, который должен определить не только принципы его проведения, дату и порядок участия граждан, но и форму избирательного бюллетеня. Если с датой на совещании практически определились — это 22 апреля, то всё остальное скрыто законодательной тайной, которая не откроется, пока в Госдуму не поступит сам документ, подготовленный в недрах ГПУ. Который, кстати, давно готов, только и ждет команды «на старт» — никто не собирается адаптировать его к расширившейся на всю страну конституционной дискуссии.

Поэтому хотелось бы чисто теоретически обратить внимание на необходимые и достаточные для решения задачи легитимизации воли народа и президента положения, которые в нём пока отсутствуют.

Почти в конце встречи рабочей группы по Конституции с президентом Светлана Горячева, которая «провела множество встреч» на местах, отметила такую «контрпропаганду через интернет, по крайней мере, по многим вопросам, которые задавались: типа говорят — «давайте голосовать постатейно!». Ей невдомек, что на самом деле это было бы утопически идеальное голосование. Происходи оно в Аргентине, каждый избиратель получил бы по почте красочный буклет новой Конституции с поправками и около каждой поставил бы свою отметку о согласии. В нашем случае нет ни сил, ни возможностей для «постатейки». Но не зря же работал могучий ум Павла Крашенинникова: основная классификация правок создана, и её просто необходимо включить в проект соответствующего закона в раздел формы бюллетеня. Конечно, стоит и добавить вариант «воздержался» — это принципиально важно и положительно скажется на явке избирателей, а также лишит противников России еще одной позиции для посткритики состоявшегося плебисцита.

После принятия этих двух моментов в законопроекте «О всеобщем голосовании» ни один «контрпропагандист» не скажет, что народу навязали президентские поправки, прикрыв их фиговым листком социальных обязательств и патриотических посылов. Это принципиально важно.

Kremlin.ru В ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Однако пока конкретные шаги предпринимает только сам Владимир Путин. В своем кратком спиче Андрей Клишас заострил внимание собравшихся на поручении президента выработать механизм, по которому правки в Конституцию должны были бы «вступить в силу только после голосования на общероссийском голосовании». Сенатор предложил президенту следующий механизм этого «после»: все поправки по социальным, культурно-идеологическим и другим темам вступают в силу сразу после подведения итогов голосования и утверждения текста Конституции в КФЗ «О поправке…». Но «большой блок поправок в законопроекте, который Вы вносили, отражены эти поправки, они касаются полномочий конституционных органов власти, в частности полномочий президента, взаимодействия президента с Государственной думой, Советом Федерации, правительством», могут вступить в силу только после окончания нынешнего президентского срока. Клишас таким образом предположил, что Путин будет дослуживать «по старому алгоритму».

Ответ президента был исполнен верой в народ. Он сказал, что когда поправки будут приняты на плебисците, важно, исполняя волю народа, реализовать их сразу:

«Вы были бы правы окончательно, если бы мы процедуру принятия поправок ограничили только тем, о чем я сказал выше, а именно: сделали бы это без всеобщего голосования. Если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а граждане страны являются источником государственной власти, они, если соглашаются с этими предложениями, как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание. Мне кажется, что здесь нет никаких противоречий. Поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего общероссийского голосования».

Это, наверное, самый важный идейный момент в совещании рабочей группы и президента 26 февраля. И ведь Андрей Клишас не играл, а действительно так думал — это видно.

Вот почему правильная форма бюллетеня «всеобщего всенародного» важна как никогда. Только проведенное в таком виде оно переведет пожелание Владимира Путина о воле народа в реальность бытия, которое определяет сознание.