Основу элит Белоруссии, в отличие от нынешней России, составляют госаппарат и депутаты, военные и силовики, региональные чиновники и руководители госпредприятий, учительский и врачебный корпус. Из них около 700 человек приняли участие в инаугурации, поэтому «тайной» ее сложно назвать. Но! Ни один из приглашенных не допустил утечки информации, таким образом дав «карт-бланш доверия» своему лидеру. А Лукашенко, приняв власть, показал, что его позиции абсолютно твердые и переговоров с оппозицией не будет. Конституционная реформа будет проводиться без Координационного совета Светланы Тихановской.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости, 23 сентября 2020 года

Стоит почувствовать «две большие разницы»: «тайная» и «закрытая» инаугурация. То, что произошло 23 сентября в Минске, было именно закрытым мероприятием для близкого круга лиц. Его информационная, а не представительская келейность также объяснялась тем, что, по данным КГБ Белоруссии, на инаугурацию наемниками из Польши и Украины планировались активные вооруженные акции, провоцирующие власть на применение силы и создание хаоса в столице республики с реальными жертвами среди мирного населения. Эта информация подтверждалась и по линии ФСБ.

Странно, что такое объяснение события не получило распространение в федеральном информационном пространстве. Это можно объяснить только нынешними приоритетами центральных СМИ: сначала у них идут интересы отдельных олигархических групп, а потом уже Российского государства. Так, вместо поддержки избранного президента Лукашенко, канал «Россия-1» во всех политических ток-шоу в последние дни потворствовал оппозиции, показывая ее репрезентативных представителей, и доносил их бред до целевой аудитории в Белоруссии. При этом «остроумные» комментарии ведущих и ангажированных участников прямо направлены на дискредитацию лидера союзного России государства.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске

Вот один из ярких примеров: Александр Коц из «КП» на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» утверждал: «Они <окружение Лукашенко> абсолютно недоговороспособны… Лукашенко наш младший брат, немножко неразумный, немножко дурачок, ну чем бы дитя ни тешилось…»

Такие слова, сказанные на федеральном ТВ, транслирующемся на Белоруссию, не просто провокационны. Они просто призывают к активным действиям против «дурачка» Лукашенко. В той же передаче осмеивалась и военная форма избранного президента, которой он очень дорожит и одел на присягу, которую военные принимали сразу после инаугурации. Даже его традиционная по форме «советская фуражка» была названа «пиночетовской»: словом, на ТВ делалось все, чтобы спровоцировать Лукашенко на резкий ответ клеветникам. А ведь президент Белоруссии думает, что за СМИ стоят некие российские чиновники, и он, вероятно, прав. Но, похоже, на ситуацию влияют не только они.

Не секрет, что одним из интересантов в разрушении Союзного государства является КНР, имеющая интересы в Белоруссии, мало совместимые с российскими. А с учетом тактического союза Си Цзиньпина с Демпартией США, откровенно проявленным во время коронакризиса, действия Китая в Белоруссии являются одной из серьезных угроз для России, постепенно выходящей из парадигмы глобалистов-неоконов.

Самое главное, что по привычке предъявляют федеральные российские СМИ президенту Александру Лукашенко, так это его «многовекторность», цитируя его слова из инаугурационной речи: «На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию». СМИ говорят, что именно эта тема была заглавной. Хотя плохого в осознании своего истинного положения «на перекрестке интересов ЕС и РФ, конечно, нет. Это просто географическое расположение. Мало кто заметил, что уже следующей фразой Лукашенко разбил неверное допущение комментаторов, обозначив реальную цель своей внешней политики: «Сегодня, устояв перед массированным воздействием технологий, так же станем донором стабильности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

А ведь на самом деле избранный президент говорил на инаугурации о независимости и свободе бывшей советской республики — БССР. Но преамбулой этим словам стала президентская присяга, принесенная на белорусском — одном из государственных языков — что тоже почему-то ставится Лукашенко в вину. Ее текст предельно короток и не может быть истолкован двояко: «Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности». И как бы пафосно это ни прозвучало, похоже, что Лукашенко воспринимает эти слова сердцем: «В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».

Именно объявленная им победа вызвала «огонь на себя» ангажированных российских СМИ. Надо заметить, что в эфире федеральных каналов постоянно ведутся невнятные беседы, в которых «суверенитет Белоруссии объявляется подрывом основ союзного государства», причем его главными «дефендерами» выступают почему-то самые либеральные спикеры типа Станкевича, к которым ведущие активно прислушиваются и ретранслируют их риторику в массы уже от своего имени.

В своем обращении Александр Лукашенко четко определил главного противника и методы его действия: «Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну».

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

Очень важно и то, что Лукашенко был обозначен четкий акцент на поступательном развитии экономики страны. Он сказал, что государство Белоруссия не отступит от системного движения вперед, поддерживая новации и эффективную экономику, привлекающую инвестиции. «Мудрые инвесторы, мыслящие категориями трансграничной коммерции, оценят наши действия по созданию привлекательных условий для бизнеса. Но в основе государственной политики — человек и наша готовность на новом качественном уровне ответить его ожиданиям».

В плане внутриполитических приоритетов президентом Белоруссии была особо подчеркнута часть «плана Патрушева» по конституционной реформе. Лукашенко подтвердил то, что она будет проведена, но без условий, навязанных Координационным комитетом оппозиции: «Мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Белоруссии является сильная власть, верность курсу, поддержка людей». По мнению Александра Григорьевича, главное для будущего страны — поступательное развитие, а в его основе «воля народа, которая проявляется здесь, в своей стране. И мы сами без всякого внешнего участия разберемся в наших проблемах, придем к согласию, обеспечим сотрудничество всех слоев общества при соблюдении законности и взаимного уважения».

После церемонии инаугурации белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту. Ее текст произносил министр обороны Виктор Хренин. В церемонии приняли участие представители различных родов войск, а также КГБ Белоруссии. Перед ними Лукашенко обозначил ряд дополнительных акцентов. Они, в частности, касались противодействия попытке «цветной революции». «Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть, кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны». По мнению президента, «нас всех пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос, но не вышло и не выйдет!»

ИА REGNUM ОМОН Белоруссии

Отдельно Лукашенко подчеркнул, что в этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности не только выстояла, но и на деле доказала свою эффективность, готовность к отражению любых рисков, вызовов и угроз. «Мы еще раз доказали всем, что народ не зря тратил копейку на наше содержание, что мы не зря ели белорусский хлеб. Я как Главнокомандующий Вооруженными силами обязуюсь отстаивать национальные интересы нашей страны, ее территориальную целостность, чего бы мне это ни стоило», — дал он личное «президентское» слово, что было высоко оценено военнослужащими, во время беспорядков полностью сохранившими лояльность действующей власти.

Протестное движение в Белоруссии локализовано сильными и четкими действиями властей. Но мало кто знает, что 1 ноября пройдут выборы в Молдавии. На них, скорее всего, победит нынешний президент и «друг Путина» Игорь Додон. Однако для него нашими геополитическими противниками тоже заготовлен план свержения. Может, учитывая опыт Белоруссии, к нему тоже стоит подготовиться?