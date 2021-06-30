20 лет назад, 1 июня 2001 года, скончался академик Николай Геннадьевич Басов, лауреат Нобелевской премии по физике 1984 года, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий великой страны. В аллее нобелевских лауреатов у главного корпуса Национального исследовательского ядерного Университета «МИФИ» стоит скромный памятник. Это правильно — Басов получил международную премию именно в период работы в МИФИ. Кроме этого, академик награжден пятью орденами Ленина и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Usmadm.ru Николай Геннадиевич Басов

Николай Басов родился 14 декабря 1922 года в Тамбовской губернии, в селе Усмань и по жизни повторил путь Ломоносова, но с поправкой на Великую Отечественную войну. В 1943 году он добровольцем ушел на фронт, где служил ассистентом военврача. В 1946 году будущий академик поступил в МИФИ и через 4 года защитил там диплом. Одновременно с 1948 года он работал лаборантом в Физическом институте Академии наук СССР, который в 1973 году и возглавил. Еще в 1963 году он организовал Лабораторию квантовой радиофизики, которую возглавлял до конца. В 1962 году Басов был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1966 году стал академиком АН СССР и был членом президиума АН СССР с 1967 по 1990 год, а президиума Российской академии наук с 1991 года.

Базовые работы Николая Басова были посвящены квантовой электронике. В 1952 году вместе с Александром Прохоровым он установил принцип усиления и генерации электромагнитного излучения квантовыми системами. В 1955 году им была предложена трехуровневая схема создания инверсной населенности уровней, нашедшая широкое применение в мазерах и лазерах, в том числе полупроводниковых. Эти работы легли в основу нового направления в физике — квантовой электроники, на основании которого теперь появились квантовые компьютеры.

ИА REGNUM удалось поговорить с человеком, лично знавшим академика Николая Басова. Это в то время первый секретарь посольства СССР в Швеции Сергей Аксенов. Сейчас он директор Агентства финансовой безопасности. Про ранний уход Николая Басова Аксенов сказал так: «Великому ученому было всего 78 лет, для академика и отца научной школы это совсем не возраст», а потом сделал неожиданный вывод:

Великие политики, ученые, разведчики начали уходить в 1982 году, с кончиной Леонида Ильича Брежнева. Сейчас мы понимаем, что это событие, увы, заложило основу тем мировым тенденциям, которые, по выражению Сергея Лаврова, сегодня состоят в том, что мир начал жить не по Уставу ООН и международным соглашениям, а по «правилам». Ну, а если называть вещи своими именами, то по бандитским «понятиям».

FMNLab Квантовый компьютер

Сергей Михайлович, подскажите, пожалуйста, как мир дошел до этой «ручки»?

Сергей Аксенов: Только спустя много лет мы поняли, что тогдашние выдающиеся политики, ученые, дипломаты и разведчики являлись теми скрепами, которые держали в стабильном состоянии наш предельно нестабильный мир. Увы, «поезд» тронулся и стал набирать ход: в 1986 году в Стокгольме был убит один из таких людей, яркий политик, премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Дальше череда непонятных смертей приобрела катастрофический характер.

Кого Вы знали из тех, кто в «Большой игре» участвовал лично?

Сергей Аксенов: Так сложилась жизнь, что мне пришлось лично знать многих из наших и иностранных игроков: Брежнева, Андропова, Примакова, Пальме, Басова, Шебаршина… И это далеко не весь список.

Сергей Михайлович, когда вы познакомились с академиком Басовым, которого вы поставили в списке акторов «Большой игры» даже перед Шебаршиным и сразу после Улофа Пальме?

Сергей Аксенов: Николай Басов, великий физик, лауреат Нобелевской премии по физике. Судьба свела меня с ним в конце 1970-х в Стокгольме именно в этом его качестве, когда он приехал на вручение Нобелевской премии другому выдающемуся ученому, Капице-старшему.

Как Вы считаете, что сделал академик Басов для нашей страны и ее безопасности?

Сергей Аксенов: Кратко о том, что сделал Басов. Он явился пионером и предтечей создания новой отрасли — квантовой электроники. Именно он с коллегами еще в далеком 1955 году предложил технологию создания инверсной населённости уровней. На этой основе появились сначала мазеры, а затем и широко известные сегодня лазеры. Как ученый, он сильно опережал свое время и уже в 1962 году создал первый инжекционный лазер, а в 1964 году — полупроводниковые лазеры с оптической накачкой. Именно Басову принадлежит прорывная идея 1961 года об использовании лазеров для управляемого термоядерного синтеза. И, в общем, этим все сказано.

Каким Вы запомнили Николая Геннадиевича?

Сергей Аксенов: Как человека. Как все великие, он был предельно простым в общении, без малейших признаков фанаберии. Настоящий ученый, признанный и уважаемый во всем мире.

Басов и Прохоров с женами в Стокгольме в 1964 году

Встреча в Стокгольме имела продолжение?

Сергей Аксенов: Впоследствии, уже после гибели Советского Союза, которую Басов тяжело переживал, встречались с ним и с еще одним великим, увы, ушедшим от нас академиком Фортовым. Они были единомышленниками во всем — как в науке, так и в отношении к нашей Родине. Считали, и абсолютно правомерно, что сила и величие России, прежде всего, в ее людях, которых надо нормально учить и защищать. Защищать как от внешних врагов, так и, самое главное, от нашей «пятой колонны», которая запустила свои ядовитые щупальца во все сферы науки и образования.

Это как-то повлияло на ранний уход академика Басова?

Сергей Аксенов: Да, ранний уход Николая Геннадиевича в значительной степени был связан с тем, что ему пришлось увидеть в нашей «новой» науке: проявление малограмотных управленцев, которые уже тогда пытались подминать под себя ученых, закрытие ряда научных институтов РАН, лабораторий и абсолютное непонимание среди части власть предержащих того простого факта, что без науки не будет России. Не он один так думал. В этом ряду и академик Примаков, и академик Фортов, многие наши выдающиеся разведчики, которые тоже, увы, слишком рано покинули этот мир.

Сергей Михайлович, но есть же «луч света» в этом царстве науки?

Сергей Аксенов: Есть надежда на то, что наша Родина очнется и разберется, наконец, с теми странными, ядовитыми деятелями, «общечеловеками» всех мастей, которые вновь, спустя 20 лет после ухода Басова пытаются «сожрать» теперь уже великую, я в этом не сомневаюсь, Россию.