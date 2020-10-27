



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Цифровая машина» была создана в 1989 году на грант Калифорнийского университета. Она состоит из 13 «взвешенных» эмпирических шкал, относящихся к кандидату действующей партии, его успехам и неудачам перед выборами, на основании которых и выведена универсальная «формула успеха».

За последние 39 лет она почти не ошибалась в руках объективных аналитиков, взвешивающих утверждения шкал. Нынешние испытания «цифровой машины» проходят на фоне формирования «нового чудного мира» и уже начавшегося массового «голосования по почте», распространения «второй волны» COVID-19 и противостояния между демократами и республиканцами с применением нового вида «социального оружия» — BLM. Это немного осложняет эксперимент, кажется, что его результат будет «загрязнен» помехами от ранее не существовавших действующих факторов. Но это не так, формула отличается высокой стабильностью, она учитывает не логику процессов, происходящих в стране, а конкретные факты, которые сложно интерпретировать двояко.

«Числовая машина» за все время работы «ошиблась» только один раз. Этим исключением стала «победа» Джорджа Буша — младшего в 2000 году, когда он получил президентский пост за счет махинаций с голосами выборщиков, хотя по голосам простых избирателей победил Альберт Гор. Точность прогнозов изобретения Лихтмана и Кейлиса-Борока привела к тому, что на президентских выборах в США роль социологии по сравнению с другими демократиями заметно снижена. Опросы используются только как «формирующая» технология, которая может навязать избирателю мнение, учитываемое «числовой машиной». С некоторого времени вся борьба кандидатов направлена на изменение параметров 13 шкал в свою пользу.

Af.mil Джордж Буш младший

Метод «числовой машины» основывается на эмпирической экспертной оценке утверждений из 13 шкал. Каждое утверждение в отношении правящей партии США и ее кандидата определяется как «истинное» или «ложное». Кандидат от оппозиции в формуле практически не учитывается, что связано с допущением: всё, что недополучат «нынешние хозяева Белого Дома», автоматически отойдет к их противникам. Все утверждения разделены на три группы шкал: политические (1−1 — 1−4), успешности политики кандидата (2−5 — 2−11) и его личных свойств (3−12 — 3-13). Каждый тезис обладает высокой «прогностической силой», определенной на основе анализа американских выборов с 1860 по 1980 год. Все это формирует точку в 13-мерном пространстве, которая соответствует результату выборов по формуле: P = 36,75 + 1,84L, где L — количество суждений, признаваемых «истинными» для правящей партии. Проще некуда, но это результат огромной аналитической работы, сравнимой с первым вычислением числа π.

Шкала 1−1 «партийного мандата».Утверждается, что после промежуточных выборов правящая партия имеет больше мест в Палате представителей, чем после предыдущих промежуточных выборов. На прошлых промежуточных выборах 4 ноября 2014 года Республиканская партия получила в Палате представителей Конгресса США 246 мест, а на выборах 6 ноября 2018 года — 212 мест. Это утверждение ложно.

Шкала 1−2 «соревновательности в правящей партии». Утверждается, что в правящей партии не было серьезной борьбы за номинацию кандидата. Кандидата кроме Трампа у республиканцев не было. На съезде партии 24 августа делегаты за его кандидатуру проголосовали единогласно. Это утверждение истинно.

Шкала 1-3 «действующий президент». В выборной кампании кандидатом от правящей партии является действующий президент. Истина по определению.

Шкала 1-4 «дополнительных соперников». Утверждается, что на выборах нет сильного кандидата от третьей партии или независимого кандидата. Да, такого кандидата нет. Психолог Джо Джоргассен из Либертарианской партии, Хоуи Хокингс от «зеленых» или независимый репер Канье Вест из Атланты, хоть и похожи, но не проходят по стремящемуся к нулю рейтингу. Утверждение истинно.

Хоуи Хокингс

Шкала 2-5 «текущая экономика»: Во время избирательной кампании экономика не находится в состоянии рецессии. Рецессия в макроэкономике обозначает падение темпов производства в течение длительного периода (от полугода и более), который характеризуется нулевой или отрицательной динамикой ВВП. Так что по формальным признакам сказанное ложно. Однако у нас COVID-19 и хотя прогноз США по ВВП на 2020 год равен минус 3,8%, это пятый по уровню результат среди 20 развитых стран. Америку опередили только Китай (плюс 1,8%), Республика Корея (минус 1%), Турция (минус 2,9%) и Индонезия (минус 3,3%). Так что на общем фоне это не рецессия, а наоборот — прогресс. Учитывая, что именно американское производство Трамп умудрился поднять за предыдущие годы, пролонгированная «рецессия» отсутствует и утверждение с определенными допущениями истинно.

Шкала 2-6 «долгосрочная экономика». По этой шкале утверждается, что рост реальных доходов на душу населения в годы правления действующего президента равен или выше по сравнению с ростом, который был во время двух прошлых президентских сроков. Данный показатель определялся по нескольким источникам. Во-первых, это данные Всемирного банка с 2008 по 2017 год. Во-вторых, данные Международного валютного фонда. В-третьих, данные ОЭСР. При их совмещении получилось следующее. За период с 2008 по 2011 годы включительно реальный ВНД на душу населения по ППС в США составил $50 292,72. В период с 2012 по 2015 годы показатель составил $52 440,13, а с 2016 по 2019 год включительно, т. е. на сроке действующего президента Трампа он составил $60 436,08. Таким образом, валовый национальный доход на душу населения во время его президентства был выше двух предыдущих сроков. Утверждение истинно.

Шкала 2-7 «Изменения в политике». Утверждается, что действующая администрация проводит значительные изменения во внутренней политике. Да, это действительно так. Лозунг Трампа на избирательной кампании 2016 году «Make America Great Again!» / «Вернем Америке былое величие!» перевернуло внутреннюю политику страны. Утверждение истинно.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп в кепке «Make America Great Again»

Шкала 2-8 «Социальная обстановка». Утверждается, что за время последнего срока в стране отсутствуют масштабные социальные волнения. Чтобы понять, что это не так, стоит вспомнить число выступлений движения Black Lives Matter, инспирированные Демократической партией. Им же принадлежат инициативы массовых акций ЛГБТ и «Антифа». Утверждение ложно.

Шкала 2-9 «Скандалы». Она говорит, что действующая администрация не запятнана крупным скандалом. Все правление Трампа прошло как череда мелких и крупных скандалов, пересказывать их — зря терять время. Утверждение ложно.

Шкала 2-10 «Ошибки».Оценивается утверждение, что действующая администрация не допустила серьезных ошибок во внешней или военной политике. Что бы противники ни говорили про Трампа, однако его внешняя политика, направленная на тотальную гегемонию США, по экспертным оценкам, приносит стране реальный успех. Выход из договоров по ракетам средней и меньшей дальности дал возможность их дополнительного размещения на новых театрах военных действий, санкционная и протекционистская политика придавила конкурентов, затормозила «Северный поток — 2», занос газа СПГ в Европу тоже удался. Давление на Китай успешно продолжается. Атака на Huawei стала тотальной, компания практически вытеснена с «некитайских» рынков 5G, создана специальная коалиция из 22 государств. При этом Трамп возложил решение военных вопросов на своих региональных сателлитов, отдав Турции Идлиб и переведя резерв боевиков «Джейш аш-Шам» в Афганистан. Утверждение истинно.

Шкала 2-11 «Успехи».Утверждается, что действующая администрация добилась серьезных успехов в области внешней или военной политики. Администрация Трампа обошлась без развязывания новых войн, но там, где они оставались, задачи американского доминирования успешно решались. Кроме этого, шло разворачивание новых европейских плацдармов, например в Польше. Утверждение истинно.

Prezydent.pl Майк Помпео и Анжей Дуда на праздновании «Столетия Варшавской битвы». Польша 2020

Шкала 3-12 «Харизма». В ней утверждается, что кандидат от правящей партии обладает харизмой или является национальным героем. Кто скажет, что у Трампа отсутствует харизма, может бросить камень в Белый дом. Действующий президент США, действительно, ярко выраженный харизматик и пассионарий. Это особенно ясно видно на фоне его противника Байдена. Утверждение истинно.

Шкала 3-13 «Соперник». Необходимо проверить истинность утверждения: Кандидат от оппозиционной партии не обладает харизмой и не является национальным героем. Да, найти харизму у Байдена достаточно сложно. Плюс последний скандал с его сыном, который за эту неделю пойдет в ход со стороны штаба республиканской партии. Таким образом, это утверждение тоже истинно.

«Числовая машина» Лихтмана и Кейлис-Борока говорит, что если количество ложных суждений равно или меньше пяти, то партия власти по итогам выборов сохраняет за собой Белый дом. У нас ложных утверждений набралось четыре, правда одно из них — по шкале 2−5 — «ложное условно». Получается, что за неделю до Дня выборов со счетом 9:4 по шкалам утверждений побеждает кандидат от республиканцев и действующий президент Дональд Трамп. Применив «волшебную формулу», можно получить точный прогноз голосования. ЗаТрампа проголосуют 36,75 + 1,84*9=53,31% избирателей.

Так и будет, но на этих выборах есть одно «но». Они отличаются от прошлого электорального цикла резким, на 20%, увеличением числа голосующих по почте из-за пандемии COVID-19. Это основа для самых серьезных злоупотреблений в штатах, контролируемых Демократической партией. Как показал опыт последних лет, ради власти неоконсерваторы, в 60-х годах прошлого столетия вышедшие из среды леваков-троцкистов, готовы на всё. Этот момент «цифровая машина» не учитывает.