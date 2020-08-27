25 августа на заседании Свщенного Синода РПЦ было принято «Послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием». Под этим «поветрием» имелась ввиду пандемия COVID-19, объявленная ВОЗ.

Татьяна Резвых Собор Рождества Христова, Обнинск

История с ковидом реально беспокоит РПЦ. Именно поэтому «Церковь усиленно молится об окончательном избавлении людей от нашедшего в этом году вредоносного поветрия ». Причем эта первая фраза послания не указывает, имеется ли ввиду сама инфекция, или весь информационный флер и корявые действия властей, связанные с борьбой против «ветряных мельниц». Эту подразумеваемую мысль подтверждает и следующий посыл: «Священным долгом православных христиан является и молитва о упокоении почивших от коронавирусной инфекции и ее последствий ». Важно, что при оценке событий церковь рекомендует сохранять « трезвомыслие, осторожность и рассудительность ». Но следующая фраза написана весьма толерантно: «Скорби, посещающие отдельных людей и целые народы, подчас бывают следствием отказа человеческих сообществ от спасительного Божия покровительства ».

Этот намек настолько прозрачный, что почти не нуждается в комментариях. Видно, что РПЦ считает инициаторов ковида «отошедшими от Бога». А так как иначе как к дьяволу идти им некуда, получается, что это именно его люди реализовали в пандемии зловредную волю врага человеческого. При этом Синод особо подчеркивает, что заразившиеся ковидом не должны воспринимать болезнь как плату за свои грехи. Их принципиально дистанцируют от тех, кто довел народы мира до ковидобесия.

Patriarchia.ru Заседание Священного Синода РПЦ

По мнению Священного Синода РПЦ, « всякий возникающий в истории человечества кризис позволяет заново оценить наш привычный образ жизни ». Эта мысль подтверждается в послании прямой цитатой из святого Игнатия Богоносца: «Для Бога мы должны все терпеть, чтобы и Сам Он терпел нас. Будь еще усерднее, нежели каков теперь . Вникай в обстоятельства времени . Ожидай Того, Кто выше времени, — безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым; неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего».

В послании четко просматривается критика «общества потребления», ставшего эталоном западной цивилизации: «Сколь хрупок и ненадежен комфорт , которым дорожит современная цивилизация . Наслаждаясь дарами милости Божией и ниспосылаемым Создателем благоденствием, мы, как ни прискорбно, бываем склонны к беспечности ». Склонность к беспечности, отход от Бога — прямое следствие реалий современного общества .

Священный Синод не мог не ответить на прямые обвинения верующих в том, что патриарх и высшие иерархи Церкви пошли на поводу у апологетов коронопаники, которые в своих оценках опирались на выводы ученых из Лондонского королевского колледжа, которые были целиком завязаны на интересы «глобальной фармы». Свои действия по закрытию служб в храмах на Пасху иерархи РПЦ оправдывают так: «Предпринимаемые при совершении богослужений меры предосторожности нисколько не умаляют нашу веру в действенность Промысла Божия и святость таинств Церкви и важнейшего из них — Таинства Тела и Крови Христовых».

Однако предосторожности и запрет на службы — вещи совершенно различные. « Дистанционные моления » — «трансляции богослужений в интернете или по телевидению и публикации текстов богослужебных чинопоследований в какой-то мере смогли облегчить тяготы неотлучного пребывания православных христиан в своих жилищах и стали для них некоторым утешением. Однако по свидетельству многих подвиг исключительно домашней молитвы оказался весьма непростым делом », считает Священный Синод.

Александра Майер ИА REGNUM «Красный угол» в доме

Отсюда делается главный вывод: « Трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении , не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви и особенно в важнейшем из них — Божественной Евхаристии. Личное присутствие апостолов в горнице Тайной Вечери — вот неотменяемая евангельская норма воспоминания о животворящей смерти Христовой и исповедания Его Воскресения в таинстве Его Тела и Крови. Эта норма никогда, ни при каких условиях не может быть забыта нами ». Это при том, что есть внятное понимание произошедшего — Церковь просто «разделила со всем народом тяготы, порожденные распространением вредоносного поветрия, и призвала своих чад на время воздержаться от привычного образа участия в богослужебной жизни». И сделала из этого правильные выводы — « подобное решение, принятое в исключительных исторических обстоятельствах, не может сделаться некоей новой нормой ».

В этом плане Синод РПЦ отдельно отмечает новые постковидные угрозы в возможности дальнейшего применения методов, которыми во время эпидемии обеспечивалось необходимое снижение интенсивности личных контактов между людьми:

использование цифровых идентификаторов;

автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах;

широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, обработка этих данных.

Церковь признает, что они требуют отдельного контроля со стороны общества, в том числе со стороны РПЦ именно как общественного института.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл и Владимир Путин

Однако, несмотря на такое глубокое понимание сущности коронакризиса, Священный Синод на деле действует как светская власть и дублирует мысли президента Владимира Путина. Он сообщает, что противоэпидемические меры, ранее им и определенные, «должны и далее соблюдаться применительно к местным обстоятельствам». Т. е. вопросы занятий в церковно-приходских школах и других учебных заведениях тоже находятся в ведении местных иерархов Церкви, часть из которых слилась в коронакризисном экстазе с местной властью.

Возможно, это очень большая ошибка патриарха, который как глава церкви должен был бы закончить ковидную историю, начатую адептами врага человеческого. Утешают только крайние слова послания: «Благословение Божие да пребывает со всеми нами!».

Аминь.