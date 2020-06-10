Экономический оптимизм Грефа как осложнение от COVID-19
Президент Владимир Путин с утра 9 июня встретился по видео с председателем Сбербанка Германом Грефом. Главная фраза этого мероприятия была сказана президентом в смысле, что Греф больше, чем банкир: «Он определяет финансово-политическое настроение в России». Правда, главному начальнику, видимо, не доложили, что это самое настроение в последнее время не очень хорошее. Видимо, в этом есть и вина Германа Грефа, но об этом на интерактивной встрече не говорилось. Глава Сбербанка сообщил, что, по его мнению, главное в нынешней ситуации:
Как отмечают наблюдатели, Греф делает и главный вывод, являющийся бальзамом для Путина: Россия сможет восстановиться от коронакризиса намного лучше и быстрее, чем другие. «За этот период времени, да, там даже больше, за эти три месяца у них падение более 20 процентов. Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская. Американцы планируют тоже примерно от 6 до 7 процентов падение по году в среднем. Поэтому это такая, может быть, неплохая новость», — утверждает Греф.
Отмечу главное, пока не замеченное официальными аналитиками: «Мы не понимаем, будет ли вторая волна, что будет осенью». Тут два варианта прочтения: либо Герман Оскарович не знает, что случится в конце третьего — начале четвертого кварталов 2020 года, либо не получил указаний от западных партнеров по «второй волне», которая будет по их плану осенью.
Интересно, что первенство в «топ самых мрачных прогнозов» по российской экономике сохраняет глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который в конце апреля призвал готовиться к падению ВВП на 7−8%, рекордному с начала 90-х годов и превышающему показатели как кризиса 2009 года — 7,8%, так и дефолтного 1998 года «имени Кириенко» — 5,3%. Так что логичный вопрос: значит, Кудрину уже сообщили, — можно считать риторическим.