Дмитрий Алимкин
Последние публикации
Для чего нужен фейк про российский спецназ на Шпицбергене?
Я не собираюсь доказывать, что никакого российского спецназа на Шпицбергене нет, это и так понятно. Поговорим о том, зачем понадобился этот фейк. Провокационный вброс про бойцов Росгвардии, которых якобы видели на норвежской территории, — это репетиция провокации, последствия которой могут быть...
3 октября 2019
Почему не задался польский «юбилей» 1 сентября?
Каждый год в Польше годовщина начала польско-немецкой войны 1939 года превращается в массированное антирусско-антисоветское шоу. Из каждого утюга льются речи о «совместной вине» Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны. Мероприятия начались 23 августа с «научной», а точнее...
9 сентября 2019
Чего хочет новая власть Украины от России?
Помощник президента Украины Сергей Шефир, пришедший в политику вслед за Владимиром Зеленским из шоу-бизнеса, дал интервью украинскому изданию lb.ua. Отвечая на вопрос журналиста о возможности закончить войну в Донбассе, он выразил желание вести переговоры по этому поводу с президентом России...
19 июля 2019
Самый опасный признак «Перестройки-2»
Вы не заметили, что среди тех, кого презрительно называют «охранителями», очень много людей, ещё недавно живших за границами Российской Федерации, — в новых «независимых» государствах? Почему так? Просто им не надо объяснять, что бывает с патриотами своей страны, когда она разваливается на...
25 июня 2019
Запад смягчает позицию по отношению к России?
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что собирается нормализовать отношения с Россией и с Китаем. Вину за охлаждение отношений с Россией он при этом свалил на демократов и лично спецпрокурора Роберта Мюллера, устроившего «охоту на ведьм» с поисками «русского следа» на выборах президента США...
24 июня 2019
Только ли русские хотят назад в СССР?
Известный телеведущий и открытый враг России Владимир Познер на своём сайте высказался по поводу сбора подписей под петицией с требованием отмены незаконных решений о ликвидации СССР. Он назвал Советский Союз «искусственным образованием» и «царской империей, но с другим названием». Он усомнился в...
31 мая 2019
Зеленский продолжает играть клоуна, но уже в роли президента
Как выяснилось, через месяц после победы на выборах и через три дня после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского, его партия «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство. Об этом сообщил советник президента и его представитель в Верховной раде Руслан...
24 мая 2019
Западные либералы сами вырастили себе врага в Восточной Европе
14 мая лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен посетила Эстонию. То ли по приглашению Эстонской консервативной народной партии (EKRE), то ли без приглашения, не понятно. Целью её визита является координация совместных действий европейских правых перед выборами в Европарламент...
19 мая 2019
Поменьше жёлтожилетных восторгов, господа патриоты
В эти выходные протесты «жёлтых жилетов» во Франции прошли несколько вяло. По данным полиции, на улицы французских городов вышли всего 23 тысячи демонстрантов, что меньше, чем в прошлый уикенд (28 тысяч), и намного меньше, чем в «лучшие времена», когда на улицах одновременно протестовали около 300...
30 апреля 2019
Введение парламентской республики на Украине – очень логичная идея
Неравнодушные граждане на Украине бьют тревогу. Сторонники потерпевшего фиаско президента Порошенко придумали хитрый план реванша. В ближайшее время в Верховную раду будет внесён проект Закона «О президенте Украины», который радикальным образом сократит полномочия президента и, по сути, сделает...
25 апреля 2019
Зачем в Париже сожгли собор?
То, что причина пожара в соборе Парижской Богоматери — умышленный поджог, вполне очевидно. Во-первых, это произошло как раз перед католической Пасхой. Во-вторых, одновременно с парижским собором горела мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Та самая, которая стоит на месте Иерусалимского храма. Только пожар...
18 апреля 2019
Учёные против будущего России
В сентябре 1959 года в «Комсомольской правде» появилась статья, повлекшая колоссальные последствия. С неё начался знаменитый спор «физиков» и «лириков», который бушевал в интеллектуальных кругах Советского Союза все 1960-е годы, отчасти продолжился и в более поздние годы, а его отголоски иногда...
13 апреля 2019
31 июля 1919 года – неудачная попытка германской демократии
После того, как в Первую мировую войну в 1917 году вступили США, даже самым отъявленным оптимистам в Германии и Австро-Венгрии стало понятно, что война проиграна. Немецкие правящие круги задумались над вопросом, как бы так выйти из войны, чтобы минимизировать потери. Осенью 1918 года, когда скорое...
31 июля 2018
Кто же побеждает в «торговой войне» США и Китая?
В последнее время в связи с обострением американо-китайских торговых отношений появляется всё больше экспертных мнений о том, кто же кого «победил» в торговой войне. Поскольку всё совсем не очевидно, мнения разделились. Хотя окончательные выводы делать ещё рано, большинство патриотически...
5 июня 2018
Почему Китай идет в Беларусь
Дмитрий Алимкин На днях закончился официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Минск. Как сообщил заместитель главы администрации президента Белоруссии Николай Снопков, было подписано порядка 50 различных соглашений на общую сумму около 18 млрд долларов. Премьер-министр Андрей Кобяков сообщил...
17 мая 2015