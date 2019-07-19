Помощник президента Украины Сергей Шефир, пришедший в политику вслед за Владимиром Зеленским из шоу-бизнеса, дал интервью украинскому изданию lb.ua. Отвечая на вопрос журналиста о возможности закончить войну в Донбассе, он выразил желание вести переговоры по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блицкриг

«Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное — нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных», — сказал помощник президента Украины.

«Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добьёмся этих переговоров, что он сядет с нами за стол», — добавил он, отвечая на вопрос о том, почему Путин «должен идти на переговоры, если даже не хочет отпускать украинских моряков». Здесь имеются в виду участники провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Есть мнение, что таким образом украинская власть демонстрирует Москве готовность к диалогу, поскольку прямо об этом сегодня на Украине говорить невозможно. Мы видели недавно, чем кончилась попытка провести всего лишь телемост с Россией, даже без участия официальных лиц. Хозяева бандеровцев строго следят за тем, чтобы не допустить никаких возможностей урегулирования между Россией и Украиной и сохранять «незалежную» в качестве проблемы для Москвы.

Конечно, России нужно урегулирование украинской проблемы. Но давайте посмотрим, есть ли серьёзные признаки того, что это возможно?

Что сказал советник президента Украины?

— война идёт с Россией,

— война должна быть закончена,

— война должна быть закончена без территориальных потерь для Украины,

— Путин должен говорить с украинской стороной,

— Путин должен говорить с Украиной на равных.

Повторим ещё раз для непонятливых: Россия не является стороной гражданской войны в Донбассе. То, что жителям Донбасса предлагается переход в российское гражданство, означает только то, что Россия предоставляет возможность получить своё гражданство людям, чувствующим свою связь с Россией как с цивилизацией и не желающим оставаться в гражданстве враждебной им страны или вообще без гражданства.

Vadim Chuprina «Студия Квартал-95»

Что касается Крыма, абсолютное большинство его жителей каждодневно заявляли о своём желании воссоединиться с Россией все годы нахождения в составе Украины, и, наконец, это сделали. Никаких разговоров о каком-то «возвращении» Крыма просто не может быть.

Да, война — это трагедия. Но кто сказал, что война должна закончиться обязательно в той же позиции, что была на начало войны? Вообще-то в ходе войны стороны с оружием в руках добиваются своих целей, и война всегда заканчивается либо победой одной из сторон, и тогда победитель диктует условия побеждённому, либо фиксацией какого-то статус-кво.

То есть Украина предлагает всем ополченцам Донбасса просто сдаться и отправиться в застенки СБУ. Чтобы все жертвы стали напрасными? Чтобы победило то, против чего восстал народ Донбасса в 2014 году? И чтобы всё это организовала Россия?

Извините, панове, но для того, чтобы ставить такие ультиматумы, вам сначала придётся нанести военное поражение России. Понятно, что об этом говорить смешно.

К тому же заявление Сергея Шефира, что президент Зеленский на гипотетических переговорах с Путиным будет жёстко стоять на том, что Крым украинский, говорит о неготовности украинской стороны понять, на каком свете оно находится.

Может быть, пришедшие из шоу-бизнеса украинские политики так представляют себе «переговоры»? Представьте: Путин встретится с Зеленским, на переговорах Зеленский будет «проявлять твёрдость», выкрикивая «Крым — цэ Украина», а потом украинская пропаганда изобразит это как «большую победу» молодого и перспективного президента.

Иллюстрация к басне Крылова Слон и Моська «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»

Да, пиар-составляющая в современной политике страшно гипертрофирована, но это не означает, что лидеры стран на встречах ничего не решают, а только говорят красивые слова перед журналистами. Неужели шоумены из Киева этого действительно не понимают?

Что-то мне это напоминает. А, вспомнил! Басню Крылова «Слон и Моська». Как мы помним из уроков русской литературы в школе, Моська провела удачную пиар-компанию, проводя героические атаки на слона, который этого даже не заметил.

Зачем Путину принимать участие в этом? Он слишком занят, чтобы тратить время на подобные глупости. А если украинские Моськи станут слишком надоедать, он поговорит с их хозяевами. Для этого есть так называемый «нормандский формат». А Зеленский, если он так «твёрд», пусть противостоит портрету Путина, как это делал Пётр Порошенко во время предвыборной кампании.

В общем, если это и было приглашение к диалогу Москве, то крайне неудачное. Но, скорее всего, это не было приглашением к диалогу. Это обычная болтовня для внутреннего употребления на Украине. Пипл схавает, как говорится.