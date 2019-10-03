Я не собираюсь доказывать, что никакого российского спецназа на Шпицбергене нет, это и так понятно. Поговорим о том, зачем понадобился этот фейк.

Иван Шилов ИА REGNUM

Провокационный вброс про бойцов Росгвардии, которых якобы видели на норвежской территории, — это репетиция провокации, последствия которой могут быть очень тяжёлыми для всего мира. Сейчас авторы вброса отслеживают реакцию на него и решают, будут ли они использовать эту технологию для развязывания серьёзного военного конфликта в Европе.

Как мы помним из истории, войны часто начинаются с провокаций. Можно вспомнить нападение на радиостанцию в Гляйвице, обстрел советской территории из Финляндии, Тонкинский инцидент и так далее. Потом ответственность за инцидент возлагают на того, кто проиграл войну, или на того, кто проиграл информационную войну впоследствии. И вопросов у публики нет.

Но в действительности вопросы есть. Историки, расследующие инциденты, приведшие к войнам, находят множество нестыковок в официальных версиях, которые обычно утверждают, что автором провокации было государство-«агрессор». Назовите это конспирологией, но есть серьёзные подозрения, что провокации, из которых потом вырастают войны, обычно заказывают какие-то непрозрачные круги в странах-участниках, прямо не связанные с правительством, или вообще какая-то третья сторона.

К примеру, почему Польша сейчас предпринимает титанические усилия для затягивания к себе американских военных? Даже сами готовы платить за содержание инфраструктуры для них. Неужели польское руководство само верит в свои сказки для электората о возможном нападении России на Польшу? Извините, я себе даже представить не могу, чтобы Польшей правили полные идиоты.

Army.mil Американские солдаты

Кстати, а вы не задавались вопросом, почему в межвоенный период СССР, который сейчас все рукопожатные круги именуют агрессором, строил оборонительные укрепления на своей границе, а «миролюбивые» Польша и Германия не строили? Мне кажется, этого достаточно, чтобы понять, кто тут агрессор.

Так вот, польское руководство резонно полагает, что в случае войны далёкие «друзья» кинут их точно так же, как кидали уже много раз, в последний раз в сентябре 1939-го. Поэтому надо, чтобы на польской территории были американские войска, что просто вынудит «друзей» заступиться за Польшу. А война может возникнуть из провокации, которую устроит не Россия и не Польша, а кто-то другой. Потому что любому человеку в своём уме понятно, что ни Россия, ни Польша сами друг на друга нападать не собираются.

Но что если кое-кому в мире война очень нужна? Провоцировали Ким Чен Ына — не получилось, Индию с Пакистаном стравить не удалось, Иран с Израилем никак не подерутся по-настоящему, да и Путин на Киев не пошёл, хотя звали, и настойчиво звали, в том числе «патриоты». Но сторонники войны попыток не оставляют.

Фейк с «российским спецназом в Норвегии» — это проверка возможности использования фальшивых «зелёных человечков» для провокации, которая может привести к войне в Европе.

Все помнят, как Россия оказала содействие крымчанам в их бегстве из обезумевшей Украины. На улицах Симферополя появились люди в форме без опознавательных знаков, которых пресса прозвала «зелёными человечками». Позже руководство России признало, что это были российские военнослужащие. Всё обошлось без кровопролития, слава Богу.

Антон Голобородько Вежливые люди

А теперь давайте представим, что «зелёные человечки» завтра появятся в какой-то европейской стране. По аналогии с Крымом западной пропаганде нетрудно будет убедить всех, что это — российские военные. И последствия могут быть самыми нехорошими.

А кто это может быть? Ну, знаете, русскоговорящих наёмников раздобыть за деньги (например, на Украине) — не проблема, российскую военную форму можно купить прямо в магазинах, а автоматов АК-74 в мире хватает.

Shmelin Автомат AK-74

Частные военные компании на то и частные, что неизвестно, кому служат. Это неизвестно даже их бойцам. Распространённые в прессе выражения «российские ЧВК» или «американские ЧВК» — это абсурд. Такие термины можно использовать только в том случае, если у вас есть неопровержимые доказательства связи той или иной ЧВК с тем или иным государством. А таких доказательств, как правило, у журналистов нет. Для того и придумали ЧВК.

Почему использовали Шпицберген? Это идеальное место для тестового вброса. С одной стороны, Норвегия — страна НАТО, и управляется она родственниками английской королевы. То есть — настоящий Запад.

С другой стороны, россияне на Шпицбергене есть, почему бы не оказаться некоторым из них спецназовцами? А нельзя, поскольку это нарушает международные договорённости, на основании которых граждане России находятся на Шпицбергене. Но рукопожатные господа и жертвы русофобской пропаганды из населения стран Запада хорошо «знают» о коварности российского «рэжыма». Поэтому охотно в это поверят.

При этом никто ничего не проверит, потому что это далеко и холодно. Можно даже без «ряженных» обойтись — вся операция проходит только в информационном пространстве.

Если авторы провокации по результатам реакции на неё примут решение о том, что такой вариант может «прокатить», завтра мы можем увидеть фальшивых «зелёных человечков», например, в Польше. Дальше, думаю, понятно.