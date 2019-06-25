Вы не заметили, что среди тех, кого презрительно называют «охранителями», очень много людей, ещё недавно живших за границами Российской Федерации, — в новых «независимых» государствах? Почему так? Просто им не надо объяснять, что бывает с патриотами своей страны, когда она разваливается на местечковые этнические бантустаны. Они на своей шкуре это почувствовали.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

К сожалению, для многих, кто остался в «главной части» разрушенной страны, трагедия в Доме профсоюзов в Одессе — где-то далеко. Их не волнуют запрет русских школ в Прибалтике и судьба русских правозащитников, брошенных там в тюрьмы. Им неинтересна судьба множества соотечественников, убегающих от бесправия и угроз из Средней Азии и проходящих все круги бюрократического ада в надежде получить российское гражданство.

Зато в последнее время много разговоров о грядущей «Перестройке-2». Такие высказывания особенно активизировались после дела журналиста Голунова и «скверной» истории в Екатеринбурге. Всяческие аналитики и прочие политолухи с умным видом рассуждают о том, что Россия стоит на грани распада. «Ничего, — говорят они, — в перспективе это будет со всеми государствами. Все государства устарели, неадекватны существующему положению дел, и будут постепенно распадаться на мелкие псевдогосударственные образования, что местами уже и происходит».

В чём-то, может, они и правы, в чём-то — можно поспорить. Я не буду сейчас называть конкретные имена, рассуждать, кто там «засланный казачок», а кто искренний дурень, не буду анализировать, ЧТО говорят. Я хочу обратить ваше внимание на то, КАК говорят.

Когда будете слушать очередного «независимого и беспристрастного» аналитика, рассуждающего о скором развале России, прислушайтесь к интонации. Слышна ли там боль за свою страну? Или там только подчёркнутая «беспристрастность»? А может, уже и нотки злорадства?

Я хочу напомнить всем, кто подзабыл ту самую горбачёвскую «перестройку», или тем, кто по возрасту её не застал, что именно после распространения вот такой «беспристрастности» начался реальный распад страны. Именно тогда, когда отношение «да и чёрт с ней» переползло с газетных страниц и телеэкранов в головы достаточно большого количества сограждан, и началась трагедия.

Пока так говорят только «эксперты», но симптоматично, что некоторые из них считаются «патриотами». Я хотел бы, чтобы каждый, услышав «холодный анализ» о скором распаде России, отрефлексировал это и представил себе, что его ждёт в России, распавшейся на полтора-два десятка бантустанов.

Ввласенко Дестабилизация на Майдане

Многие патриоты «плавают», когда прозападные сограждане спрашивают у них, зачем Запад хочет развала России, ведь всё и так можно купить за раскрашенную нарезанную бумагу. Ведь действительно можно купить. Начинают говорить, что Запад хочет всё и сразу, или нести какую-нибудь религиозно-конспирологическую чушь.

В действительности Запад не имеет ресурсов для военной оккупации России, да это и не нужно. Как показывает практика, при образовании карликовых «независимых» государств вступает в силу определённая логика событий, которая, при небольшой коррекции, всё делает сама.

В действительности Западу нужно ликвидировать не ту Россию, которая есть сейчас, она действительно не представляет для него большой опасности. Запад боится той России, которая может быть! Которая возникнет тогда, когда будет вычищена из власти прозападная «пятая колонна».

А если развалить большую страну на пару десятков бантустанов, у их правителей тут же возникнет единственная реально волнующая их проблема — как удержать власть. Теперь надо нашептать им на ухо, что главной угрозой их власти является единое языковое пространство, и они начнут создавать всяческие сибирские, рязанские и брянские «мовы» для того, чтобы навсегда закрепить существование своего маленького королевства. Это и будет концом России, ведь Россия — это пространство, населённое людьми, думающими по-русски.

Почему-то с развалом Британской империи образовались несколько англоговорящих политических наций, и никто там с английским языком не боролся. Разбив Латинскую Америку Парагвайской войной на множество государств, Запад не озаботился созданием там отдельных языков — почти все говорят на испанском. Арабов тоже никто не переучивает. А в новообразованных государствах на территории бывшего СССР уничтожение русского языка поставлено главной задачей. Подумайте, почему.

Учить иностранный язык в чужой стране, в которую вы переехали за длинной вкусной колбасой, — это совсем не то. Там это нормально. Когда вас заставят учить новый язык и говорить на нём прямо на родине с теми, с кем вчера вы говорили на родном языке, вы поймёте, что случилось. Но будет поздно.

А потом начнутся изыскания в области отличия религий и получения «томосов» в товарных количествах. Потом провокации, по типу артобстрелов Донецка или штурма Цхинвала, и «новые нации» быстро рассорят друг с другом. Как вам перспектива тамбовско-воронежской войны, устроит?

Поэтому как только вы слышите слова о «перестройке-2», знайте — речь в данном случае уже идет о развале России.