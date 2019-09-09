Каждый год в Польше годовщина начала польско-немецкой войны 1939 года превращается в массированное антирусско-антисоветское шоу. Из каждого утюга льются речи о «совместной вине» Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Забытый 1945-й

Мероприятия начались 23 августа с «научной», а точнее пропагандистской конференции, посвящённой годовщине подписания Московского договора 1939 года о ненападении между Германией и СССР, и закончатся аж 17 сентября открытием памятника деятелю антифашистского и антисоветского подполья, расстрелянному в ПНР. Памятник откроют как раз в годовщину начала освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию.

Напрочь забыты сотрудничество межвоенной Польши с фашистскими Италией и Венгрией, с милитаристской Японией, забыт договор 1934 года Пилсудского с Гитлером о ненападении, забыты визиты в Польшу Геббельса и Геринга в 1935 году, забыт совместный с нацистами раздел Чехословакии в 1938-м.

В последние годы в Польше всё мощнее хор голосов, предупреждающих об «агрессивных намерениях» современной Российской Федерации, которая, дескать, собирается напасть на всю Европу.

Казалось бы, коммунистические времена Восточной Европы — в далёком прошлом. Более четверти века она живёт в прекрасном демократическо-капиталистическом Евросоюзе. Пора давно забыть прошлое как страшный сон. Но — нет, антисоветчики не унимаются. Это означает, что находящиеся у власти элиты чувствуют шаткость своего положения в условиях кризиса капитализма.

Польша, получающая большие финансовые и политические дивиденды от своей лимитрофной стратегии потенциальной жертвы «агрессивной России», не могла не использовать круглую дату — 80 лет — для того, чтобы вывести ежегодное антирусско-антисоветское шоу на новую высоту. В Варшаве резонно рассудили, что 80-летний «юбилей» получения от немцев «на орехи» — достаточно хорошее основание для приглашения в Польшу всех лидеров ведущих стран мира. Пропагандистский эффект покруче будет, чем от «мундиаля» какого-нибудь.

President.gov.ua Мероприятие по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Варшава, Польша

На траурные мероприятия (это такой модный нынче в Восточной Европе «праздник наоборот») были приглашены все «лучшие люди». Главным «свадебным генералом» должен был стать президент США Дональд Трамп. Пригласили канцлера Германии Ангелу Меркель, — как же без немцев в такой день? Также были приглашены президент Франции Эммануэль Макрон и новый британский премьер Борис Джонсон. Из бывших советских республик были приглашены руководители стран Восточного партнёрства — «прихожей» НАТО. Это Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Грузия и Молдавия.

То, что на мероприятия не был приглашён президент Российской Федерации, являющейся правопреемницей СССР, освободившего Польшу от гитлеровцев, только на первый взгляд кажется нелогичным.

Не пригласили китайского лидера Си Цзиньпина. На минуточку, Китай является одной из держав-победительниц во Второй мировой войне. Но это же Азия какая-то, рассудили поляки. Да и Трампу может не понравиться — у него с Китаем напряги в последнее время.

В общем, если бы все четыре главных гостя приехали бы, — всё было бы просто отлично. А если бы Меркель ещё встала на колени, как когда-то в 1970 году канцлер ФРГ Вилли Брандт, — вообще предел мечтаний! Напомню, Вилли Брандт встал на колени перед памятником евреям, погибшим при подавления восстания в Варшавском гетто. И не надо смеяться — возможность того, что Ангела Меркель (или президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) повторит это, но уже перед поляками, в Польше обсуждалась всерьёз.

Но случился облом. Никто из главных гостей так и не приехал. А ведь Трампа в Польше ждали так, что о прибытии его лимузина в страну сообщили практически все основные СМИ! В стане было объявлено чрезвычайное положение, не первой степени, правда. Ради Трампа даже изменили программу мероприятий — перенесли основные действия из Гданьска, в котором обычно они проводятся, так как там началась война, в Варшаву. Догадывались, что Трамп так много мероприятий не выдержит. Кроме того, в Гданьске мэр от оппозиции — нечего баловать вниманием.

Дональд Трамп на совещании по урагану «Дориан»

Трамп нашёл причину не приехать — ураган. Важное дело — не поспоришь. Позже, на вопрос журналиста о том, что он хотел бы передать полякам, он сказал, что у него есть прекрасная новость — в Польшу поедет вице-президент Майк Пенс. И поздравил поляков. Получилось странно, то ли он поздравил поляков с тем, что к ним приедет Пенс, то ли с годовщиной начала войны? В любом случае получилось обидно. Примерно как в поздравительной телеграмме кота Матроскина к Шарику в известном мультфильме.

Макрон не приехал, Джонсон — тоже, у него проблем с «брекситом» хватает. Вместо канцлера Германии приехал президент. Не буду повторять здесь обидных анекдотов о значительности этой должности, их все знают. На колени Франк-Вальтер Штайнмайер не встал, только разулся, да и то не буквально, а фигурально.

Из «восточных партнёров» НАТО не приехали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Здесь не надо спекуляций о «солидарности с Путиным», как уже пишут некоторые ура-патриоты. Как говорила одна известная персона, «всё не так однозначно».

В целом мероприятия прошли по плану. Выступавшие говорили о жертвах, героизме, покаянии, борьбе против тоталитаризма. Поминали недобрым словом не только Россию-СССР, но иногда и Германию. После речи президента Германии на митинге на площади Пилсудского в Варшаве о том, что он «признаётся в нашей непреходящей ответственности», в толпе раздались крики «Репарации!».

President.gov.ua Поляки на мероприятии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Варшава, Польша

В общем, неискушённый в политике обыватель ничего и не заметил бы. Но отсутствие главных приглашённых выбило новости из Польши из топов информагентств, и «юбилей» для всего мира не стал первоочередной новостью. Всемирный «бенефис» Польши не состоялся. Почему? Неблагоприятное стечение обстоятельств, как говорится.

С момента ликвидации ПНР и СССР восстановленная буржуазная Польша заняла традиционную для себя позицию антирусско-антигерманского бастиона в Восточной Европе. Эта роль для Польши вполне органична, учитывая, сколько раз она страдала от соседей в ответ на враждебные действия в интересах далёких «друзей» — Ватикана, Англии, Франции.

Правда, «друзья» обычно бросали в беде, но Польша обижалась не на них, а на тех, от кого получала «ответку». Теперь далёкие «друзья» — это США. Убережет ли эту страну от четвертого раздела такая политика в будущем — большой вопрос. Но тот факт, что поляки не умеют дружить с соседями — сомнению не подвергается.

К сожалению для польской элиты, с 2016 года США, которым она служит, больше не представляют собой единую силу. Там произошёл серьёзнейший раскол. Противостоят друг другу либералы, выражающие интересы международной финансовой олигархии, и представляемые Трампом патриоты-консерваторы, хоть и очень умеренные консерваторы в нашем понимании. Такого накала страстей не было со времён Гражданской войны середины XIX века.

Теперь те, кто «дружит с Америкой», должны уточнить, с какой Америкой они дружат. И польское руководство из правоконсервативной, националистической и евроскептической партии «Право и Справедливость» дружит с тем, с кем надо — с Трампом. Но дружба с Трампом сейчас предполагает некоторое снижение враждебности к России и к Путину. Не то чтобы Трамп стал нашим «другом и союзником», нет. Но у него с Путиным общий враг — мировая банда финансистов — банкстеры. Последние ещё очень сильны в России, да и в США не спешат сдаваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Понятное дело, Трамп не может игнорировать складывавшиеся десятилетиями и укоренённые в обществе представления о России как о враге «свободного мира» и «империи зла». Но президент США — достаточно высокая должность, чтобы проводить несколько более свободную политику. В Польше всё хуже. Там не только существует традиционная русофобия. Там всё государство построено на лимитрофном образе «жертвы» восточного соседа и «последнего бастиона свободного мира» перед восточной степью.

Президент США не то чтобы намекает полякам снизить градус антироссийской истерии. Намекнуть он мог бы и президенту Польши Анджею Дуде, стоявшему перед ним в Овальном кабинете. Но намекать бесполезно. Русофобский маразм в Польше так силён, что и Дуда ничего против этого быстро сделать не сможет, даже при всём желании. Остаётся одно — пригасить антироссийский эффект польского шоу понижением его статуса — не приехать.

Почему же не приехали европейские лидеры, не так уж сильно связанные с антилиберальной позицией Трампа? Здесь вступает в силу другое соображение, которое является для Запада консенсусным. Дело в том, что визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина в июне этого года и сделанные тогда совместные заявления напугали Запад.

Там поняли опасность зарождения стратегического союза России с Китаем. Результатом этого стали предложения вернуть Россию сначала в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а теперь и в «Большую семёрку-восьмёрку». Главное — не спугнуть. Не допустить союза России и Китая против Запада.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

В эту логику вписалось и нежелание лишний раз обижать Россию и Путина участием в польском пропагандистском шоу. А у нас некоторые ура-патриоты уже вовсю «повелись» на «потепление» отношений с Западом.

Почему я с теми, кто предлагает дружить не с Западом, а с Китаем? Отвечу словами, приписываемыми Александру Невскому. Когда его спросили, почему он выбрал союз с Ордой, а не с крестоносцами, он ответил, что тем с Востока нужна только наша земля, а католикам нужны ещё и наши души. Партнёрство с Китаем, хоть и таит в себе «подводные камни», — оно чисто экономическое. А Западу, как и раньше, нужны наши души, — противостояние с ним метафизическое.

Антироссийское шоу в Польше сдулось, но это ещё не победа.