14 мая лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен посетила Эстонию. То ли по приглашению Эстонской консервативной народной партии (EKRE), то ли без приглашения, не понятно. Целью её визита является координация совместных действий европейских правых перед выборами в Европарламент, которые должны пройти через неделю, 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

На выборах в Европарламент правые небезосновательно рассчитывают получить достаточно большое количество голосов, чтобы серьёзно влиять на политику в объединённой Европе. Некоторые оптимисты даже предсказывают, что правые возьмут до четверти всех мандатов.

В Эстонии Ле Пен посетила мемориал «жертвам коммунистических репрессий», но не посетила расквартированных в стране французских военных.

Многие эстонские политики и СМИ дали нелицеприятные комментарии по поводу визита. Возле здания, в котором проходила пресс-конференция Марин Ле Пен, несколько десятков пикетчиков с плакатами выкрикивали проклятия в адрес французского политика, которая, по мнению эстонских националистов, «продалась Путину».

Такая реакция на визит была известна заранее. Эстонским и французским правым можно было бы поговорить где-нибудь в Брюсселе, и никто бы не заметил. Или вообще воспользоваться электронной почтой, нет? То, что Ле Пен лично посетила Эстонию, показывает, что западноевропейские правые почувствовали силу и не боятся открыто бросать вызов либералам.

Что вообще происходит? Да просто правящие в Европе либералы не могут больше в рамках существующей экономической модели генерировать достаточный экономический рост, чтобы все были довольны — уровень жизни населения падает. Если бы могли, поверьте мне, никто в Западной Европе особо не сопротивлялся бы мигрантам, пропаганде содомии и прочей толерастии. Всё это пропагандируется там десятилетиями, но вдруг стало «заметно» только сейчас, когда начались проблемы в экономике. Теперь правые, которые давно ждали этого момента, пытаются взять реванш за нанесённые им либералами в XX веке поражения.

you_littleswine Европейский парламент

Восточная Европа в этом процессе интересна тем, что, находясь в «социалистическом лагере», не успела в полной мере испытать все радости «мультикультурности» и «толерантности» по либеральным рецептам. Там пропаганда всего этого началась только в начале девяностых, тогда как в Западной Европе это началось сразу после Второй мировой. Правые должны быть благодарны советской системе, так как она была достаточно консервативной, хоть и левой.

После падения советской системы Запад начал «закреплять успех» в Восточной Европе. Так как Россия в процессе «перестройки» была побеждена не полностью, для укрепления антисоветских и антирусских настроений была принята формула, согласно которой «тоталитарный» коммунистический строй органично вытекает из русскости, а значит «русский=советский=коммунизм=тоталитаризм=рабство». К сожалению, в эту формулу верят некоторые и в самой России. Но даже так — не верят, но готовы получать за имитацию этой «веры» хорошие деньги. Делать, так сказать, бизнес на Родине.

То есть получается, что либералы, одержавшие вначале 1990-х победу во всемирном масштабе, связали своего идеологического противника (коммунизм) с национальностью (русские). А это противоречит либеральной идеологии! По сути, либералы сделали исключение из своей «мультикультурности» и «толерантности» для одной национальной группы — для русских. Это крайне непоследовательно. Либерализм — интернациональная идеология, и никаких исключений в ней быть не может.

Значит, либералы готовы бороться до последней капли крови за права каких-либо арабов или африканцев, а русских защищать отказываются. Либералы закрывают глаза на трагедию 2 мая в Одессе, в упор не видят маршей эсэсовцев в Прибалтике. Это ведь против русских — против них можно! Но как учит история, когда в стройной идеологической системе появляются исключения, она начинает разваливаться.

Сделав ставку на русофобские силы в деле изоляции России восточноевропейским «санитарным кордоном», западные либералы сделали ошибку. И сегодня местечковые националисты из Восточной Европы, которые ранее в порыве дружбы с Западом «косили» под либералов, начинают покусывать кормящую руку. Практически либеральная Западная Европа, опасаясь возрождения России, вырастила себе в Восточной Европе смертельного врага. Скажем так, политкорректно, «консерваторов».

DJ Sturm Эстонские националисты

И вот правые в Западной Европе, воспользовавшись антимигрантскими настроениями, начали занимать серьёзные позиции. Австрия, Италия, «почти» Франция. Они видят на востоке Европы своих потенциальных союзников. Причём союзников, обладающих большим электоральным потенциалом за счёт не так сильно ушибленного либерализмом населения. Совершенно логично завести с ними связи и выступать против либералов единым фронтом.

Но есть проблема. Даже не одна, а две. Во-первых, в той же степени, в какой западные правые опираются на антиимигрантские настроения, восточные — замешаны на русофобии. Тот факт, что западные правые не только не конфликтуют с Россией, а даже восхищаются Путиным, очень раздражает восточных русофобов. Это — слабое место, и либералы будут в него бить со всей силы.

Во-вторых, у правых есть «врождённая» проблема. Это национализм. Теоретически правоконсервативная идеология может обходиться без разжигания вражды ко всем, кто не соответствует национальному стандарту каждой отдельной нации. На практике же это обычно не получается. Трудно себе представить, но доходит до того, что иногда возникают национальные конфликты даже между такими «жертвами русского коммунизма», как литовцы, латыши и эстонцы.

Как всегда, решая текущую проблему, политики создают себе новую. Западные либералы вырастили себе врага в Восточной Европе, и рискуют за это крупно поплатиться. Поэтому сейчас они будут с утроенной силой разжигать русофобию и местечковый национализм в Восточной Европе, чтобы не допустить союза восточноевропейских правых с западноевропейскими.

Что можно сказать по этому поводу от себя? Как в том анекдоте по тёщу и Мерседес, у меня противоречивые чувства. С одной стороны, с властью либералов надо заканчивать как в России, так и во всемирном масштабе. Это одна система, и российские либералы без поддержки с Запада — ничто. С другой стороны, мы помним, что могут натворить эти «консерваторы». Пусть они «мочат» друг друга, а нам надо разрабатывать собственную концептуальность.