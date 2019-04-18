То, что причина пожара в соборе Парижской Богоматери — умышленный поджог, вполне очевидно. Во-первых, это произошло как раз перед католической Пасхой. Во-вторых, одновременно с парижским собором горела мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Та самая, которая стоит на месте Иерусалимского храма. Только пожар в мечети удалось вовремя потушить. В-третьих, почему-то никто не говорит о том, что за две недели до поджога Нотр-Дам была попытка поджога церкви Сан-Сюлпис, а за 3 недели до пожара — попытка поджога усыпальницы французских королей в Сен-Дени.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вы верите в такие совпадения? Я — нет. Большинство комментаторов, и не только в России, сходятся во мнении, что пожар в соборе, если не «знак свыше», то, как минимум, символ. Для всех, кто узрел в парижском пожаре «знамение с неба», могу добавить, что через два дня после этого Зевс-громовержец ударил молнией в Акрополь в Афинах, в результате чего пострадали четыре человека. Так что можно сказать, что и язычников небеса не забыли. Правда пожара там не было, так как там нечему гореть — одни камни. Если кто хочет знамений поближе к нам, то, как говорится, «велкам»: в Городокском районе Витебской области Белоруссии 17 апреля сгорел костёл Святых Петра и Павла. Вот такой местный Нотр-Дам.

Что же хотели сказать нам неведомые поджигатели?

Кое-кто предлагает не искать скрытых смыслов и смотреть на вещи проще. У собора сгорела всего лишь крыша, которую и так собирались менять в ходе реставрации, потому что она была гнилая. За 15 лет кампании по сбору пожертвований на ремонт собора удалось собрать только 100 миллионов евро, а в результате пожара, который «демонтировал» крышу, за пару дней уже собрали 1 млрд евро. При этом наиболее ценные скульптуры по странному совпадению как раз накануне пожара с крыши сняли.

Milliped Горящий собор Парижской Богоматери

Допуская, что так всё и есть, всё-таки не соглашусь с автором данной версии. Даже если всё было именно так, заговорщики-поджигатели не могли не понимать, какой общественный резонанс вызовет такое событие во всём мире. Политика — это управление энергиями масс, а тут этих энергий столько выплеснулось! И как после этого можно утверждать, что весь этот всемирный взрыв эмоций был всего лишь побочным эффектом операции по сбору средств на реставрацию собора?

Провокации такого уровня всегда готовятся так, чтобы их исполнители ничего не знали об их истинных целях и искренне думали, что действуют в своих интересах. То есть те, кто поджигал собор, преследовали (в рамках данной версии) цель собрать средства на реставрацию. А те, кто ими скрытно манипулировал, имели в виду что-то другое.

Я не знаю, какого эффекта хотели достичь неведомые заказчики, но думаю, что в ближайшие несколько недель или месяцев мы все это узнаем.

В качестве аналогии можно взять теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Тогда сначала тоже было непонятно что и зачем. Но довольно быстро всё прояснилось. На волне общественного аффекта власти США начали наступление на права граждан. Теперь мы знаем, что если вы в США посмотрите в интернете цену на изоленту, аналогичную той, которой была обмотана недавно взорванная террористами бомба, к вам очень скоро приедут люди в масках и с автоматами. И к этому уже все привыкли.

Michael Foran Теракт 11 сентября

Потом США провели оккупацию Ирака и Афганистана и целых десять лет запугивали своё население виртуальной войной с мифическим Усамой Бен Ладеном. После того, как его «убили», военное присутствие в Ираке помогло в раскрутке «арабской весны». А теперь и в Центральной Азии всё готово для дестабилизации, которую мы вскоре увидим.

Теперь надо следить за тем, куда в западном политическом дискурсе начнёт выруливать линия обсуждения пожара в Париже. Только в данном случае, наверное, будет не оправдание пожаром каких-то действий властей, а скорее объяснение мистической связи пожара с какими-то событиями, которые скоро произойдут. Такой подарок политикам, как это событие, не может быть не использован. Вопрос только в том, как. Возможно, кто-то уже знает как.

Сразу отметаю предположение, что власти Франции попытаются разговорами о пожаре отвлечь внимание народа от протестов «желтых жилетов». Нельзя отвлечь человека от его личных материальных проблем событием, которое его лично не касается. Во всяком случае, современного западного человека — точно.