В сентябре 1959 года в «Комсомольской правде» появилась статья, повлекшая колоссальные последствия. С неё начался знаменитый спор «физиков» и «лириков», который бушевал в интеллектуальных кругах Советского Союза все 1960-е годы, отчасти продолжился и в более поздние годы, а его отголоски иногда слышны до сих пор.

Ирина Ефремова Премия ВРАЛ

На первый взгляд, сторонники взгляда на мир через призму точных наук и их оппоненты-гуманитарии так и не пришли ни к какому взаимопониманию. Но в одном они сошлись — в том, что ничего общего между «физиками» и «лириками» нет и быть не может, — эти два вида мышления полностью несовместимы. Этот сомнительный вывод и стал результатом спора.

Как стало известно теперь, когда скрывать уже нечего, спор «физиков» и «лириков» был подброшен нам западными спецслужбами по рекомендации тамошних интеллектуальных центров. Это было сделано для того, чтобы не допустить рождения в России-СССР новой общественно-политической теории, которая могла быть создана на стыке гуманитарного и технического знания. Теперь уже важность гуманитарного знания для прорыва в будущее признаётся всеми в мире, но СССР это уже не поможет, — поздно.

Кажется мне, что сейчас происходит нечто подобное.

В последние годы с лёгкой руки редактора сайта antropogenez.ru Александра Соколова большую популярность получила инициатива «Учёные против мифов». На его призыв живо откликнулись множество учёных и просто неравнодушных людей. С большим успехом прошли уже девять форумов «Учёные против мифов». Учреждена шуточная премия в области лженауки «Почётный академик ВРАЛ», которая символически вручается тем, кто, по мнению оргкомитета, продвигает лженауку.

Да, сегодня мы видим вокруг себя небывалый расцвет всяческих антинаучных теорий. НЛО, снежный человек, раскопанные города, альтернативная история, экологические мифы и так далее, не говоря уже о всяческих изысканиях религиозного характера. Любому человеку, сохранившему уважение к науке и хоть какую-то «гигиену мысли», это не может нравиться. Сама собой напрашивается мысль, что с этим всем надо бороться, открывать людям глаза, восстанавливать авторитет науки. Вот и нашлись те, кто готов бороться.

Вроде бы всё хорошо, да вот что-то беспокоит. Меня сразу насторожило то, что такая хорошая инициатива так легко двинулась в народ сейчас, когда любые полезные для страны начинания успешно душатся «пятой колонной» во власти. Несколько удивляет также то, что учёные, которые против мифов, абсолютно уверены в безвредности ГМО, и позволяют себе насмехаться над теми, кто относится к генно-модифицированным продуктам насторожено. А ведь в научном мире пока нет общего мнения по этому вопросу.

artursfoto Аллегория ГМО

Список тех, кто, по мнению оргкомитета премии ВРАЛ, продвигает лженауку, сразу вызывает некоторые вопросы. С одной стороны, там присутствуют астрологи, альтернативные историки и прочие мракобесы, с которыми всё понятно. С ныне покойным Задорновым уже немного переборщили, он ведь сам говорил, что его историческая «теория» — всего лишь новая сценическая тема.

Хуже обстоит дело с включением в списки «академии» Трофима Денисовича Лысенко. Есть мнение, что он был просто оболган «перестройщиками», но в любом случае, он давно умер, и не сможет защитить свою репутацию. Как говорится, мёртвого льва может пнуть любой.

А насчёт присуждения премии ВРАЛ Сергею Савельеву и номинации Анатолия Клёсова всё уже совсем не очевидно. Здесь жюри премии просто встало на сторону их противников в научном споре.

Что вырисовывается? Создана группа (если не сказать «кубло») однозначно антинаучных и комических персонажей, которые публично высмеяны. Теперь в руках наших «ученых против мифов» появилось оружие, — они могут присовокупить к этой группе любого, кто, по их мнению, недостаточно научен. Тем проще, что серьёзной научной экспертизы там не проводится, энтузиастам «и так всё понятно», приговор выносят по результатам голосования в соцсетях. Уже можно принимать заказы на сведение личных счётов в научной среде? Сколько будет стоить «замочить» оппонента?

Но меня больше всего беспокоит не это. Меня беспокоит то, что учёные, которые «против мифов», немного забыли, что современная наука находится в тупике. Да-да.

Энергетика и полупроводниковые технологии — в буквальном тупике. Необходимые для перехода к новому экономическому укладу источники энергии так и не найдены, а «альтернативные» и «экологические» — просто распил денег. Производители гаджетов гордятся повышением яркости экрана на 3%.

Сетка научных дисциплин не соответствует современному состоянию общества и становится всё более громоздкой и запутанной. Условные специалисты по левому заднему крылу бабочки-капустницы не могут найти общий язык с условными специалистами по десятому волоску на хвосте мыши-полёвки. А негативные побочные явления, связанные с распределением средств и статусов в научной среде разрослись до такой степени, что за ними не видно самой науки. И прочая, и прочая.

Сейчас во всём мире идёт соревнование по захвату будущего. Будущее будет принадлежать тем, кто сделает прорыв в новую, постнаучную парадигму знания. Человечество сегодня стоит перед таким вызовом, который можно сравнить только с переходом от религиозной к научной парадигме во времена Ньютона и Декарта. Некоторые наработки в этом деле уже есть, в том числе и в России.

Official U.S. Navy Page Исследователь

Но даже в те времена, когда наука была «на марше», сложно было сразу определить, кто ошибается, а кто нет. Проникновение в область неизвестного всегда грозит возможностью пойти не по тому пути, заблудиться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, и к науке это применимо в полной мере.

Сегодня перед человечеством стоит задача не просто научного поиска, а научного прорыва. Те, кто ищет для науки пути в будущее, должны буквально углубиться во тьму неизведанного. Прорыв будет там, где за границей знания находится нечто, являющееся для классической науки абсолютной ересью.

А что говорить об изысканиях в области идеологических концепций, которые в принципе ненаучны? «Учёные против мифов» высмеивают тех, кто пытается строить новые исторические и философские концепции, на том основании, что они не соответствуют какому-то «объективному научному знанию». Господа! В философии и историографии нет никакого «объективного» знания!

Мы уже более четверти века живём в пространстве навязанного нам западного исторического мифа, в рамках которого Россия — какое-то историческое недоразумение. Это если выражаться максимально мягко. Но кто-то ещё помнит, что в советские времена у нас был свой исторический миф — позитивный. Где тут «научная объективность»?

«Учёные против мифов» опасны тем, что загоняют образованных сограждан в тот самый тупик, в котором пребывает классическая наука индустриальной эпохи. Навязывает им страх быть высмеянными за малейшее отступление от «научных истин», которые хоть мало-мальски отклоняются от бесспорности 1+1=2. За пределы этого — ни-ни! Услышишь такие слова, как «дух», «подсознание» или «пассионарность», — беги как чёрт от ладана, а то «учёные» засмеют!

А в интеллигентской среде насмешка — страшное оружие. Многие образованцы не знают большего страха, чем быть осмеянными теми, к числу которых они себя причисляют. Диктатура интеллигентских насмешек по своей жестокости и безаппеляционности даст фору любому тоталитаризму.

Запугивая образованных людей, «Учёные против мифов» снижают кадровый потенциал России для прорыва в новую научную парадигму и поиска новых идеологических концепций.

Я не могу обвинять кого-то в злонамеренности. Если такие «засланные казачки» и есть, всё равно большинство участников этой инициативы действуют искренне и без задней мысли. Но сколько раз уже было, когда под очевидно благим предлогом людям навязывали нечто ещё более отвратительное, чем то, с чем предлагали бороться. Я только прошу — задумайтесь над этим.