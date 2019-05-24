Как выяснилось, через месяц после победы на выборах и через три дня после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского, его партия «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство. Об этом сообщил советник президента и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алле-оп!

А что, интересно! Представляете, 73% избирателей проголосовали за «молодого и перспективного» (точнее — за анти-Порошенко), и только через месяц выяснили, кто он по политической ориентации. А он оказался либертарианцем. А если бы он оказался коммунистом, агентом ФСБ, или ваххабитом, прости Всевышний?

Это ещё не самый худший вариант. Бывает и так, что кто-то идёт на выборы как левый интернационалист, а после двадцати лет пребывания у власти оказывается буржуазным националистом. А здесь, был неизвестно кем, а через месяц стал либертарианцем. Нормально так.

Вот он, типичный результат голосования по принципу «против». Голосуем против «жуликов и воров», против экономического спада, против всего плохого, а «за» что — узнаём потом. При этом то, за что проголосовали, может оказаться ещё хуже, чем то, против чего голосовали. Так часто бывает, но я пока не утверждаю, что в данном случае именно так. Такие выводы делать рано.

(сс) Congress of local and regional authorities В кабинке для голосования

Сейчас лучше поговорить о том, что это заявление означает для украинских избирателей, и вообще, для всех заинтересованных. Осмелюсь предположить, что по большому счёту — ничего. Ничего принципиально нового.

Следует заметить, что избрание политической идеологии через месяц после победы на выборах косвенно подтверждает предположение, что сам Зеленский не понимал, в какую игру его втянули. Он не рассчитывал победить на выборах, и не думал, что будет делать в случае победы. Теперь, когда надо что-нибудь сказать народу, какие-то добрые советчики насоветовали ему объявить себя либертарианцем. Не исключено, что за пару дней до этого никто в партии «Слуга народа» такого слова не знал.

Надо сказать, что для Зеленского идея неплохая. Главное — понравиться западным партнёрам. Там это слово любят. Население, если поймёт что такое это либертарианство, будет в полном шоке. Но оно не поймёт. Через несколько дней яркое заявление советника президента подзабудется, и обсуждать будут конкретные действия Зеленского, без всякой привязки к либертарианству.

Само по себе либертарианство является не столько политической теорией, сколько пропагандистской концепцией и личной жизненной позицией некоторых ярких сферических индивидуумов в вакууме. Его назначение — поддержание мифа о «невидимой руке рынка» и прочих пропагандистских глупостей, призванных замаскировать управление экономикой и, вообще, всей жизнью людей в западном либеральном обществе. С помощью таких мифов, как либертарианство, поддерживается убеждённость простого западного человека в том, что им никто не управляет.

Для незападных стран либертарианская политика является инструментом разоружения государств перед организованно действующим Западом. И не то, чтобы в этих странах никто не понимает, как их грабят. Понимают, но одни молчат, так как имеют с этого свой гешефт, другие — подавлены силой, а большинство слушает сказки про либертарианство. Для этого оно и нужно. Как верно заметил один из телеграм-каналов, наиболее показательный результат последовательно либертарианской политики — это Сомали. Закон джунглей — кто смел, тот и съел.

(сс) AU UN IST PHOTO / Tobin Jones Люди в шляпах с надписю «Без пыток», выстраиваются в очередь перед выступлением на мероприятии, посвященном Дню прав человека, возле Центральной тюрьмы Могадишо в Сомали

Собственно, Украина и так идёт по пути Сомали. Просто у Украины несколько другая история, другая «база», так сказать. До уровня Сомали ей ещё падать и падать. Но если вспомнить, что досталось Украине в наследство от СССР, и что она представляет собой сейчас, — тенденция налицо.

Либертарианство на Украине победило уже давно. И неважно, что это слово пока так громко не произносили. Государство там последовательно самоустраняется от защиты интересов народа. Люди предоставлены сами себе. В итоге одни нищают, другие уезжают, а самые сильные подминают общество под себя. Это мы и называем олигархией.

Когда государство реально, а не на словах, самоустраняется от управления, возможны разные варианты развития событий, но все — плохие. Власть при этом может попасть в руки одной группировки, тогда это будет тирания. Это Украине не грозит, так как группировок там много, и заведомо доминирующей нет.

На Украине властные группировки борются за доступ к ресурсам страны и к другим возможностям, которые дают контроль над остатками украинского государства. Многие по ошибке принимают эту ситуацию за демократию. Да, демократия когда-то на Западе родилась из такой же ситуации. Но это было давно. Власть с тех пор научилась изощрённым методам борьбы с настоящей демократией, и больше такой ошибки не допустит.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

Тем более что большинство населения Украины никому, кроме их самих, не нужно. Промышленные товары для Запада китайцы делают, продовольствие выращивают голландцы. Или, кто-то ещё верит в то, что Запад хочет кого-то просто облагодетельствовать по доброте душевной? Такие идеи были распространены в конце 1980-х и в начале 1990-х. Но уже пора прозреть.

Можно поблагодарить партию «Слуга народа» за честность. Мы не сомневаемся, что либертарианский курс на превращение Украины в европейское Сомали продолжится. Вопрос, собственно говоря, имеется только один — с какой скоростью потенциальная восточноевропейская Франция опустится до уровня африканского Сомали?