Борислав Агаджанов
Автор
Родился в 1972 году. Историк. Сфера интересов - Кавказ, Перестройка в СССР, всё, что связано с Дальним Востоком.
Последние публикации
Хроника гражданской войны в Грузии: Шеварднадзе убирает конкурентов
Предыдущая часть После того как 11 октября 1992 года Эдуард Шеварднадзе был избран главой грузинского государства, перед ним сразу же встала задача укрепления собственной власти и, соответственно, ослабления власти своих главных конкурентов — Тенгиза Китовани и Джабы Иоселиани. 6 ноября только что...
1 ноября 2022
Затулин: Ереван соблазнён перспективой особых отношений с Западом
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин 26 октября в интервью ИА REGNUM заявил, что решение властей Армении не пускать его в страну полностью соответствует общему стремлению Еревана сменить...
27 октября 2022
Хроника гражданской войны в Грузии: избрание Шеварднадзе главой государства
Читайте также: Предыдущая часть «Постзвиадистские» власти Грузии остро нуждались в своей политической легитимизации. Они отлично понимали, что пришли к руководству страной абсолютно неконституционно, с помощью прямого вооружённого переворота. Поэтому официальный Тбилиси стремился узаконить свой...
18 октября 2022
Хроника гражданской войны в Грузии: тотальное мародёрство боевиков
Начавшаяся 14 августа 1992 года война в Абхазии характеризовалась особым, ранее невиданным для вооружённых конфликтов, проходивших на советском и постсоветском пространствах, уровнем грабежей и мародёрства. Находившиеся на абхазской территории многочисленные и разномастные грузинские вооружённые...
9 октября 2022
Хроника гражданской войны в Грузии: начало боевых действий в Абхазии
предыдущая часть К лету 1992 года криминогенная ситуация в Грузии ещё более обострилась. Правоохранительные органы были не в состоянии обеспечить даже самую элементарную защиту жизни, здоровья и имущества граждан. Количество умышленных убийств, а также убийств, происходящих в результате...
12 сентября 2022
ГКЧП в августе 1991 вполне мог победить
Августовские дни 1991 года самым роковым образом сказались на судьбах нашей страны и значительной части её граждан. Выступление ГКЧП, направленное на сохранение единого государства и прекращение кровавых межнациональных конфликтов, привело лишь к обратному результату, вызвав стремительный распад...
23 августа 2022
Одним из главных виновников войны в Абхазии является Ельцин
14 августа исполнилось 30 лет с начала войны в Абхазии — одной из самых кровопролитных и жестоких войн на постсоветском пространстве. Абхазской войны, по крайней мере в той форме и в тех масштабах, в которых она произошла, вполне можно было не допустить. И огромная доля вины за её развязывание...
17 августа 2022
Август 2008: грузинские герои, которых не было
Одним из главных пропагандистских мифов современной Грузии является миф о героическом сражении грузинских солдат с российскими «оккупантами», происшедшем 11 августа 2008 года на шоссе недалеко от деревни Шиндиси. Этому случайному боестолкновению, продолжавшемуся всего лишь чуть больше часа и...
17 августа 2022
Хроника гражданской войны в Грузии: Запад признал новые грузинские власти
Важнейшей задачей грузинских властей было добиться международного признания Грузии — в первую очередь со стороны западных стран. Во-первых, это было необходимо, чтобы получить масштабную иностранную помощь, в основном даже не финансовую, а продовольственную, без которой стране грозил полный...
16 августа 2022
Хроники гражданской войны в Грузии: катастрофа российских войск в 1992 году
Тбилисские власти, равно как и грузинское общество, считали, что единственным возможным способом решения абхазского и юго-осетинского вопросов является лишь применение грубой силы. Поэтому для этих целей Грузия максимально быстрыми темпами формировала полноценную национальную армию. Как уже...
2 августа 2022
Грузинские боевики на Украине больше любят раздавать интервью, чем воевать
Участию иностранных граждан в боевых действиях на стороне вооружённых формирований Украины уделяется достаточно много внимания в российских СМИ. И среди этих иностранных боевиков довольно часто упоминаются граждане Грузии. Так что же представляют собой боевики из Грузии, какова их мотивация...
1 августа 2022
Армянский оппозиционер: Пашиняна в Армении ненавидят все!
На днях освобождённый из тюрьмы армянский оппозиционный деятель, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян 28 июля дал интервью ИА REGNUM. ИА REGNUM: Почему власти Армении пошли на Ваш арест? Чем Ваша деятельность была для них опасной? Микаэл...
29 июля 2022
Хроника гражданской войны в Грузии: мятеж «звиадистов» в Тбилиси
Предыдущая часть 1 апреля 1992 года вооружённые формирования Госсовета двумя колоннами начали наступление на Мингрелию. Северная колонна в первый же день захватила города Абаша и Сенаки. Южная колонна прорвалась в пригороды портового Поти и попыталась занять мост, ведущий в город. За мост завязался...
4 июля 2022
Глава МИД Карабаха: Россия для нас — братская страна
Министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян выступил в пресс-центре ИА REGNUM. ИА REGNUM: Как Вы сейчас оцениваете ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в первую очередь на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими вооружёнными силами? Некоторое время назад...
28 июня 2022
Хроника гражданской войны в Грузии: «звиадисты» переходят в наступление
Одной из важных задач новой власти было подчинение себе всех функционирующих в Грузии вооружённых отрядов. Попытка такого подчинения была осуществлена 24 февраля 1992 года, когда в Тбилиси прошло совещание представителей грузинских вооружённых формирований. Для этого Тенгиз Китовани уступил...
27 июня 2022
Хроника гражданской войны в Грузии: возвращение Шеварднадзе в Тбилиси
В первых же своих официальных документах — заявлении и обращении к населению Грузии от 2 января 1992 года — Военный совет уверял, что после формирования правительства он сложит свои полномочия и всю власть передаст премьер-министру и его кабинету. В ходе брифинга, состоявшегося 7 января, Тенгиз...
14 июня 2022
Хроники гражданской войны в Грузии: бои в Западной Грузии
После завершения боевых действий в Тбилиси вооружённые столкновения переместились в провинцию. В первых числах января 1992 года произошёл жестокий бой между «звиадистами» и их противниками вблизи города Мцхета, приведший к большому количеству убитых и раненых. 11 января большой отряд, собранный из...
30 мая 2022
В Карабахе все считают Пашиняна предателем и позором армянского народа
Бывший житель Нагорного Карабаха, а ныне российский гражданин Самвел, недавно побывавший на своей родине, а также в Армении, рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своей поездке. ИА REGNUM: Каковы Ваши личные впечатления от последних событий в Ереване? Самвел: На митингах в Ереване, направленных...
24 мая 2022
Хроника гражданской войны в Грузии: в тисках криминального террора
6 января 1992 года Звиад Гамсахурдия вместе женой, детьми и охранниками прибыл в приграничный азербайджанский город Казах. Не совсем понятно, как далее развивались события. По одним данным, автомобильный кортеж со свергнутым президентом двинулся дальше на восток — в Гянджу. По другим данным, он так...
17 мая 2022
Хроника гражданской войны в Грузии. 16 дней тбилисского кошмара
В 8:04 утра 22 декабря 1991 года на проспекте Руставели прозвучали первые выстрелы. Было убито четверо национальных гвардейцев из числа противников Звиада Гамсахурдии. Доподлинно не известно, кто именно отдал приказ на открытие огня. Но существует версия, официально озвученная на самом высоком...
25 апреля 2022