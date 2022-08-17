Одним из главных пропагандистских мифов современной Грузии является миф о героическом сражении грузинских солдат с российскими «оккупантами», происшедшем 11 августа 2008 года на шоссе недалеко от деревни Шиндиси. Этому случайному боестолкновению, продолжавшемуся всего лишь чуть больше часа и закончившемуся полным поражением грузинской стороны, в Грузии придаётся совершенно эпическое значение, почти что сравнимое с судьбоносными для грузинской истории Гарнисской 1225 года и Крцанисской 1795 года битвами с хорезмийцами и персами. О событиях в Шиндиси регулярно говорят по телевидению, пишут в газетах, и о них был даже снят художественный фильм. Стало уже обязательной традицией, что каждый год 11 августа ведущие грузинские политики выступают с патетическими речами, посвящёнными «мужеству и самопожертвованию национальных героев». Не стал исключением и нынешний 2022 год. Президент страны Саломе Зурабишвили прибыла в Шиндиси и возложила цветы к мемориалу погибших, а затем присутствовала на церковной панихиде в честь павших.

Vitaly V. Kuzmin Российские десантники

mod.gov.ge Мероприятия с участием грузинских официальных лиц в Шиндиси

«Сегодня вся Грузия ещё раз почтит память выдающихся грузинских воинов, героически павших в бою. Их преданность свободе и независимости Родины всегда останется гордым примером нашей современной истории, на котором будут расти будущие поколения», — написал в соцсетях премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Наше будущее поколение растет на истории героев Шиндиси. Их любовь к своей родине и их самопожертвование — это сила для объединения нашей страны! Я преклоняюсь перед ними! Слава и вечная память героям!» — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили

mod.gov.ge Мероприятия с участием грузинских официальных лиц в Шиндиси

Итак, в грузинской интерпретации событий бойцы 2-й пехотной бригады вступили в бой с превосходящими российскими силами и героически погибли, нанеся противнику большие потери. Однако чёткой и единственной версии происшедшего у грузинской стороны нет, а существуют многочисленные и довольно отличающиеся друг от друга версии этих событий. Так, по одной из версий, грузинские солдаты сознательно пошли в самоубийственную атаку, так как этим они отвлекли российские силы от остальных грузинских войск, дав им тем самым возможность отступить без потерь. По другой же версии, грузинские солдаты сопровождали колонну грузинских беженцев, и, вступив в бой с российскими войсками, они спасли мирных грузинских граждан от неминуемой гибели. Общим для всех версий является то, что грузинские герои совершенно осознанно принесли себя в жертву ради своей родины, народа и сослуживцев. 22 грузинских бойца вступили в бой с огромным количеством русских солдат (их численность колеблется от 100 до 400 человек), обладающих танками, артиллерией и, по одной из версий, даже вертолётом! После тяжелейшего и длительного боя грузинские воины, проявляя чудеса героизма, нанесли противнику колоссальные потери в живой силе и технике (было вывезено целых два «КамаАЗа», заполненных трупами). После того же, как у грузинских героев уже не осталось возможности вести бой, они подорвали себя гранатами (по одной версии подобное сделали все остававшиеся к тому времени в живых грузинские солдаты, по второй — двое из них, а по третьей — и вовсе только один). Некий российский генерал, не имеющий фамилии, был настолько потрясён случившимся, что, сняв фуражку, встал на колени перед телами убитых грузинских солдат, а затем назвал их самыми храбрыми воинами на свете, могущими успешно воевать в любой точке земного шара.

dodmedia. osd. mil Грузинские солдаты

На самом же деле реальные события у Шиндиси не имели абсолютно ничего общего с пафосной грузинской пропагандой (ни в коем случае нельзя преуменьшать её влияния на грузинское общество — так, 25% процентов грузин были искренне уверены, что Грузия одержала в августовской войне победу над Россией!) и развивались в совершенно ином ключе.

Утром 11 августа только что вошедшие в освобождённый от грузинских войск Цхинвал десантники 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии получили от командования приказ двинуться ускоренным маршем на юг, пересечь границу Южной Осетии с Грузией и выйти на северо-западную окраину грузинского города Гори. В общей сложности десантникам предстояло пройти по шоссе около 60 километров. На тот момент в составе батальонной группы находилось очень небольшое количество личного состава и техники: всего-навсего две неполные роты — около 200 человек на легкобронированных боевых машинах десанта БМД-1, батарея из четырёх самоходных артиллерийско-миномётных орудий «Нона», а также три бронетранспортера с установленными на них спаренными автоматическим зенитными пушками. Десантники на большой скорости двинулись от села Хетагурово по автомобильной дороге по направлению к населённому пункту Вариани Горийского района Грузии. Во главе колонны двигался разведывательный взвод батальона. Когда колонна оказалась рядом с деревней Шиндиси, одна из БМД разведывательного взвода внезапно заглохла и завести её снова не удалось. Ввиду того, что группа не располагала специальной техникой для буксировки неисправной машины, возглавлявшие колонну командир полка Геннадий Анашкин и командир батальона Олег Грицаев приняли решение оставить её под охраной прямо на шоссе. Находившиеся в заглохшем БМД разведчики, за исключением механика-водителя и наводчика-оператора, пересели в другие машины, и колонна продолжила своё движение. А для охраны неисправной БМД было выделено ещё семь десантников. Таким образом, на шоссе рядом с железнодорожными путями осталось в общей сложности девять человек во главе с сержантом Владимиром Орловым.

Vitaly V. Kuzmin Боевая машина десанта БМД-1

Тем временем оказалось, что псковские десантники наступали столь стремительно, что грузинские войска остались позади них. И примерно через 15 минут к БМД с севера подъехала отступавшая автоколонна инженерной роты 2-й Сенакской пехотной бригады грузинской армии. Колонна состояла из 12 автомобилей: «Тойоты», джипов «Ленд Ровер» и трёх грузовиков «КрАЗ» украинского производства. Грузинских солдат, как мы помним, по принятой в Тбилиси официальной версии, было 22 человека. Но российские военные считают, что их насчитывалось от 40 до 70. То, что российские десантники находились впереди них, грузинским сапёрам известно не было, и поэтому встреча с противником оказалось для них полной неожиданностью. Как, впрочем, и для псковских десантников. Однако наводчик заглохшего БМД рядовой Сергей Шишков очень внимательно следил за дорогой и поэтому заметил грузинские машины на расстоянии около 250 метров. Шишков не растерялся и мгновенно принял правильное решение. Он схватил лежащий на броне гранатомёт РПГ-26 и сделал точный выстрел. Кумулятивная граната попала в двигавшуюся впереди колонны «Тойоту» и уничтожила её. В машине сразу же погибли все находившиеся в ней пять человек, включая командира грузинских сапёров капитана Вепхия Джишкариани. Поэтому в первые же мгновения боя грузинские солдаты лишились командования, что в значительной степени и послужило причиной их последующего разгрома. Шишков же продолжал уничтожать грузинскую колонну. Он запрыгнул внутрь БМД и стал прямой наводкой расстреливать машины противника осколочно-фугасными снарядами из 73-мм орудия. Таким образом, Шишков в одиночку сжёг половину грузинской колонны. Оставшуюся половину уничтожили из гранатомётов и стрелкового оружия товарищи героя. Особое мужество при этом проявил рядовой Антон Исаев, залегший рядом с БМД и метко поливавший противника автоматным огнём. Оставшиеся в живых и полностью лишившиеся автотранспорта грузинские солдаты вели бой весьма хаотично и довольно нерешительно. Перестрелка продолжалась в общей сложности около полутора часов. У российских десантников начали заканчиваться боеприпасы.

Однако ушедшая вперёд колонна 104-го полка не могла оказать помощь своим солдатам, так как вблизи железнодорожной станции Вариани ею была обнаружена крупная тыловая база грузинских войск и российские десантники приступили к её уничтожению. Поэтому Геннадий Анашкин по радиосвязи попросил помощи у коллег из 693-го мотострелкового полка 58-й армии. Мотострелки тут же выслали на подмогу сражающимся десантникам несколько танков. Вид подъезжающих к месту боя российских танков окончательно деморализовал грузинских солдат, и они разбежались по окрестностям, спрятавшись затем в домах местных жителей. Грузинские военные отступили столь поспешно, что бросили своего раненного в бою товарища, который вынужден был два дня пролежать среди мёртвых тел своих сослуживцев в водосточной канаве.

Таким образом, бой у Шиндиси завершился полным разгромом грузинской стороны. Все 12 единиц автотранспорта, находившихся в колонне, были уничтожены. Было убито 17 грузинских военных, включая их командира, ещё некоторое количество было ранено. Российские десантники же никаких потерь не понесли, среди них не было ни одного убитого или даже раненого.

Mil.ru Орден Мужества

Позже в одном из подбитых автомобилей были обнаружены секретные грузинские карты, содержащие планы захвата не только Южной Осетии, но и Абхазии.

Примечательно, что фотоснимки разгромленной грузинской колонны, попавшие вскоре в интернет, сделал в тот же день не кто иной, как проезжавший мимо места боя в составе чеченского батальона «Восток» ныне скандально известный Аркадий Бабченко.

В отличие от чудовищно распиаренного в Грузии «Шиндисского сражения», события 11 августа 2008 года в России довольно малоизвестны. Пять дней августовской войны в Южной Осетии принесли столько ужаса и горя, и в них было проявлено столько мужества и героизма, что рядовое, по сути, боестолкновение у Шиндиси просто затерялось на их фоне. Однако храбрость и самоотверженность российских десантников-гвардейцев не остались без награды. Участникам боя у Шиндиси в Кремле вручил ордена сам президент России Дмитрий Медведев. Рядовые Сергей Шишков и Антон Исаев получили ордена Мужества, а сержант Владимир Орлов — знак ордена Святого Георгия IV степени. Остальные десантники были награждены медалями. Руководившие боевыми действиями 104-го десантно-штурмового полка Геннадий Анашкин и Олег Грицаев стали, соответственно, Героем России и кавалером ордена Мужества.