На днях освобождённый из тюрьмы армянский оппозиционный деятель, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян 28 июля дал интервью ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

ИА REGNUM: Почему власти Армении пошли на Ваш арест? Чем Ваша деятельность была для них опасной?

Микаэл Бадалян: На это был ряд причин, и, конечно, одной из основных причин был срыв мной тех антироссийских акций в Армении, которые были инициированы провластными деятелями как раз в тот момент, когда премьер-министр Никол Пашинян находился в Европе, чтобы показать своим кураторам, как они отрабатывает повестки, отрабатывают подачки. Мы со своими сторонниками дважды разогнали эти мероприятия, и именно это и стало основной причиной моего ареста. Помимо этого, протестное движение в стране набирало обороты, всё больше людей принимало в нём участие, всё больше подписчиков появлялось на моём телеграм-канале, и власти почувствовали опасность. В первую очередь моя фигура, мой образ был опасен для них тем, что я никоим образом не отношусь к высшим властям Армении, никогда ни я, ни моя семья не зарабатывали на политической деятельности, со мной невозможно договориться, меня нельзя купить, я не борюсь за стол в начальственном кабинете и за министерский и депутатский портфель, я не борюсь за власть. Я борюсь за свою Родину. И поэтому нынешние власти понимают, что никакими уговорами остановить меня невозможно.

ИА REGNUM: Можно ли считать, что Ваше освобождение является результатом общественного воздействия на армянские власти?

Микаэл Бадалян: Конечно, общественное воздействие на власть тоже имеет свой результат. Однако я не могу сказать, что только из-за этого я обрёл свободу. 22 июля я был госпитализирован в предынсультном состоянии, с внутренним кровотечением. В этот момент власти всеми силами пытались не допустить моего освобождения. Они пытались сделать так, чтобы меня не положили в больницу. Они оказывали давление на суд. И в этот момент они переборщили, и у людей, которые должны были выполнять их приказы, от такого перебора что-то сломалось. И люди не выполнили приказ. А это означает, что система дала сбой, трещину и близка к тому, чтобы сломаться.

ИА REGNUM: В каких условиях Вы находились в заключении? Каково было отношение к Вам и другим политическим заключённым со стороны тюремного персонала?

Микаэл Бадалян: Я не буду жаловаться на условия содержания в тюрьме. Камера — на четыре человека со своей койкой у каждого. Да, тюрьма построена в самом жарком месте Армении, поэтому в ней очень жарко, нет кондиционеров, а только вентиляторы. Да, там вода даётся три раза в день по одному часу. Да, конечно, какие-то условия там могли быть лучше, но назвать их адскими было бы нельзя. Они довольно приемлемые. Отношение ко мне было буквально на высоте. С очень многими, находившимися там, я подружился, многих жду на свободе. И все понимали, что мы сидим за общее дело. Нас поддерживал весь тюремный персонал. В Армении такой протестный потенциал, что я не встречал человека, который не материл бы Пашиняна. Будь то арестант или сотрудник тюрьмы. Его ненавидят все! И это уже данность.

Микаэль Бадалян. После освобождения из-под ареста. Июль 2022

ИА REGNUM: Насколько, на Ваш взгляд, современная судебная система Армении является действительно независимой от исполнительной власти?

Микаэл Бадалян: Современная судебная система Армении совершенно не является независимой, абсолютно! Когда меня в первый раз задержали и отправили в суд, давление на судью не оказывалось. И поэтому он отказал в моём аресте. Что же касается всех остальных судов, то привлекались «топовые» судьи, и они просто выполняли заказ. Потому что осудить меня по закону было совершенно невозможно.

ИА REGNUM: Что послужило причиной таких массовых и долгих протестов в стране?

Микаэл Бадалян: Причиной таких протестов явилось заявление Пашиняна о необходимости снизить требования по Арцаху. Фактически Пашинян собирался сдать Арцах. Он собирался это сделать давно, он писал об этом в своей книге в нулевых годах. О том, что Арцах — это обуза, и его нужно сдать. Это его позиция, предательская, антинациональная, протурецкая. Именно это и стало той каплей, которая переполнила чашу терпения и вывела людей на улицы. К сожалению, пока результатов это не принесло. Но мы будем и далее бороться.

ИА REGNUM: Какие политические и общественные силы составляют основу протестов? Кто из политиков и общественных деятелей персонально входит в число руководителей протеста?

Микаэл Бадалян: Инициатором выступлений был экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Он уже является и бывшим депутатом, потому что он недавно сложил депутатский мандат, сказав, что ему в парламенте делать нечего, и я с ним в этом совершенно согласен. Позже к протесту присоединились и другие силы: блок «Армения» и блок «Честь имею», который на тот момент возглавлял Ванецян. Далее протест возглавили представители блока «Армения», в частности Ишхан Сагателян. Но, как я уже говорил, результатов пока нет.

ИА REGNUM: Какова динамика развития протестов? Как протестная деятельность может развиваться в ближайшее время?

Микаэл Бадалян: К сожалению, динамика протестов явно отрицательная. То есть протесты начинают затухать. Если в начале мая на митинги и демонстрации собиралось по 50 000 человек, то сейчас всего по несколько тысяч. Я предполагаю, что на завтрашнем, 29 июля, митинге будет объявлено о некоем перерыве из-за погодных условий, потому что на улицах очень жарко. Возможно, вся активность будет перенесена на осень. Но, честно говоря, очень сложно представить, как всё это будет технически и как эти силы вновь заставят людей выйти на улицу? Очень будем всё это, безусловно, поддерживать. Но сомнения есть.

ИА REGNUM: Как действующие власти реагируют на протесты? Они проявляют растерянность или, наоборот, всё сильнее «завинчивают гайки»? Могут ли власти ввести в стране чрезвычайное положение и применить силу в больших масштабах?

Микаэл Бадалян: Поначалу власти делали вид, что протестов нет вообще. Затем наступила следующая стадия, когда отдавались приказы, особенно «красным беретам» — полицейскому спецназу — очень жёстко ломать. Меня самого много раз забирали в отделение, причём, меня забирают с особой жесткостью, то есть лицом в пол, в наручниках и тому подобное. Затем начался ряд арестов. Первое уголовное дело было заведено именно на меня. Но сейчас протесты стихли, потихоньку начинают отпускать политзаключённых. И я думаю, что власти не верят в силу протестов и не боятся их.

ИА REGNUM: Можно ли считать, что популярность Пашиняна существенно снизилась? На какие силы он сейчас опирается?

Микаэл Бадалян: Совершенно точно можно говорить о том, что рейтинг Пашиняна исторически низок. Практически не осталось тех людей, которые его поддерживают. Даже те, кто отдавал ему голоса в 2018 и 2021 годах, они после войны в Карабахе говорят, что никакого будущего с ним нет, и просят, чтобы его убрали любыми возможными способами. Но (именно за счёт этого Пашинян и держится) больше всего эти люди не хотят возвращения к власти бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. И они готовы совершенно на всё, лишь бы экс-президенты больше не вернулись к власти. А альтернативной им кандидатуры как таковой нет. И когда в обществе была необходимость выдвинуть такую кандидатуру от протестного движения, этот момент был упущен. Поэтому Пашинян держится не за счёт своего рейтинга, а за счёт антирейтинга своих оппонентов.

Primeminister.am Никол Пашинян

ИА REGNUM: Каково отношение к протестам и к политике, проводимой Пашиняном, крупного армянского бизнеса?

Микаэл Бадалян: Бизнес — это такая субстанция, которая всегда подстраивается под власть. Бизнесу надо работать, поэтому лишних слов и выражений обычно бизнесу не позволяют. Конечно, были и есть очень много представителей различного крупного бизнеса, которые согласны с протестующими и за столом говорят, что «Никол — предатель! И он уничтожит нашу жизнь!» Но бизнес подстраивается под власть. А нынешняя власть, это, к большому сожалению, Никол Пашинян!

ИА REGNUM: Какова позиция армянских силовиков? Можно ли ожидать, что они могут отвернуться от Пашиняна?

Микаэл Бадалян: Вопрос о силовиках очень интересный. Из-за того, что меня часто забирают в отделы полиции, я часто общаюсь с полицейскими, что назвается, «за закрытыми дверями». И все полицейские дружно не любят Пашиняна. Другое дело, что Пашинян накачивает деньгами некоторые полицейские структуры: «красных беретов», патрульную службу. И, вследствие этого, они действительно стояли за Никола. Что касается обычных полицейских, они совершенно точно отвернутся от Пашиняна в тот момент, когда на улицах будет достаточная масса людей, которая будет совершать правильные и решительные действия. И в этот момент всё может измениться. Я много раз говорил, что полиция встанет на сторону народа.

ИА REGNUM: Как могут к событиям в Армении относиться в Анкаре и Баку? Можно ли считать, что там крайне недовольны выступлениями против Пашиняна?

Микаэл Бадалян: Безусловно! Более того, всё это происходит в открытую. Сегодня некий деятель из госбезопасности Азербайджана открыл свой рот и, можете себе просто представить, угрожал армянской оппозиции! Потому что армянская оппозиция не позволяет продать Армению врагу. Можно ли было себе представить подобное когда-либо?! Чтобы руководитель спецслужбы вражеского государства выступал против оппозиции?! Это какой-то феномен! Прямо случай из психиатрической больницы!

ИА REGNUM: Не может ли возникнуть ситуация, что протесты вызовут существенное ослабление государственных и силовых структур Армении, чем может воспользоваться Баку и перейти в наступление в Карабахе и на армянской границе?

Микаэл Бадалян: Ситуация на армянской границе в последние недели очень неспокойная. Ежедневно происходили перестрелки из стрелкового оружия, а таже отмечались бои с применением артиллерии, о которых не сообщается общественности. Из Арцаха же выведена армянская армия, и там остались лишь армия обороны НКР и российские миротворцы. У меня есть информация о том, что на турецко-армянской границе усиленными темпами укрепляются турки. Поэтому я предположу, что здесь может случится что угодно.

ИА REGNUM: Как на протесты в Армении, на Ваш взгляд, реагирует официальная Москва?

Микаэл Бадалян: Официальная Москва заявляет, что это внутреннее дело самой Армении. И это, действительно, внутреннее дело самой Армении! Мы сами должны добиться успеха, без участия внешних сил. Кроме того, Москва сейчас занята на Украине. Однако в последнем заявлении МИД России было сказано, что он выступает за укрепление российско-армянской дружбы. И из всех армянских общественных деятелей и активистов, выступающих за такое укрепление, выделили меня, и Москва сказала, что будет следить за моей судьбой. Это, конечно, очень важно. Это говорит о том, что Москве, несмотря на Украину, не наплевать на Армению, и, более того, подобные заявления и фактически высказывание поддержки не сильно характерны для этой русской властной машины, даже бюрократической машины. Но мы это увидели, и это очень и очень хорошо и вселяет оптимизм!

Напомним, что массовые антиправительственные выступления в Армении начались 25 апреля 2022 года. 24 мая один из самых активных участников протестов Микаэл Бадалян был арестован и вышел на свободу лишь 25 июля.