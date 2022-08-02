Тбилисские власти, равно как и грузинское общество, считали, что единственным возможным способом решения абхазского и юго-осетинского вопросов является лишь применение грубой силы. Поэтому для этих целей Грузия максимально быстрыми темпами формировала полноценную национальную армию. Как уже упоминалось, грузинское министерство обороны, которое возглавлял бывший советский генерал-политрук Леван Шарашенидзе, реальными военными силами, в отличие от национальной гвардии, не располагало. В мае 1992 года министром обороны страны стал Тенгиз Китовани, поставив, таким образом, под свой полный контроль создаваемую национальную армию. Но для ведения войн против своих национальных меньшинств Тбилиси необходимо было максимально накачать свою армию оружием, техникой и боеприпасами. Получить всё это быстро и в больших количествах можно было только от бывших советских, а теперь уже российских войск, расквартированных на территории Грузии. Поэтому количество нападений на российские военные объекты и российских военнослужащих стремительно росло. Число убитых, раненых, взятых в заложники российских военных и членов их семей увеличивалось буквально с каждым днём. И чрезвычайно позорным было именно то, что российские войска находились в состоянии такого организационного коллапса и политико-психологического ступора, что абсолютно не в состоянии были себя защищать. Ситуацию усугубляло совершенно трусливое поведение Москвы, часто отдававшей приказы вообще не оказывать никакого сопротивления. Поэтому российские гарнизоны лишь только три раза смогли дать достойный отпор вооружённому нападению на них грузинских боевиков. Такое крайне нетипичное для российских военных поведение имело место в Поти, Гори и Кутаиси.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Из этих трёх случаев надо особо выделить кровавый инцидент, происшедший 13 июня 1992 года в расположении учебного танкового полка в Гори. Около 200 грузинских гвардейцев, ведомых лично заместителем министра обороны Грузии Бесиком Кутателадзе, ворвались на территорию полка и открыли беспорядочную стрельбу, убив двух российских офицеров и 8-летнюю девочку, а также ранив ещё шестерых военнослужащих. Целью нападения был захват 200 танков, находившихся в расположении полка. Как бы это ни выглядело странно в тот момент, но российские танкисты оказали самое ожесточённое сопротивление. Им после короткого, но жестокого боя удалось выбить грузинских боевиков с большими для них потерями за пределы части, а 28 грузинских гвардейцев взять в плен. На выручку гвардейцам тут же прибыли местные грузинские полицейские на автомобилях, но российские военные вывели танки на улицы за территорию военного городка и просто раздавили приехавшие полицейские машины. После чего грузинские полицейские в панике разбежались. В результате этого кровавого происшествия было убито около 20 человек, а около 30 было ранено. А спустя две недели от полученного ранения умер возглавлявший нападение Кутателадзе (Примечательно, что Кутателадзе был похоронен в Тбилиси с почестями, как национальный герой, а затем его именем была названа школа горной подготовки грузинской армии, расположенная в непосредственной близости от российской границы и где регулярно проходят учения с участием войск НАТО).

AlexandreIV. Тенгиз Китовани

Весьма показательным является тот факт, что в момент нападения в полку находился генерал российской армии, но он полностью самоустранился от командования и никакого участия в бою не принял. Ещё более показательным было то, что явившийся позднее в расположение полка заместитель командующего Закавказским военным округом генерал Суфиян Беппаев подверг танкистов грубому разносу, назвав их бандитами и убийцами, обвинив ни много ни мало в разжигании национальной розни и стравливании между собой двух суверенных и независимых государств. Генерал угрожал, что выявит всех тех российских военных, кто стрелял в нападавших и подвергнет их суровому наказанию. Также он приказал немедленно освободить всех задержанных грузинских гвардейцев, и они тут же были отпущены без всяких для них последствий. Спустя всего несколько дней полк был расформирован, а всё его оружие и имущество передано грузинской стороне.

Другим способом пополнения грузинских арсеналов, кроме прямых вооруженных захватов, стала покупка оружия. В рядах российской армии процветала совершенно чудовищная коррупция. Российские военные, от генералов до солдат срочной службы, продавали буквально всё, что можно было продать, начиная от танков и вертолётов и кончая котелками и портянками. Ситуация усугублялась ещё и тем, что Закавказье массово покидали офицеры и прапорщики, уезжавшие для прохождения дальнейшей службы на Украину, уже в отдельную украинскую армию. Эти военнослужащие, даже на фоне царящего тотального безобразия, отличались особой коррупцией и воровством. Военная прокуратура и особые отделы бездействовали, не только не пресекая и не расследуя продажу оружия, техники, боеприпасов и имущества, но даже чисто формально не возбуждая по фактам хищения уголовные дела.

Цитата из к/ф «ДМБ» реж Роман Качанов. 2000. Россия Российская армия в 90-е

Но следует особо подчеркнуть, что бóльшая часть вооружений и остального военного имущества была получена Грузией не путём захватов и не путём покупки, а путём официальной передачи ей российской стороной целых воинских подразделений. Между Москвой и Тбилиси постоянно заключались келейные соглашения, в соответствии с которыми Россия передавала Грузии огромные партии оружия и боеприпасов. Причём с юридической точки зрения такие соглашения были абсолютно незаконны, а с геополитической — абсурдны. Российский парламент и в целом российское общество совершенно не контролировали эти колоссальные потоки оружия. Так, одной из основных причин того, что грузинская армия смогла напасть на Абхазию, явилась передача Грузии по личному приказу министра обороны России Павла Грачёва Ахалцихской мотострелковой дивизии со всем принадлежавшим ей вооружением.