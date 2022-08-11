Участию иностранных граждан в боевых действиях на стороне вооружённых формирований Украины уделяется достаточно много внимания в российских СМИ. И среди этих иностранных боевиков довольно часто упоминаются граждане Грузии. Так что же представляют собой боевики из Грузии, какова их мотивация, примерная численность, непосредственная роль в боевых действиях?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камикадзе

Первые грузинские боевики появились на Украине ещё в 2014 году. Инициатором отправки грузинских граждан в зону боевых действий в Донбассе стал Мамука (Ушанги) Мамулашвили, человек, обладавший весьма насыщенной биографией. Мамулашвили ещё подростком, в 14-летнем возрасте, в 1992 году примкнул к воевавшему в Абхазии грузинскому отряду, который возглавлял его собственный отец. В июле 1993 года Мамулашвили вместе с отцом и ещё 50 грузинскими военными попал в плен к абхазам. Вопреки последующим заявлениям Мамулашвили о якобы нечеловеческих условиях содержания в абхазском плену, он, по сути дела, в плену и не был, так как его сразу же отдали в абхазскую семью, где он пребывал в весьма сносных условиях. Спустя три месяца Мамулашвили был обменян на несовершеннолетнего абхаза, захваченного грузинами. После своего освобождения он был награждён военным орденом Вахтанга Горгасали III степени, учреждённым как раз во время абхазской войны. Примечательно, что одними из первых кавалеров этого ордена стали украинские националисты из организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воевавшие на грузинской стороне в составе так называемого отряда «Арго».

Затем Мамулашвили участвовал в первой чеченской войне, примкнув к вооружённым отрядам «дудаевцев», а в 2008 году успел повоевать и в Южной Осетии. Видимо, за эти «заслуги» он в 2009–2012 годах занял пост советника по военным вопросам тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Позднее Мамулашвили возглавил грузинскую национальную федерацию смешанных единоборств и в качестве её главы в декабре 2013 года публично призвал поддержать «майдан» в Киеве. После начала в 2014 году войны в Донбассе он организовал отправку на Украину грузинских «добровольцев», из которых им был создан так называемый «Национальный легион».

Свобода ВСУ. Донбасс. 2014

Несмотря на то, что грузинские «легионеры» почти сразу после создания своего подразделения стали принимать участие в боях, они изначально имели скорее пропагандистское, чем реальное боевое значение. Националистическим властям в Киеве необходимо было продемонстрировать, что Украина в своей вооружённой борьбе с «сепаратистами» пользуется некой международной поддержкой. Поэтому на Украине были созданы весьма немногочисленные, но в то же время чрезвычайно распиаренные вооружённые отряды из иностранных граждан, а именно, Грузинский национальный легион, Тактическая группа «Беларусь», батальон имени Джохара Дудаева. Приблизительная численность Грузинского легиона составляла примерно 20–30 человек. Легион никогда не представлял собой отдельную боевую единицу, а входил в состав украинских подразделений (что не помешало придумать и разрекламировать свой собственный нарукавный знак). Первоначально он был включён в состав националистического «добровольческого» батальона «Киевская Русь», а затем вместе с этим батальоном был присоединён к 54-й механизированной бригаде ВСУ, дислоцировавшейся в городе Бахмут (Артёмовск) Донецкой области. Ещё некоторое количество, но опять же незначительное, воевало не в составе Грузинского легиона, а в других украинских вооружённых формированиях.

15 декабря 2014 года грузинские националисты понесли первую потерю — в боях у города Счастье был убит бывший грузинский офицер, а впоследствии — полицейский, 32-летний житель Кутаиси Александр Кобулашвили. В общей сложности с декабря 2014 по октябрь 2017 года во время боевых действий в Донбассе было убито шесть граждан Грузии.

Несмотря на минимальное боевое значение грузинских легионеров, Мамука Мамулашвили стал желанным гостем украинских СМИ, раздавая направо и налево чрезвычайно кровожадные интервью, в которых он называл войну единственным способом разрешения политических противоречий на Украине и призывал вести её с «русскими» до полного возвращения всех «захваченных Россией украинских территорий». Однако спустя некоторое время Мамулашвили и Грузинский легион оказались в центре скандалов. Так, в 2018 году Грузинский легион демонстративно объявил о своём выходе из состава 54-й механизированной бригады ВСУ. В ответ командование бригады заявило, что никакого Грузинского национального легиона в её составе никогда и не было. Сам же Мамулашвили громогласно обвинил украинские власти в тотальной коррупции и отсутствии политической воли. А в 2019 году дело дошло до покушения на Мамулашвили, в результате которого он и его заместитель получили огнестрельные ранения. Маулашвили тогда заявил, что к нападению на него и других членов Грузинского легиона причастно спецподразделение украинской полиции «КОРД».

macnhovetc Мамука (Ушанги) Мамулашвили

После начала специальной военной операции России на Украине уже довольно сильной подзабытый Грузинский легион смог снова появиться в новостных лентах СМИ. В марте 2022 года в очередной раз голодавший в грузинской тюрьме экс-президент Саакашвили объяснил прекращение своей голодовки огромной просьбой именно грузинских легионеров, находившихся на Украине. При активном участии Мамулашвили на Украину из Грузии стали переправляться боевики. Кроме того, на Украину прибыл отряд грузинских националистов под руководством бывшего министра обороны Грузии времён правления Саакашвили Ираклия Окруашвили.

Представляется, что грузинских боевиков, приехавших на Украину, всё-таки не следует именовать «наёмниками». Эти люди едут в зону боевых действий не ради получения материальных благ, а по идейным соображениям. Они представляют собой ярых грузинских националистов, исповедующих крайне агрессивную русофобию. В их понимании Россия является единственным виновником всех бед и несчастий, случившихся с Грузией за последние 30 с лишним лет, и они, воюя на Украине, тем самым приближают крах русской «Империи зла». Да и сомнительно, что Киев может предоставить грузинским боевикам какое-то солидное финансовое вознаграждение.

Ещё раз следует подчеркнуть, что боевое значение Грузинского легиона и других грузинских боевиков минимально.

Во-первых, они крайне немногочисленны. Цифры в несколько сот человек, упоминаемые в СМИ, представляются завышенными. Скорее всего, их численность составляет никак не более нескольких десятков человек. Также явно завышенным является количество убитых — 170 человек, также фигурирующее в СМИ. С начала специальной военной операции известно о гибели 17 грузинских боевиков, и именно эта цифра, скорее всего, соответствует действительности. Следует отметить, что среди взятых в плен членов украинских вооружённых формирований пока нет ни одного гражданина Грузии. А российские следственные органы установили и возбудили уголовные дела лишь в отношении 24 человек. Кроме того, часть грузинских боевиков, например отряд Окруашвили, уже вернулась назад в Грузию.

Во-вторых, грузинские боевики, даже служившие в грузинской армии, не имеют хорошей военной подготовки и реального опыта боевых действий и поэтому не могут принести какой-либо пользы украинским формированиям. Кроме того, в их рядах имеется значительное количество весьма возрастных граждан, участвовавших в войне в Абхазии ещё 30 лет назад.

Грузино-абхазский конфликт. 1992 — 1993

Таким образом, грузинские боевики в основном проявляют мужество и героизм не на поле боя, а при раздаче многочисленных хвастливых интервью. Также некоторые из них совершили военные преступления, «отличившись» крайне жестоким обращением с пленными.

Официальные же власти Грузии весьма негативно относятся к участию грузинских граждан в боевых действиях на Украине. Боевики выезжают на Украину сугубо в частном порядке и не пользуются никакой поддержкой государственных структур. Грузинские власти не поддались на требования официального Киева об организации «добровольческого движения» на территории страны, что в итоге послужило одной из причин отзыва украинского посла из Тбилиси.

Власти Грузии, во-первых, опасаются резкого обострения и так непростых отношений с Россией, которое может привести к катастрофическим последствиям для страны. А, во-вторых, Тбилиси явно не хочет, чтобы в Грузию вернулись получившие на Украине боевой опыт граждане, почти полностью оппозиционно настроенные по отношению к нынешнему грузинскому правительству. Поэтому не следует ожидать, что отношение грузинских властей к боевикам с Украины изменится в ближайшее время в лучшую сторону. Оппозиция же пытается использовать пребывание боевиков на Украине в своих политических целях, постоянно обвиняя правительство в предательстве «братского украинского народа» и измене грузинским национальным интересам.