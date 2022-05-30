После завершения боевых действий в Тбилиси вооружённые столкновения переместились в провинцию. В первых числах января 1992 года произошёл жестокий бой между «звиадистами» и их противниками вблизи города Мцхета, приведший к большому количеству убитых и раненых. 11 января большой отряд, собранный из сторонников Звиада Гамсахурдии, бежавших из Тбилиси в Армению, перешёл армяно-грузинскую границу и вошёл на территорию Грузии, но был окружён и затем разгромлен. Значительная часть «звиадистов» попала в плен.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

К этому времени основной территорией сопротивления сторонников свергнутого президента становится Западная Грузия, в первую очередь Мингрелия. Именно там мингрел по происхождению Гамсахурдия пользовался особой популярностью, доходившей до фанатичного обожания. Популярность Гамсахурдии основывалась не только на его мингрельском происхождении, но и в значительной степени на определённом противопоставлении мингрелов остальной Грузии. Мингрельский и грузинский языки, входящие в одну картвельскую языковую группу, являются родственными, но при этом всё равно отдельными. Различие мингрельского и грузинского языков никогда не оспаривалось учёными ни в Грузии, ни за её пределами. А вот отношение к мингрелам как к отдельной этнической общности менялось на протяжении времени в соответствии с политической конъюнктурой. До революции 1917 года и в первые годы советской власти мингрелы считались самостоятельным народом. Однако начиная с 1930-х годов мингрелов, равно, как и сванов с лазами, определяли в качестве субэтносов единого грузинского народа. Жертвами такого подхода стали мингрельский, сванский и лазский языки, не обладавшие никаким официальным статусом, не изучавшиеся в учебных заведениях, не имевшие собственной литературы и СМИ и использовавшиеся фактически лишь в бытовой сфере. Поэтому мингрелы считали себя в определённом смысле ущемлёнными центральными грузинскими властями. И свержение Гамсахурдии населением Мингрелии было воспринято в том числе как национальное унижение. Поэтому «звиадистское» движение в Мингрелии имело весьма солидную долю сепаратизма. Парадоксальным при этом являлось то, что этнический мингрел Гамсахурдия был ярым сторонником идеи единого грузинского народа, поэтому категорически не поддерживал никаких сепаратистских идей, но был вынужден в значительной степени с ними считаться.

George barateli Звиад Гамсахурдия

Гамсахурдия, прилетев в Сухум, отправился оттуда в Зугдиди, где на массовом митинге объявил о начале гражданской войны в стране и призвал своих сторонников идти вооружённым походом на Тбилиси. «Звиадистами» в Мингрелии был создан Комитет национального неповиновения во главе с фанатичным сторонником Гамсахурдии, депутатом парламента Вальтером Шургаей. «Звиадисты» стали формировать вооружённые отряды, в Мингрелии и части Абхазии вспыхнули забастовки, на этих территориях перестала функционировать железная дорога. Сторонники Гамсахурдии контролировали почти всю Западную Грузию, а в таких крупных городах, как Кутаиси и Поти, происходили вооружённые столкновения между ними и формированиями Военного совета. В этот критический момент в развитие событий решительно вмешался Джаба Иоселиани. Отряд «Мхедриони» под его личным командованием 17 января высадился на военном аэродроме вблизи Кутаиси и без особых усилий занял город. «Мхедрионцы» отбили попытку «звиадистов» атаковать Кутаиси с запада, а на следующий день, двинувшись в наступление, без боя захватили важнейший железнодорожный узел Самтредиа. Относительная лёгкость, с которой «Мхедриони» добилось успеха, заключалось не только в решительности её членов и в военно-организационных способностях её лидера Иоселиани. Как раз начиная с этого времени бывшие советские, а ныне российские войска стали передавать формированиям Военного совета значительное количество оружия, техники, боеприпасов и горючего. Делалось это из-за до сих пор не изжитой чрезвычайно странной привычки Москвы всячески поддерживать в бывших союзных республиках именно те силы, которые в данный момент находятся у власти. Причём совершенно вне зависимости от враждебности этих сил к России.

22 января отряды «Мхедриони» и национальной гвардии прорвались непосредственно в Мингрелию. После этого Гамсахурдия исчез, и довольно долго о его местонахождении ничего не было известно. В течение нескольких дней войска Военного совета штурмовали портовый город Поти и после достаточно ожесточённых боёв сумели его взять. А 30 января ими после короткого столкновения был захвачен главный опорный пункт «звиадистов» Зугдиди. После этого грузинская национальная гвардия под командованием Георгия Каркарашвили по согласованию с абхазскими властями 4 февраля двинулась в Абхазию, где находилось значительное количество вооружённых «звиадистов» и где предположительно мог скрываться сам Гамсахурдия. 6 февраля национальные гвардейцы зашли в Сухум, а 8 февраля достигли границы с Россией на реке Псоу. Но уже к середине февраля грузинские формирования по требованию сухумских властей вынуждены были покинуть территорию Абхазии.

Kami888 Карта боевых действий в июле–октябре 1993 года

Отряды «звиадистов» покинули города и рассредоточились по мингрельским деревням, лесам и горам, практически не контролировавшимся национальной гвардией и «Мхедриони», откуда регулярно совершали вооружённые вылазки. В свою очередь, формирования Военного совета действовали в Мингрелии с невероятной жестокостью, в прямом смысле слова пройдясь по её территории с «огнём и мечом». Сторонников Гамсахурдии и просто мирных граждан похищали, пытали, убивали. Их имущество разграблялось, скот и автомашины угонялись, дома сжигались. Количество жертв и пострадавших сложно назвать даже приблизительно. Ситуация усугублялась тем, что грузинские СМИ практически ничего не сообщали о творящихся в Мингрелии бесчинствах. А в Тбилиси и в других городах демонстрации «звиадистов» продолжали безжалостно разгонять, часто с применением оружия.

Гамсахурдия же в середине февраля появился в Грозном, где на долгий период времени он, его семья и наиболее близкие сторонники получили от Джохара Дудаева фактически статус грузинского правительства и парламента в изгнании.