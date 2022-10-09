Начавшаяся 14 августа 1992 года война в Абхазии характеризовалась особым, ранее невиданным для вооружённых конфликтов, проходивших на советском и постсоветском пространствах, уровнем грабежей и мародёрства. Находившиеся на абхазской территории многочисленные и разномастные грузинские вооружённые формирования занимались не только и не столько ведением боевых действий, сколько беспрерывным разбоем. Разграблялось всё, что можно: городские квартиры и сельские дома, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты инфраструктуры, склады, учебные заведения, учреждения науки и культуры. В огромных количествах угонялся личный и государственный автотранспорт. Примечательно, что тотальному ограблению подвергалось не только абхазское, русское, армянское, греческое население, но и собственно грузинское. Гвардейцы, члены «Мхедриони», военные полицейские и вообще никому не подчинявшиеся так называемые «добровольцы» не щадили никого. Из Абхазии непрерывным потоком шли целые автоколонны с награбленным. Из «трофеев» формировались даже железнодорожные эшелоны.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Особым отличием войны в Абхазии был ярко выраженный вандализм грузинских боевиков. Культурные и научные учреждения не только разграблялись, но и часто умышленно повреждались и даже уничтожались. Так, в Сухуме были вначале разграблены, а потом и сожжены Абхазский институт языка, литературы и истории, Центральный государственный архив Абхазии, Русский драматический театр. Были разграблены и сильно повреждены Абхазский государственный музей, Республиканская библиотека, Абхазский драматический театр. Культурному и научному наследию Абхазии был нанесён невосполнимый ущерб. Не уцелел и знаменитый на весь мир уникальный Сухумский обезьяний питомник. К началу войны там содержалось около 2000 обезьян, а через год в питомнике осталось всего 37 особей. Остальные или погибли, или разбежались по окрестностям, или были вывезены грузинскими боевиками с целью их дальнейшей продажи на чёрном рынке. Примечательно, что грузинская, российская и мировая общественность предпочла всего этого не заметить. СМИ, правозащитники, деятели культуры, учёные молчали, делая вид, что ничего не происходит.

Такое повальное мародёрство и террор по отношению к гражданскому населению очень быстро привели грузинские вооружённые формирования почти к полному разложению. Их и без того низкая боеспособность упала до самого минимального уровня.

После того как планы официального Тбилиси о том, что боевые действия продлятся всего несколько дней и закончатся триумфальной победой грузинской стороны, не сбылись, перед силовыми структурами Грузии встала проблема постоянной нехватки личного состава для полноценного введения войны. Как уже упоминалось, в Абхазии находилось весьма значительное количество разного рода грузинских вооружённых формирований. Но, ввиду того, что существенная часть из них занималась исключительно грабежом населения, а остальные обладали крайне низкой дисциплиной, грузинам никак не удавалось создать непосредственно на линии фронта необходимый численный перевес над абхазами. Поэтому грузинские власти столкнулись с необходимостью пополнения личного состава с помощью мобилизации. Но провести полноценную мобилизацию грузинский государственный аппарат был организационно совершенно не в состоянии, так как сам функционировал с огромным трудом. Кроме того, проведение полной мобилизации было нежелательным по соображениям политического характера. Значительная часть грузинского общества встретила бы мобилизацию весьма враждебно. Особенно это касалось мингрелов и сторонников Звиада Гамсахурдии. Поэтому власти ограничились осуществлением чего-то вроде частичных мобилизаций, проводимых чрезвычайно бестолково. В частности, в Тбилиси такие «мобилизации» в значительной степени заключались в проведении настоящих облав на граждан призывного возраста. Молодых людей безжалостно отлавливали на улицах, в транспорте и, что самое примечательное, на вузовских лекциях. Прямо во время занятий в столичные университеты и институты врывались вооружённые люди непонятной ведомственной принадлежности и силой тащили студентов на призывные пункты.

Лидеры грузинского национального движения Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. Тбилиси, 1988 год

В особенно тяжёлом положении оказались сыновья российских военных, проходивших службу в Грузии. Они формально никак не могли подтвердить своей принадлежности к России, так как паспорта и военные билеты были у них советского образца. И числились они по месту своего жительства приписанными к военкоматам. Поэтому, чтобы спасти своих детей от призыва в грузинскую армию и от последующей отправки на войну в Абхазии, российским военным приходилось прятать их на территории воинских частей, переодевать в российскую военную форму, а затем военными автоколоннами и на военно-транспортных самолётах переправлять в Россию.

От призыва в весьма значительном количестве уклонялись и этнические грузины, особенно в Тбилиси. Как правило, основным способом уклонения был срочный выезд за пределы Грузии, по большей части опять же в Россию.

Между тем российские генералы, отчаянно пытаясь «понравиться» тбилисским властям, продолжали в циклопических масштабах передавать Грузии вооружения. Так, к 4 апреля 1993 года грузинской армии было официально передано свыше 100 танков, более 200 единиц другой различной бронетехники, свыше сотни артиллерийских орудий и миномётов, 26 реактивных систем залпового огня. И это не считая того, что было захвачено или просто куплено. Особо ценным подарком для грузинских «партнёров» стали четыре ударных вертолёта Ми-24, любезно переданные Россией незадолго до начала абхазской войны. Эти вертолёты спустя некоторые время использовались грузинской стороной в Абхазии в том числе, разумеется, и для обстрелов дислоцированных там российских войск. Однако Москву подобное развитие событий нисколько не озадачило и Министерство обороны России решило, что имеющегося в наличии в Закавказье оружия уже недостаточно и нужно накачать регион оружием уже непосредственно из России. Поэтому российские генералы в огромных количествах под видом устаревшего или неисправного «списывали» вполне добротное оружие и перегоняли его в Закавказье.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24

Но подобное беспрерывное задабривание грузинских властей Москвой не делало пребывание в Грузии российских военных более безопасным. Нападения на воинские части и военные колонны совершались практически ежедневно. Российских военнослужащих регулярно убивали и брали в заложники.

Примечательным является случай, произошедший в грузинской столице в 1993 году. Среди бела дня в центре Тбилиси, на проспекте Руставели, вооружённые люди схватили и увезли в неизвестном направлении двух российских полковников-пограничников. После этого похитители связались со штабом российских пограничных войск и потребовали провести обмен. За некоторое время до этого в Краснодарском крае контрразведкой были арестованы четверо офицеров Информационно-разведывательной службы Грузии, занимавшихся шпионажем на территории России. Похитители российских пограничников потребовали отпустить сидящих в СИЗО грузинских шпионов. Весьма интересной явилась реакция на случившееся грузинских силовых структур, которые заявили, что похищение осуществили какие-то неизвестные им частные лица. А раз так, то силовые структуры Грузии никакого участия в освобождении заложников принимать не намерены и пусть российские пограничники разбираются с похитителями собственными силами. Между прочим, ни в грузинских, ни в российских СМИ информации о задержании в Краснодаре грузинских шпионов не было, поэтому осталось непонятным, каким образом некие «частные лица» вообще могли узнать об этом факте. Российские пограничники вынуждены были действовать самостоятельно и отправились на переговоры с похитителями в указанное ими место, неподалёку от штаба Закавказского пограничного округа. Но там они попали в засаду, так как похитители изначально никаких переговоров вести не собирались, а просто в упор расстреляли из автоматов прибывших российских пограничников, после чего благополучно скрылись. В результате нападения был убит российский солдат и тяжело ранен офицер. Этот расстрел предназначался для давления на власти России, чтобы они незамедлительно согласились на все условия похитителей. И, конечно же, Москва беспрекословно выполнила все их условия. Грузинские шпионы были тут же освобождены и отбыли в Грузию. Лишь после этого похитители соизволили отпустить российских пограничников. Разумеется, похитители и убийцы никогда найдены не были. (Как мы видим, манера российских властей осуществлять крайне невыгодные обмены пленных и заложников, в чём недавно неоднократно убеждалась вся страна, имеет многолетнюю традицию).

продолжение следует