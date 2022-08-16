Важнейшей задачей грузинских властей было добиться международного признания Грузии — в первую очередь со стороны западных стран. Во-первых, это было необходимо, чтобы получить масштабную иностранную помощь, в основном даже не финансовую, а продовольственную, без которой стране грозил полный экономический коллапс и гуманитарная катастрофа. Невозможность существования Грузии без иностранной помощи совершенно открыто признавалось даже первыми лицами государства. Сам Эдуард Шеварднадзе заявил о том, что «грузинское общество оказалось не готово к независимости» и что Грузия «находится на грани голода». Во-вторых, признание со стороны иностранных государств должно было существенно облегчить грузинским властям ведение войн с собственными автономиями — сначала против Южной Осетии, а затем и против Абхазии. Чтобы как можно скорее добиться такого признания, Шеварднадзе сразу же стал демонстрировать, что Грузия будет проводить исключительно прозападную политику. Поэтому неудивительно, что Запад весьма быстро признал абсолютно нелегитимную власть в Тбилиси. Уже в первой половине марта 1992 года министры иностранных дел Великобритании и Франции в неофициальном порядке дали понять Шеварднадзе, что они готовы в самое ближайшее время начать процесс установления дипломатических отношений с Грузией. 23 марта страны — члены тогда ещё Европейского экономического сообщества объявили о признании Грузии. 12 апреля в Тбилиси с официальным визитом прибыл первый высокопоставленный западный государственный деятель — министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер. Он сразу же выразил свою полную поддержку Шеварднадзе и проводимой грузинскими властями политике, выделил им значительную гуманитарную помощь и, самое главное, подтвердил нерушимость границ Грузии в пределах Грузинской ССР, тем самым фактически дав Тбилиси карт-бланш на силовые действия в отношении Абхазии и Южной Осетии. США же изначально утверждали, что признают новые грузинские власти только после проведения в стране свободных парламентских выборов. Однако Вашингтон очень быстро поменял свою точку зрения. И 23 апреля США, уже не ставя никаких предварительных условий, установили дипломатические отношения с Грузией, а 25 мая в Тбилиси приехал американский госсекретарь Джеймс Бейкер. «Мы привезли свою политическую поддержку руководству вашей страны. Мы приехали, чтобы послать политический сигнал всем тем, кто хочет и может поддержать нашего друга Шеварднадзе в возведении новой Грузии. Мы глубоко убеждены в том, что Грузия пойдёт по пути демократических изменений», — сказал Бейкер.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Однако установления дипломатических отношений со странами Запада грузинским властям было недостаточно. Им для полной свободы действий было необходимо, чтобы страну приняли в члены ООН. Следует отметить, что к лету 1992 года Грузия осталась единственным постсоветским государством, не вступившим в ООН. Так, соседние Армения и Азербайджан были приняты в ООН ещё 2 марта. Для того чтобы стать членом ООН, Грузии надо было заручиться поддержкой России, которая, как правопреемник СССР, являлась постоянным членном Совета Безопасности и поэтому могла заблокировать вступление Тбилиси в ряды полноправных международных наций. А для этого необходимо было добиться от Москвы установления дипломатических отношений. Надо сказать, что Борис Ельцин неоднократно выражал свою полную публичную поддержку политике, проводимой грузинскими властями и лично Шеварднадзе. В начале апреля Тбилиси посетил министр иностранных дел России Андрей Козырев. Глава российского МИДа вылил на дорогого и любимого Эдуарда Амвросиевича целые потоки словесного елея, в частности заявив, что все российские дипломаты являются «воспитанниками школы Шеварднадзе». Козырев фактически пообещал установить дипломатические отношения с Грузией в самое ближайшее время и призвал начать работу по заключению большого договора между двумя странами. 1 июля дипломатические отношения между Россией и Грузией были установлены. И уже 31 июля, заручившись при голосовании поддержкой Москвы, Грузия последней из всех республик бывшего СССР была принята в ООН. Таким образом, все препятствия на международной арене, мешавшие в Тбилиси начать широкомасштабную войну в Абхазии, были полностью сняты.

(сс) Jazz Guy Штаб-квартира ООН

(сс) Эдуард Шеварднадзе

Между тем ситуация в Мингрелии вновь обострилась. 6 июля «звиадисты» парализовали движение на железной дороге близ Зугдиди, сначала заставив диспетчеров покинуть свои рабочие места, а затем взорвав железнодорожный мост. Другая группа сторонников экс-президента устроила диверсию, взорвав железнодорожный мост недалеко от портового города Поти. А третий вооружённый отряд «звиадистов» в Цаленджихе напал на здание школы, где квартировалось крупное подразделение «Мхедриони» во главе с самим Джабой Иоселиани. Судя по всему, целью нападавших был захват Иоселиани. На помощь оборонявшимся в город был оперативно переброшен на вертолётах значительный десант. Произошёл ожесточённый и кровопролитный бой, приведший к многочисленным жертвам. «Мхедриони» потеряло 12 человек убитыми и 60 ранеными. Потери «звиадистов» оценивались в сотни убитых и раненых. Ещё больше 100 человек попали в плен. «Звиадисты», руководимые Вахтангом (Лоти) Кобалией, были полностью разгромлены и выбиты из города. После этого события в Цаленджихе приняли совершенно трагический оборот. Боевики «Мхедриони» устроили в городе страшный погром. Трупы убитых горожан валялись прямо на улицах, большое количество домов было сожжено. 7 июля Зугдиди был вновь взят правительственными войсками. Значительная часть мингрельского населения, спасаясь от расправ, бежала к своим родственникам в Абхазию, где обстановка всё это время хоть и была напряжённой, но там ещё не убивали направо и налево.

(сс) Николай Сидоров Территории, занятые звиадистами в Мингрелии и Абхазии с августа по октябрь 1993 года

23 июля в Мингрелию прибыл сам Шеварднадзе. Накануне, выступая по телевидению, он лицемерно посетовал на то, что не мог приехать в регион раньше, тогда, мол, под его руководством прямо на месте «можно было бы избежать многих неприятностей». Однако, возмущённое бесчинствами «Мхедриони» и подразделения национальной гвардии «Тетри арциви» («Белый орёл») мингрельское население встретило Шеварднадзе крайне враждебно. В Сенаки горожане забросали главу Грузии и его сопровождающих камнями, а в Цаленджихе многочисленная толпа, скандируя: «Убийца!», не дала возможности ему выступить. Дело дошло до того, что Шеварднадзе, несмотря на наличие большой и вооружённой до зубов охраны, так и не рискнул посетить главный город Мингрелии — Зугдиди, а предпочёл немедленно вернуться назад, в Тбилиси.

(продолжение следует)