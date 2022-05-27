Бывший житель Нагорного Карабаха, а ныне российский гражданин Самвел, недавно побывавший на своей родине, а также в Армении, рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своей поездке.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

ИА REGNUM: Каковы Ваши личные впечатления от последних событий в Ереване?

Самвел: На митингах в Ереване, направленных против Никола Пашиняна, такого количества народу, которое было в 2018 году, когда Пашинян приходил к власти, сейчас нет. Тем не менее количество протестующих очень значительно. По моей оценке, 80% армян, даже я имею ввиду не население Армении, а всех армян мира, ненавидят Пашиняна, считают его позором армянского народа. Его популярность сейчас крайне низка и стремится к нулю. Те, кто его сейчас продолжают поддерживать, видимо, это родственники и друзья тех, кто за время правления Пашиняна разбогател или пришёл к власти. Поэтому я думаю, что у Пашиняна нет шансов удержаться у власти. Армянские силовики, в случае дальнейшего обострения ситуацию в стране, скорее отвернутся от Пашиняна, чем будут его поддерживать.

ИА REGNUM: Какова сейчас обстановка в Нагорном Карабахе? Как население оценивает деятельность российских миротворцев?

Самвел: Благодаря российским миротворцам ситуация в регионе достаточно спокойная. По Лачинской дороге из Армении в Карабах можно ездить совершенно свободно, не опасаясь нападений и обстрелов. Азербайджанские войска некоторое время назад предпринимали попытки продвинуться вперёд, в частности, в Аскеранском районе, но благодаря в значительной степени российским миротворцам, обострения обстановки не произошло. Армянское население Карабаха понимает, что мирной жизнью оно обязано именно российским солдатам.

Mil.ru Российские миротворцы. Нагорный Карабах

ИА REGNUM: В последнее время в азербайджанских и украинских СМИ появлялась информация о том, что значительная часть российских миротворцев покинула регион и отправилась на Украину. Это правда?

Самвел: Эти заявления совершенно не соответствуют действительности. Российские миротворцы продолжают находиться в Карабахе в том же количестве, что и раньше. Они пребывают на своих базах и непосредственно на линиях разделения. В населённых пунктах, в частности, в Степанакерте, их можно видеть весьма редко.

ИА REGNUM: Какова экономическая ситуация в республике? Имеются ли какие-нибудь изменения по сравнению с прошлым годом?

Самвел: За последние месяцы в Карабахе несколько уменьшилась потребительская активность. Население по сравнению с 2021 годом меньше стало покупать товары, не являющиеся предметами первой необходимости. В 2021 году правительство НКР всем слоям населения выделяло дотации и социальную помощь. Но в этом году подобные дотации прекратились, что и вызвало сокращение объёмов торговли. И в то же время республика живёт очень активной экономической жизнью. В магазинах и на рынках есть всё. На улицах в населённых пунктах и за их пределами весьма оживлённое автомобильное движение. Проблем с бензином нет никаких.

ИА REGNUM: Можно ли сказать, что население уезжает из Карабаха в достаточно большом количестве?

Самвел: В республике отсутствуют панические настроения и потому не наблюдается сколь-нибудь массового выезда населения за её пределы. Наоборот, люди не хотят уезжать, так как они верят, что Нагорный Карабах войдёт в состав России, и поэтому им не придётся покидать родные места.

ИА REGNUM: Как в Карабахе относятся к Пашиняну? Обладает ли он в республике каким-нибудь авторитетом?

Самвел: В Карабахе отношение к Пашиняну ещё более неприязненное, чем в самой Армении. Все люди только ждут, когда Пашинян в Ереване наконец-то покинет свой пост. Среди жителей республики ему абсолютно нет веры. И людям всё равно, в результате чего именно Пашинян оставит свою должность, лишь бы он больше не возглавлял бы Армению. Пашинян воспринимается только как предатель армянского народа.

ИА REGNUM: Каково отношение жителей НКР к событиям на Украине? Есть ли среди них проукраинские настроения?

Самвел: Жители Нагорного Карабаха полностью поддерживают российскую специальную военную операцию на Украине. Даже во многих местах можно встретить знаки «Z». Люди надеются, что Россия успешно завершит свою операцию на Украине. Никаких проукраинских настроений среди населения НКР абсолютно нет.

ИА REGNUM: В 2024 году в Нагорном Карабахе пройдут президентские выборы. Есть ли у нынешнего президента Араика Арутюняна шансы победить на них?

Самвел: Конечно, авторитет Арутюняна после войны пошатнулся. Дело тут не только в неудачном исходе войны, но и в том, что его считают протеже Пашиняна. И он действительно таким являлся. Но главная надежда и цель народа — это воссоединение с Россией. И если Арутюнян на своём посту будет вести политику, направленную на воссоединение с Россией, то народ его поддержит на будущих выборах.