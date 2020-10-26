Борис Поляков
Последние публикации
Судьба Филипповского леса во Владимирской области решится в Верховном суде
По убеждению филипповских активистов, почивать на лаврах пока рано. В начале октября их противники в суде, миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, незаконно присвоившие участок государственного леса, выделенного в советское время Мытищинскому машиностроительному заводу для маскировки...
26 октября 2020
«Филипповская история» — успех государственно-гражданского сотрудничества
Без малого три года ИА REGNUM внимательно следит за развитием ситуации в Филипповском поселении Киржачского района Владимирского района, где местное гражданское сообщество восстало против головотяпства чиновников и безответственности бизнеса. У ИА REGNUM появилось основание поздравить участников...
1 августа 2020
Вернется ли наконец филипповский лес в собственность государства?
30 июля Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрит очередные кассационные жалобы трех предприятий, которые контролируются российскими миллиардерами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. Речь пойдет о втором решении Арбитражного суда Владимирской области от 10 декабря 2019 года по...
28 июля 2020
Фряново: «Хартия» против многодетных семей и водоснабжения Подмосковья
Намерение областной власти вызвало чрезвычайное волнение среди местного населения. Тревогу фряновцев можно было бы назвать преждевременной, беспочвенной, если бы не обнаружилось, что, несмотря на отсутствие официального решения о строительстве комплекса по переработке отходов (КПО) «Булаково»...
7 июля 2020
Дело филипповского леса — тест для чиновников Владимирской области
7 июня исполнилось три года, как комиссия администрации бывшего владимирского губернатора Светланы Орловой подписала убийственный приговор 1500 гектарам уникального государственного леса Филипповского поселения Киржачского района Владимирской области, а вместе с лесом — Клязьминско-Шернинскому...
13 июня 2020
Рейдеры владимирского гослеса намерены вернуть свою добычу в Верховном суде
За последние три десятилетия Филипповское поселение Киржачского района превратилось из владимирской окраины в заметную северо-восточную рекреационную зону московской агломерации. Наряду с тремя десятками исторических деревень и сел здесь 82 садовых товарищества и коттеджных поселка. В теплое время...
31 мая 2020
Владимирская область: рейдеры снова хотят вернуть себе государственный лес
Рейдерство — поглощение предприятия против воли его собственника или руководителя. 19 мая Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрит очередную кассационную жалобу по делу о «филипповском лесе». Ее подал «Мытищинский машиностроительный завод» — один из трех ответчиков — участников незаконной...
15 мая 2020
Фряновский КПО «Булаково»: чиновники против многодетных семей
«Боимся того, что будет дальше» В письме, которое получил депутат Государственной думы Михаил Терентьев от заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина, сообщается: «Правительство Московской области рассматривает возможность размещения современного КПО [комплекс по...
1 мая 2020
Владимирская область: суд окончательно вернул Филипповский лес государству
Сегодня, 3 марта 2020 года, Первый арбитражный апелляционный суд поставил точку в борьбе жителей Филипповского поселения Киржачского района Владимирской области за спасение 1500 гектаров леса, которая продолжалась два с половиной года. Коллегия судей во главе с Еленой Наумовой не удовлетворила...
3 марта 2020
Судьбу незаконно приватизированного владимирского гослеса решит суд
В мае 2019 года Арбитражный суд Владимирской области восстановил право собственности Российской Федерации на 1500 лесных га Филипповского поселения. А в декабре владимирский арбитраж признал недействительным договор купли-продажи 1500 га и истребовал из незаконного владения все участки...
2 марта 2020
Владимирские чиновники саботируют решение суда о возврате леса государству
С 1967 года в сосновом лесу Филипповского поселения Киржачского района Владимирской области действует полигон по испытанию продукции оборонного значения Мытищинского машиностроительного завода. Из 1500 га, отведенных заводу 53 года назад, под сам полигон предназначалось 120 га. Большая часть...
24 февраля 2020
Странная агнозия, обнаруженная среди чиновников Владимирской области
«Зрительная агнозия — невозможность узнавать и определять информацию, поступающую через зрительный анализатор». В 2016 году ОАО «Метровагонмаш», контролируемое миллиардерами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым, заполучило в собственность 1500 га столетнего соснового леса в Филипповском...
21 января 2020
Проверка для главы Киржачского района Владимирской области
В интернет-группе «Нет мусорному полигону в Филипповском!» появились десятки восторженных комментариев, в которых народ благодарит нового главу администрации Киржачского района Илью Букалова за отмену противозаконного постановления своего предшественника Михаила Горина. Благодаря этому...
30 ноября 2019
Чего изволите: заповедный лес для олигархов за 2,5% стоимости
Пролог сентиментальный В детстве мучился вопросом: что такое Родина? Повзрослев, открыл для себя, что Родина — не абстракция, но и не «березки» и «родные просторы». Но и не то, о чем говорила со школы официальная пропаганда: мол, Родина тебя учила, лечила, кормила, дала кров, а эту заботу...
14 ноября 2019
Кто заинтересован в политизации мусорных протестов во Владимирской области?
В 1967 году правительство РСФСР отвело Мытищинскому машиностроительному заводу 1500 га государственного леса из Филипповского лесничества Киржачского лесхоза Владимирской области под создание спецобъекта. В 2016 году участок гослесфонда вместе с испытательным полигоном техники военного назначения...
6 ноября 2019
Захватчики Филипповского леса пытаются укрыться в Нижегородском Кремле
Заседание суда может не состояться по вине Мытищинского машиностроительного завода — одного из трёх ответчиков по этому делу наряду с ОАО «Метровагонмаш» и ООО «Экотехстрой Владимир». Все ответчики подали кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Владимирской области в Арбитражный суд...
23 октября 2019
Уроки социального оптимизма для Владимирской области от «Метровагонмаша»
Филипповская история подошла к критическому моменту. 25 октября в Нижнем Новгороде, в кассационной инстанции — Арбитражном суде Волго-Вятского округа — будет рассмотрена законность и обоснованность решения Арбитражного суда Владимирской области, вернувшего 1500 га уникального Филипповского леса в...
19 октября 2019
Сохранить лес нельзя свалку строить. Где суд поставит запятую?
В противоборстве государства и общественности с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, собиравшихся вырубить 1500 га уникального Филипповского леса в Киржачском районе Владимирской области под полигон для отходов Москвы (см. «Битва за Филипповский лес: государство против олигархов»)...
15 августа 2019