В противоборстве государства и общественности с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, собиравшихся вырубить 1500 га уникального Филипповского леса в Киржачском районе Владимирской области под полигон для отходов Москвы (см. «Битва за Филипповский лес: государство против олигархов»), есть нечто общее со скандальными событиями в современном большом спорте.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона. 3 марта 2018 года

Потрясающие спортивные достижения сегодня являются результатом не только природной одарённости атлетов, упорных тренировок, тренерского таланта, но и спортивной науки, одной из задач которой является разработка новых и хитроумных допингов. Поэтому допинговые скандалы, изъятия медалей, лишения чемпионских званий, дисквалификации стали привычной частью нынешнего спортивного мира.

В филипповской истории также применяются незаконные «допинги», позволяющие лихим дельцам устанавливать рекорды в таких видах спорта, как присвоение чужой собственности и получение невиданных барышей. В отличие от большого спорта, где новым допингом можно пользоваться недолго, ровно до того момента, как всевидящее WADA не включит его в список запрещённых препаратов, российские искатели удачи предпочитают пользоваться старыми, исторически проверенными средствами стимулирования предпринимательского успеха. С помощью смягчающей строгость отечественных законов «коррупции» и дисциплинирующей мощи «административного ресурса» российские органы правопорядка веками успешно удерживаются в состоянии колдовского оцепенения.

Но в филипповской истории неожиданно произошла осечка, традиционные административные допинги не сработали, потому что, нарушая правила игры, функцию антидопингового контроля «самовольно» взяли на себя граждане Филипповского поселения. Ими было раскрыто ноу-хау технологии приватизации 1500 га государственного леса тандемом миллиардеров по цене 200 руб. за сотку, осуществленное при активном содействии муниципальных и региональных чиновников.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона. 3 марта 2018 года

Стартом «марафонского забега», наградой в котором должны были стать 1500 га государственного леса, можно считать 2008 год, когда «спортивный клуб» завода «Метровагонмаш» озаботился наведением порядка в кадастровых документах территории собственного испытательного полигона, когда-то расположившегося на призовых гектарах. На первом этапе забега «Метровагонмаш» вырвался вперёд, предоставив государственному регистратору свидетельство № ВЛ-06−079−4, закрепляющее свои юридические права на 1500 га во исполнение постановления администрации Киржачского района. Однако у свидетельства обнаружились дефекты, вынуждающие усомниться в его подлинности. Так, в свидетельстве забыли указать, откуда у завода появились 1433 га леса, и что лес был отведен из гослесфонда. Однозначное целевое назначение 1500 га как «испытательного полигона» превратилось в «производственную базу — испытательный полигон». С этого маленького подлога в свидетельстве № ВЛ-06−079−4 началась подготовка перевода 1500 га гослесфонда под «земли промышленности». К слову сказать, секретная «производственная база» «Метровагонмаша» в Филипповском лесу тысячами грибников до сих пор так и не обнаружена.

У специалистов кадастровой палаты Росреестра была возможность еще в 2008 году озаботиться отсутствием первичных документов, без которых невозможно было ответить на щекотливые и не дающие заснуть ответственному кадастратору вопросы:

1) Откуда же в имущественном комплексе «Метровагонмаша» возник участок в 1500 га, занимающий 95% площади Филипповского леса?

2) Откуда в «Описании земельного участка», подготовленного для «Метровагонмаша» Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам администрации Киржачского района, появилась формулировка «производственная база» в качестве целевого назначения для вожделенных 1500 га леса? Но нет, все прошло гладко, без нарушений сна и угрызений совести. Государственный лес, закрепленный за «Метровагонмашем» для исполнения особой государственной задачи — испытания военной техники, превратился в регистрационных документах Росреестра в «земли промышленности».

Сотрудники владимирского управления Росреестра и регионального филиала кадастровой палаты по долгу службы как никто знают порядок изменения категории земельного участка. Тогда почему никто из них, изучив фактические характеристики 1500 га, не задался вопросом: «А где постановление правительства, превратившее государственный лес в земли промышленности?» Быть может, этот уточняющий вопрос у кого-то из кадастраторов и родился, но только про себя, задавать его вслух «Метровагонмашу» не стали — видимо, сработал дисциплинирующий административный ресурс?

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона. 3 марта 2018 года

В начале 2013 года руководителей «Метровагонмаша» постигла неудача. На их предложение о продаже 1500 филипповских га администрация Киржачского района ответила отказом, резонно сославшись на установленное использование участка как испытательного полигона в целях обороны, и, следовательно, по закону ограниченного в обороте и не подлежащего приватизации. Но уже в сентябре 2013 года ветер удачи для владельцев «Метровагонмаша» опять подул в благоприятную сторону — губернатором Владимирской области избрали Светлану Орлову. Владельцы «Метровагонмаша» получили неограниченный допуск к допингу — административному ресурсу. И не случайно. Их и Орлову связывал Кузбасс, который в 2001 — 2004 годах Светлана Юрьевна представляла в Совете Федерации, а дуэт миллиардеров — ведущих акционеров «Метровагонмаша» — имел свои интересы в угольном бизнесе Кемеровской области.

По данным филипповской инициативной группы, скрупулезно исследовавшей историю 1500 га, курировала подготовку купли-продажи Филипповского леса первый заместитель губернатора Елена Мазанько. Сначала было сломлено сопротивление районной администрации, отказавшей «Метровагонмашу» в приватизации испытательного полигона. В результате, в апреле 2014 года теперь уже сама администрация Киржачского района подала иск к управлению Росимущества по Владимирской области о прекращении права собственности РФ на 1500 га и в январе 2015 года успешно выиграла дело. Российская Федерация, что называется, осталась с носом. Параллельно была решена задача установления очередного финансово-экономического рекорда: щедрым решением комиссии областного управления Росреестра № 29 от 23.04.2014 года кадастровая стоимость 1500 га уменьшилась в четыре раза, с 4 до 1 млрд руб.

Нынешний руководитель владимирского управления Росреестра Алексей Сарыгин старательно обходит вопрос о несовместимости двух действий местных госрегистраторов. В апреле 2014 года, рекордно снижая кадастровую стоимость, они обосновали свое решением тем, что 1500 га — это участок, который используется в интересах обороны, поскольку на нем испытывается продукция «Метровагонмаша» для армии. Сомневаться не приходится, что и сам Сарыгин, и его подчиненные осведомлены об ограничении в обороте подобных земельных участков. Но через два года подчиненные Алексея Александровича без каких-либо сомнений зарегистрировали договор купли-продажи «оборонных» 1500 га. С чего бы? Какой «допинг» побудил служащих госучреждения поступить вопреки своему же решению 2014 года?

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона. 3 марта 2018 года

К концу 2015 года, несомненно, подкрепленный административным ресурсом «Метровагонмаш» набрал все условия, формально необходимые для выгодной сделки. Киржачская администрация и сотрудники Кадастровой палаты очистили на бумаге 1500 га от государственного леса. Администрация Киржачского района сдала «Метровагонмашу» участок в аренду. Решением Арбитражного суда испытательный полигон освободили из собственности Российской Федерации. Управление Росреестра снизило стоимость 1500 га, очевидно, до максимально возможного минимума. Осталось дело за малым. Найти исполнителей во власти, способных провернуть дело.

В конце 2015 года главой администрации Киржачского района назначили Михаила Горина. К тому времени администрацией Филипповского поселения уже заправлял Олег Иванов. Эта пара, наделенная властью, и довела до конца замысел владельцев «Метровагонмаша». Формально договор купли-продажи № 18/16 подписал 6 октября 2016 года Иванов. «Метровагонмаш» заполучил 1500 га Филипповского леса всего за 2,5% от кадастровой цены, за 27 млн руб., по 200 руб. за сотку. Но наивно полагать, что Иванов рискнул бы подписать договор без ведома и поддержки Горина. И потом, как говорят депутаты Филипповского совета народных депутатов, деньги от сделки ушли в район, а не в кассу администрации поселения.

Иванов вскоре поплатился. Народ припомнил ему и старые грешки. По решению районного суда, Иванов потерял должность главы администрации. Горин заслуженно ходит в «антигероях». Общественность раскопала и предала огласке его прежнюю судимость, которую он, как и Иванов свои две, не указал в анкете при найме на муниципальную службу. Не без оснований Горин считается лоббистом строительства в Филипповском поселении мегаполигона отходов. Несмотря на предписание прокурора, решение районного Совета народных депутатов, официальное заявление владельцев «Метровагонмаша» о потере интереса к строительству полигона ТКО в Филипповском, Горин не намерен убрать с 1500 га клеймо «для размещения объектов специального назначения», поставленное с его подачи.

Гражданское сообщество включилось в «марафонский забег» за 1500 га филипповского леса со дня своего первого собрания у ДК села Филипповского 15 августа 2017 года. «Забег» стал настолько массовым и впечатляющим, что к протестующему народу присоединились Общественная палата РФ, ОНФ, СПЧ при президенте РФ, а потом и уполномоченные защитники государственного леса и государственной собственности.

Иск департамента лесного хозяйства по ЦФО о признании договора купли-продажи 1500 га недействительным, о возврате спорного участка в состав лесного фонда РФ рассматривает Арбитражный суд Владимирской области. По заявлению межрегионального управления Росимущества арбитражный суд отменил свое решение 2015 года, лишившее РФ права собственности на Филипповский лес, а Первый арбитражный апелляционный суд одобрил отмену. Можно предположить, что филипповская история близится к развязке.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона. 3 марта 2018 года

По традиции спортсмены-марафонцы финишируют на стадионе. Участники противоборства, конечно, осознают, что «филипповский марафон» приближается к заветному финишу. И своеобразным «стадионом» станет небольшой зал Арбитражного суда, заполненный до отказа на слушаниях по Филипповскому лесу. «Защитники» и «захватчики» филипповских 1500 га пересекут финишную черту. Только вот в каком порядке?

Судя по тому, что звучит на заседаниях Арбитражного суда Владимирской области, у группировки ответчиков во главе с «Метровагонмашем» нет серьезных доказательств своей правоты. Но граждане задают далеко не риторический вопрос: «А не продолжают ли олигархи-ответчики незаконно пользоваться административным «допингом» и при новом губернаторе Сипягине В. В. Не достигла ли эта «дисциплинирующая» субстанция и кабинетов на Октябрьском проспекте, 14? Сможет ли владимирское правосудие дисквалифицировать участников филипповского лесного марафона, проваливших все «допинг-тесты»?» Ответ мы узнаем на ближайшем августовском заседании в Арбитражном суде Владимирской области.

Очевидно, что главным призом в филипповском лесном марафоне является не лес, а небывалый по размеру мегаполигон для отходов Москвы, обещающий его владельцам небывалые барыши благодаря фантастическим возможностям, созданным в рамках российской реформы отрасли переработки отходов. Власти московского региона довели ситуацию в отрасли до чрезвычайной, теперь им и их бизнес-партнёрам приходится действовать, не считаясь ни с законами, ни с создаваемыми угрозами для стратегических источников водоснабжения, ни с неоправданными затратами, которые, впрочем, в конечном итоге оплатит население. Как говорится, «сам пропадай, а Собянина выручай».