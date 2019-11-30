В интернет-группе «Нет мусорному полигону в Филипповском!» появились десятки восторженных комментариев, в которых народ благодарит нового главу администрации Киржачского района Илью Букалова за отмену противозаконного постановления своего предшественника Михаила Горина. Благодаря этому постановлению в декабре 2017 года 1250 из 1500 га филипповского леса получили в документах ЕГРН особую отметку «для размещения объектов специального назначения», что позволяло вырубить лес и на его месте строить предприятия по обращению с отходами любого класса опасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес. Экология

По мнению большинства участников филипповского протеста, эффектная отмена постановления ликвидирует угрозу превращения филипповского леса в московскую помойку циклопических размеров. Но это заблуждение, потому сохранение такой угрозы зависит исключительно от решения Арбитражного суда Владимирской области по факту незаконно приобретенного права собственности владельцами Мытищинского машзавода на земельный участок филипповского гослеса. (О том, как была проведена приватизация 1500 га леса подробно изложено в статье «Чего изволите: заповедный лес для олигархов за 2,5% стоимости»). Если владельцы свое право на лес сохранят, то повторное получение отметки «для специального назначения» дело нехитрое.

Итак, судьба филипповского леса должна решиться 3 декабря на заседании Арбитражного суда Владимирской области. Тактика незаконных владельцев леса, после проигранной кассации в окружном арбитраже, очевидна — затягивание дела под любыми предлогами для того, чтобы придумать какой-нибудь новый ход для сохранения «нажитого непосильным трудом». И вот тут возникает крайне неприятный для многих вопрос: а может ли новый глава администрации Киржачского района остановить эту вакханалию, эту бесконечно затянувшуюся игру на нервах жителей Владимирской области сводного оркестра чиновников и олигархов. Конечно, может, так как истцом по арбитражному делу о филипповском лесе является именно администрация Киржачского района. Для этого достаточно направить в суд ходатайство об отзыве иска о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок филипповского леса утраченным. Но почему-то этого до сих пор не произошло.

Все станет ясно не позже 3 декабря. Если администрация Киржачского района не откажется от своего требования о признании утраты права собственности Российской Федерации на 1500 га филипповского леса, и тем самым она даст возможность незаконным владельцам леса под каким-либо предлогом затянуть судебное дело, то это будет означать, что все действия и заявления Ильи Букалова по филипповскому полигону были циничной манипуляцией общественным мнением, а на самом деле он обслуживает интересы миллиардеров и чиновников. Отказ администрации Киржачского района от судебного иска против Российской Федерации будет свидетельствовать, что Илья Букалов человек не только слова, но и дела, что он не намерен участвовать в безумных планах «развития» Владимирской области за счет переработки столичных отходов.

Выбор, который предстоит сделать главе администрации Киржачского района, подобен выбору былинного витязя на распутье, которому не позавидуешь — куда не пойдешь, всюду клин. Пойдешь в одну сторону, отзовешь иск — там маячит задача финансовых взаиморасчетов с «Метровагонмашем», который «прихватизировал» 1500 га гослесфонда. В другую — не слаще — там гарантия прослыть «врагом народа», преемником «горинского» плана уничтожения краснокнижного леса под строительство на его месте московской помойки, который ведет к подрыву экономики Филипповского поселения, специализирующегося на дачном и сезонном отдыхе, к созданию недопустимой угрозы для отравления стратегического подземного месторождения воды, отравлению бытовых источников водоснабжения района, подрыву налогооблагаемой базы из-за снижения цен на землю и недвижимость и т. д. и т. п.

Решение: в какую сторону повернуть на «филипповском распутье» — за главой администрации Киржачского района Ильей Николаевичем Букаловым. Он знал о предстоящем для него моральном выборе, когда соглашался занять эту должность. В садовых товариществах, селах и деревнях Филипповского поселения готовы к любому исходу, потому как всё станет намного легче, когда четко знаешь, кто свой, а кто чужой.