Филипповское, Владимирская область, 28 июля, 2020, 09:46 — ИА Регнум. 30 июля Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрит очередные кассационные жалобы трех предприятий, которые контролируются российскими миллиардерами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. Речь пойдет о втором решении Арбитражного суда Владимирской области от 10 декабря 2019 года по существу «филипповского дела», вернувшего государству незаконно присвоенный олигархами лес.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Напомним, что в 2016 году акционерное общество «Метровагонмаш» приобрело 1500 лесных га Филипповского поселения Владимирской области по 200 рублей за сотку. Как показали дальнейшие события, цель сделки заключалась в намерении приобретателей лесного участка миллиардеров Искандара Махмудова и Андрея Бокарева построить в филипповском лесу огромный полигон для московских отходов.

Восставшая против уничтожения столетнего леса местная общественность обнаружила, что продажа лесного участка была основана на том, что в 2008 году в кадастровых документах 1500 га соснового леса безосновательно превратились в земли промышленности. А в 2014 году тогдашняя администрация Филипповского поселения при поддержке высокопоставленных областных чиновников через суд лишила Российскую Федерацию права собственности на 1500 га.

Обстоятельства утраты государством его собственности и загадочного превращения лесного массива в участок промышленного назначения получили широкую огласку, заинтересовали Департамент лесного хозяйства по ЦФО и Межрегиональное территориальное управление Росимущества. На основании исковых заявлений государственных учреждений «филипповским делом» занялся Арбитражный суд Владимирской области.

В мае 2019 года Владимирский арбитраж восстановил право собственности Российской Федерации на 1500 филипповских га. Жалобы «пострадавших» ответчиков — предприятий Махмудова и Бокарева — не удовлетворил ни апелляционный суд, ни Арбитражный суд Волго-Вятского округа, ни Верховный суд.

В декабре 2019 года Арбитражный суд Владимирской области принял второе решение по «филипповскому делу». Договор купли-продажи 1500 га был признан недействительным, и весь участок изъят из незаконного пользования ответчиками. При этом суд подтвердил, что спорный участок был и остается частью лесного фонда. Решение устояло в Первом арбитражном апелляционном суде, вступило в законную силу. Региональная администрация включила филипповский лес в государственный лесной реестр Владимирской области.

И вот теперь Арбитражному суду Волго-Вятского округа, принявшему к рассмотрению новые кассационные жалобы предприятий, незаконно заполучивших филипповский лес, предстоит проверить достаточность оснований и законность решений владимирских арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, что признали сделку по государственному лесу Филипповского поселения противоречащей российскому законодательству и вернули 1500 га их настоящему владельцу.

Успешного завершения судебного процесса по «делу о филипповском лесе» в интересах Российской Федерации с нетерпением ожидают не только в Департаменте лесного хозяйства по ЦФО, в Управлении Росимущества, но и в самом Филипповском поселении. Надеются на справедливый исход «филипповского дела» российские ученые и жители восточных районов Московской области.

Научная группа «Центра охраны дикой природы», обследовав леса Филипповского поселения, обнаружила многочисленные популяции краснокнижных растений, насекомых и птиц. А Научный совет РАН под председательством академика Виктора Осипова доказал, что промышленное освоение 1500 га уникального филипповского леса нанесет непоправимый вред Клязьминско-Шернинскому месторождению подземных вод. Участок «Шерна» месторождения зарегистрирован государством в качестве стратегического запаса питьевой воды высокого качества для миллионного населения Восточного Подмосковья.

Поэтому ученые убеждены в том, что в филипповском случае судебные решения подтверждают не только законное право государства на его лесную собственность, но и создают правовые условия для сохранения уникального природного комплекса, предотвращения экологической катастрофы на значительной территории Владимирской и Московской областей.

А филипповские активисты надеются, что предстоящее судебное заседание в Нижегородском кремле станет успешным завершающим финалом их трехлетней борьбы с социально безответственными чиновниками и бизнесменами.