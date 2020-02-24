С 1967 года в сосновом лесу Филипповского поселения Киржачского района Владимирской области действует полигон по испытанию продукции оборонного значения Мытищинского машиностроительного завода. Из 1500 га, отведенных заводу 53 года назад, под сам полигон предназначалось 120 га. Большая часть столетнего лесного массива, 92% всей территории участка, выполняла роль охранной территории спецобъекта. С исчезновением СССР с мытищинской продукции был снят гриф секретности. Ограждение из колючей проволоки вокруг 1500 га исчезло. Лес открылся для любителей грибов, ягод, для охотников. Завод оградил бетонным забором непосредственно испытательные трассы.

Иван Шишкин. Сосновый лес. 1866

Филипповское поселение зашумело с лета 2017 года, когда местный народ узнал, что 1500 га проданы акционерному обществу «Метровагонмаш», а продаже предшествовал ряд странных событий. Оказалось, что ещё в 2008 году участок гослеса превратился в кадастровых документах в земли промышленности, а в 2015 году Российскую Федерацию лишили права собственности на эти 1500 га. Иск в Арбитражный суд подала администрация Киржачского района. Активный интерес к подготовке судебного процесса проявила тогдашний заместитель губернатора Елена Мазанько. «Метровагонмаш», чтобы получить возможность купить 1500 га, пошел на то, что заявил в суде об отсутствии испытательного полигона оборонного назначения. В Филипповском, конечно, всем было известно, что испытание военной продукции в их лесу никогда не прекращалось.

Avo.ru Елена Мазанько

Напор возмущенной филипповской общественности оказался столь мощным и заметным, что в филипповскую историю включились государственные учреждения — Департамент лесного хозяйства по ЦФО и Межтерриториальное управление Росимущества. Вместе с Советом народных депутатов Филипповского поселения государственники добились отмены судебного решения 2015 года. Свою правоту они доказали в апелляционной и кассационной инстанциях. 29 мая 2019 года 1500 га вновь получили статус собственности Российской Федерации.

Состоялся и второй судебный шаг по возвращению государству филипповского леса. 10 декабря минувшего года Арбитражный суд Владимирской области вынес решение о признании договора купли-продажи 1500 га недействительным и истребовал из незаконного владения все участки, на которые «Метровагонмаш» поделил 1500 га, перед тем как их перепродать.

В основу судебных решений легло рассекреченное распоряжение Совета Министров РСФСР № 1176-рс от 12.05.1967 . Оно не содержит указания на исключение 1500 га из государственного лесного фонда и перевод их в земли промышленности. Помимо строительства спецобъекта — испытательного полигона, — правительство обязало Мытищинский машзавод вести лесное хозяйство и охранять лес. Документы подтверждают, что лесными делами предприятие занималось, по крайней мере, до 2004 года.

Арбитражный суд признал, что

«земельный участок отводился без изъятия из земель гослесфонда»,

«спорному участку необоснованно присвоена категория земли промышленности, в связи с чем он исключен из государственного лесного реестра»,

«земельный участок относится к землям лесного фонда, в силу закона относится к собственности Российской Федерации».

Со дня майского судебного решения минуло девять месяцев. Владимирские государственные учреждения, имеющие отношение к «филипповской истории», делают вид, что суд им не указ, поскольку в судебном предписании для них нет прямого указания.

Не спешат руководители управления Росреестра по Владимирской области и владимирского филиала Федеральной службы кадастра, сыгравших роковую роль в судьбе филипповского леса. В 2008 году 1500 га гослесфонда были зарегистрированы в государственном кадастре как безлесные земли промышленности. От «Метровагонмаша» не потребовали предоставить документ, подтверждающий изменение земельной категории участка. А в 2016 году без лишних вопросов зарегистрировали договор купли-продажи 1500 га, несмотря на то, что еще в 2014 году комиссионно признали — филипповский участок используется для обеспечения обороны и на этом основании снизили кадастровую стоимость 1500 га с 4,5 до 1,1 млрд руб. Их не встревожила и цена продажи 1500 га — 2,5% от кадастровой стоимости, уменьшенной более чем вчетверо. «Заинтересованные стороны», причастные к сделке, не стали обращать внимания на «мелочь»: участок был продан как «гражданский», а его продажную цену рассчитали из кадастровой стоимости «оборонного» объекта.

В самый бы раз руководителям владимирских государственных регистраторов проявить инициативу и во исполнение решений владимирского арбитража сообщить Росимуществу и областной администрации, что совершены ошибки, причины их выявлены, а Росреестр готов исправить кадастровые документы филипповского леса в соответствии с судебными решениями. Но их не слышно.

Отсутствие какой-либо позитивной реакции владимирских госрегистраторов на решение Арбитражного суда можно расценить, как ожидание, что изучением содеянного с филипповским лесом займется иное учреждение. Такое вполне может случиться. Руководителю Следственного управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову поступило предложение с недавнего митинга в Филипповском — провести расследование необоснованного отнесения 1500 га государственного лесного фонда к категории «земли промышленности».

Vladimir.sledcom.ru Артём Кулаков

Департамент лесного хозяйства областной администрации не молчит, но, скорее всего, находит, что мотивировочная часть вступившего в силу решения Арбитражного суда от 29 мая 2019 года — это лишь сообщение, не имеющее для него правовой силы.

Суд пришел к выводу, что отведение 1500 га Мытищинскому предприятию произошло «без изъятия из земель гослесфонда». Раз не было «изъятия», то филипповский лес без промедления должен быть занесен в государственный лесной реестр как земли гослесфонда. Но директорат департамента, очевидно, считает, что решение Арбитражного суда обязательно не в его полном объеме, а выводы суда не имеют отношения к областной администрации. Областные чиновники «отфутболивают» проблему федеральной организации: предлагают Департаменту лесного хозяйства по ЦФО «инициировать подачу искового заявления с требованием об изменении категории земель» для филипповского участка.

По убеждению и. о. директора владимирского департамента лесного хозяйства Ольги Канищевой, только после специального решения суда у областного департамента «будут законные основания для внесения информации в ГРЛ [государственный лесной реестр] об указанных лесах как землях лесного фонда». Получается, что на уже состоявшееся решение Арбитражного суда требуется представить дополнительное его же решение? Как в сатирической сценке Аркадия Райкина: принесите справку на справку?

Требовать, чтобы Арбитражный суд, установивший, что 1500 филипповских га — это участок государственного лесного фонда, принялся вновь исследовать, является ли верным им же принятое установление? Желание, мягко говоря, странное. Но, очевидно, у бюрократии свои представления об исполнении судебных решений.

В департаменте лесного хозяйства администрации Владимирской области спокойно: на его карте вместо лесного массива на территории Филипповского поселения — белое пятно. Нет леса на бумаге — нет проблемы у региональной бюрократии.

Между тем, пока владимирские чиновники делают вид, что выводы Арбитражного суда по «филипповскому делу» к ним не относятся, близится весна. Муниципальная власть Киржачского района тревожно сообщает в область о бесхозности 1500 лесных га, о возможности пожаров.