Филипповское сельское поселение, Владимирская область, 13 июня, 2020, 21:32 — ИА Регнум. 7 июня исполнилось три года, как комиссия администрации бывшего владимирского губернатора Светланы Орловой подписала убийственный приговор 1500 гектарам уникального государственного леса Филипповского поселения Киржачского района Владимирской области, а вместе с лесом — Клязьминско-Шернинскому месторождению подземных питьевых вод — стратегическому запасу питьевой воды для Восточного Подмосковья. В тот день чиновники одобрили строительство в филипповском лесу громаднейшего полигона отходов, ориентированного на московские нужды. Решение «орловской» комиссии отменила администрация Владимира Сипягина, победившего Светлану Орлову во втором туре губернаторских выборов 2018 года

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Лес

«Филипповская история» еще не завершена. Но уже сейчас обстоятельства её тернистого, но успешного развития в интересах государства и общества заслуживают осмысления. Удивителен и поучителен ряд событий, так или иначе связанных с филипповским протестом.

Должности потеряли самые активные лоббисты строительства полигона для московских отходов. Член Высшего совета «Единой России» Светлана Орлова проиграла на губернаторских выборах 2018 года. Владимирцы не избрали её на второй губернаторский срок. В Киржачском районе против Орловой проголосовали 8 из 10, а в Филипповском поселении — 9 из 10 участников выборов.

Судебный процесс по обвинению в получении взятки в особо крупном размере ведется в отношении бывшего заместителя владимирского губернатора Елены Мазанько, поддержавшей лишение Российской Федерации права собственности на 1500 га государственного леса, что и помогло «Метровагонмашу» противозаконно заполучить уникальный лесной участок Филипповского поселения.

Глава администрации Киржачского района Михаил Горин с заметным нервным напряжением доработал до конца своего контрактного срока и потерял шансы на его продление. Общественность обнаружила и предала огласке уголовную судимость Горина, не объявленную им при найме на должность главы. Горин дал основание для активного публичного его осуждения за растрату более 100 млн рублей бюджетных средств. Филипповцы подвергли также жесткой критике главу Киржачского района Сергея Колесникова за позицию «и нашим, и вашим». В итоге Сергей Николаевич досрочно сдал депутатский мандат и сложил полномочия главы Киржачского района.

Глава администрации Филипповского поселения Олег Иванов, подписавший незаконный договор купли-продажи «Метровагонмашу» 1500 га государственного леса, был уволен на основании решения суда по инициативе местного Совета народных депутатов и под давлением возмущенного населения. Активисты филипповского протеста доказали, что Иванов незаконно совмещал работу в поселенческой администрации с директорством в частных фирмах.

Филипповцы добились, чтобы об их проблеме заговорили на федеральном уровне. Они привлекли на свою сторону Департамент лесного хозяйства по ЦФО и Межтерриториальное управление Росимущества. Оба госучреждения выступили истцами в арбитражном судебном процессе по защите государственной собственности — 1500 га филипповского леса. Образовался, пожалуй, единственный в России, работоспособный союз государственных структур и гражданского общества, вдобавок подкрепленный энергичным участием органа муниципальной власти — Совета народных депутатов Филипповского поселения. Союз успешно выступил в арбитражном суде против предприятий, контролируемых парой российских миллиардеров и их помощниками из органов власти Владимирской области, организовавших незаконную приватизацию 1500 га филипповского гослеса.

В сравнении с результатами многих других российских экологических протестов, судебные достижения по «филипповскому делу», пусть и не окончательные, вызывают восхищение, сопровождающееся тревогой: ведь так в России не бывает! Вместе с тем, вступили в силу три решения Арбитражного суда Владимирской области, восстановившие право собственности Российской Федерации на 1500 га филипповского гослеса и отменившие договор их купли-продажи. Два из трех решений первой инстанции уже поддержаны надзорным Арбитражным судом Волго-Вятского округа: не удовлетворены кассационные жалобы противников филипповцев.

И кто проигрывает филипповскому протестному сообществу? Известные миллиардеры, направившие в суд команду своих штатных заводских юристов во главе с партнером московской юридической фирмы Orchards, среди клиентов которой крупные российские компании и банки. Попытки столичного адвоката из Orchards «учить жизни» региональных арбитражных судей первой и апелляционной инстанций были не только твердо пресечены судом, но и вызвали недоумение у команды филипповцев, стабильно переполняющей залы судебных заседаний. Недоумение сменилось возмущением, когда начальница правового отдела одного из предприятий-ответчиков публично высказалась о филипповцах, как о неграмотных, ничего не понимающих, отсталых людях. Возмущение перешло в подозрение, что в суде интересы противников представляют юристы, предпочитающие добиваться благосклонности фемиды не профессиональным мастерством, а некими «внесудебными» приемами.

Подозрение филипповских активистов усилилось, когда они обнаружили, что управляющий партнер юридической фирмы Orchards тесно связан общим бизнесом с адвокатом Семеном Мельницким. В минувшем январе московский Пресненский суд взял Мельницкого под стражу в связи с обвинением в попытке получить у своего клиента $150 тыс. для дачи взятки в Верховный суд РФ.

Нужно учесть, что на фоне распространенного негативного мнения о состоянии российской судебной системы работа владимирских и нижегородских арбитражных судий по «филипповскому делу» создает у общественности впечатление безукоризненного судебного расследования, не обремененного внешним давлением и закулисными договоренностями с какой-либо из сторон.

Поэтому причина ареста адвоката Семена Метлицкого — потенциальная взятка в Верховный Суд, а также бизнес-связь Метлицкого с управляющим партнером Orchards стали «ушатом холодной воды» для филипповцев, воодушевленных честной дотошностью и строгой беспристрастностью владимирских и нижегородского судов.

Дело в том, что одно из трех арбитражных решений — то, которым восстановлено законное право Российской Федерации на 1500 га филипповского государственного леса, уже рассматривалось в российской высшей судебной инстанции. Верховный судья Ирина Грачева отказала АО «Метровагонмаш» в направлении его кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда. Но теперь «Метровагонмаш», опротестовывая и «доверховные» судебные решения, и постановление судьи Грачевой, обратился с жалобой к заместителю Председателя Верховного суда РФ Олегу Свириденко, возглавляющему высшую Судебную коллегию по экономическим спорам. А «Метровагомаш» в судебном процессе по филипповскому делу, как раз, представляет адвокат из Orchards. Так что бунтари из Филипповского поселения, под впечатлением скандала с Метлицким и связью арестованного адвоката с Orchards, что называется, затаив дыхание, ожидают: какое определение примет Олег Михайлович.

По сути, на примере шумного «филипповского дела», ставшего известным на всех уровнях российской власти и далеко за пределами Владимирской области, определение Председателя Судебной коллегии по экономическим спорам укажет на одну из двух возможных альтернатив. Оно либо станет подтверждением успешности процесса реформирования российской судебной системы, либо косвенно обозначит, что судебному сообществу во главе с Верховным Судом ещё далеко до результатов, запланированных реформой.

Для филипповцев второй вариант вердикта заместителя Председателя Верховного Суда может означать откат ситуации с гослесом на три года назад, к злопамятному непотребному решению «орловской» комиссии, которое подверглось критике в РАН, в Общественной палате РФ, Общероссийском народном фронте и в Совете по правам человека при Президенте Российской Федерации.

Как бы там ни было, но пока похищенные 1500 га уникального государственного леса возвращены их законному собственнику — Российской Федерации. И это заслуженный результат не только честно исполняющих служебный долг Департамента лесного хозяйства по ЦФО и Межтерриториального управления Росимущества, но и судей, просто профессионально делающих важную для общества и государства работу. Но последнее слово в «филипповской истории» остается за Верховным Судом Российской Федерации.