В 1967 году правительство РСФСР отвело Мытищинскому машиностроительному заводу 1500 га государственного леса из Филипповского лесничества Киржачского лесхоза Владимирской области под создание спецобъекта. В 2016 году участок гослесфонда вместе с испытательным полигоном техники военного назначения оказался в собственности ОАО «Метровагонмаш». В 2017 году жители Филипповского поселения узнали, что с одобрения областной администрации на 1500 га планируется строительство огромного полигона ТКО для захоронения отходов из российской столицы. Ныне действующий владимирский губернатор Владимир Сипягин в ходе своей предвыборной кампании гарантировал, что строительство полигона ТКО в Филипповском лесу не допустит. Вступив в должность, губернатор сделал заявление, что территория Владимирской области не будет использоваться для размещения ТКО из других регионов. Проект Территориальной схемы по обращению с отходами во Владимирской области пока не опубликован. Когда состоится его общественное обсуждение, до сих пор неизвестно.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

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Чиновники не любят, когда граждане, встревоженные социально опасными намерениями власти и пострадавшие от последствий непрофессиональных или ангажированных властных решений, публично критикуют такую политику и тем более требуют отставки ответственных чиновников. В ответ проштрафившиеся чиновники и связанный с ними бизнес стараются дискредитировать протесты населения, для чего обвиняют протестующих в «раскачивании лодки», в «подрывных действиях», обнаруживают повсюду происки радикальной оппозиции и призывают «не политизировать» проблему. И действительно, было бы странно, чтобы такими очевидными провалами действующей власти, как пенсионная и мусорная реформы, не воспользовалась в своих интересах левая, правая, системная и несистемная оппозиция.

ИА REGNUM Акция протеста против строительства мусорного полигона

Участники вынужденного филипповского протеста каких только обвинений не наслушались в свой адрес, что по сути отражает нежелание, а часто уже и неспособность со стороны многих высокопоставленных чиновников не то что уважать, но даже обращать внимание на интересы людей.

Например, бывший губернатор Светлана Орлова именовала гражданских активистов Филипповского поселения «москвичами-дачниками», подкупленными теневым бизнесом и обманувшими доверчивых коренных жителей. Светлана Юрьевна утверждала, что цель активистов — помешать прогрессивным планам областной власти. В чем состояла прогрессивность уничтожения 1500 га уникального Филипповского леса под строительство огромного мусорного полигона, нужного не Владимирской области, а Москве, губернатор Орлова от народа скрыла. Её первый заместитель Лидия Смолина грозила филипповцам судебным иском за «подрыв авторитета» областного руководства. На «подрыв авторитета власти» упирал и также уже бывший глава администрации Киржачского района Михаил Горин, призывая на выездном заседании Общественной палаты РФ привлечь организаторов филипповского протеста к административной ответственности. При этом Михаил Владимирович живописал филипповскую инициативную группу в виде деструктивной силы, которая «обманула, запутала» население Киржачского района.

Ирония состоит в том, что несколькими ближайшими помощниками Светланы Орловой занялись следственные органы и суды, а её саму избиратели Владимирской области «прокатили» на губернаторских выборах в 2018 году. Михаил Горин «прославился» тем, что при найме на муниципальную должность скрыл судимость за уголовное преступление, и тем, что допустил растрату сотни миллионов из небогатого местного бюджета, которая почему-то осталась безнаказанной для члена партии «Единая Россия». По мнению населения Киржачского района, отнюдь не филипповский актив, а именно Орлова и Горин сыграли решающую роль в дискредитации «Единой России», что подтвердили последние выборы депутатов в местный райсовет.

Администрация действующего губернатора Владимирской области Сипягина наследовала лексику экс-губернатора Орловой, которую она применяла при упоминании филипповских протестантов. Базарное выражение «дачники-москвичи» стало «литературной нормой» в областной администрации. Новое — очевидные намеки на то, что за дачниками из Москвы скрываются некие темные политические силы. Эти намеки, видимо, должны дать понять народу, что теперь баловство закончилось, что теперь любое общественное недовольство Территориальной схемой по обращению с ТКО Владимирской области может быть квалифицировано как клевета, оскорбление власти и подрыв существующего строя. Шуточное ли дело, в стране мусорная реформа буксует, всех амнистированных Госдумой нелегальных свалок для столичного мусора не хватает, а тут московские дачники понаехали, сбивают с пути истинного покладистых владимирских аборигенов и злостно препятствуют строительству стратегической мегапомойки.

Kremlin.ru Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин

Что позволяет нам трактовать таким образом эти намеки? Вот яркий пример. Еще в апреле на «деловом завтраке» чиновников «Белого дома» и представителей «мусорного» бизнеса заместитель губернатора Александр Байер заявил, что следует заниматься не «политиканством», а решением «мусорных» проблем. Обеспокоенность Александра Александровича вызвали два обстоятельства: одно существующее, а другое — существующее исключительно в воображении вице-губернатора. Существующее — это массовые протестные акции в Архангельской области с предъявлением радикальных требований к центральной власти. По убеждению замгубернатора, причина архангельских призывов заключается в действии неких сил, выполняющих «роль попа Гапона».

О будущих событиях замгубернатора уверенно выразился так:

« Если смотреть на запад (Владимирской области — Б.П.) , то там пять полигонов в терсхеме. Очевидно и понятно, что как только будет опубликована [терсхема], там будут интересные события. Он (запад — Б.П.) у нас прифронтовой в плане московского мусора как темы, да? Но эта тема, она сейчас такая… тихая, но она будет скоро громкая ».

Попытка понять эти намеки приводит к неприятным выводам и подозрениям. С одной стороны, общеизвестны неоднократные официальные заявления губернатора Владимира Сипягина и других высших владимирских чиновников о том, что Территориальной схемой по обращению с отходами, после корректировки ее «орловского» варианта, не будет предусмотрено поступление во Владимирскую область ТКО из других регионов. Для Филипповского поселения как частного случая сие заявление означает непременное выполнение Владимиром Сипягиным своего предвыборного обещания: «Сто процентов полигона отходов в Филипповском поселении не будет!» Напомню, что грандиозный полигон ТКО в Филипповском задуман исключительно для отходов Московского региона. Но что имеет в виду заместитель губернатора Александр Байер, когда заявляет, что тема московского мусора»сейчас такая… тихая, но она будет скоро громкая». И жители Филипповского поселения, находясь в здравом рассудке, расшифровывают рассуждения Александра Байера однозначно: в грядущей Территориальной схеме Владимирской области все-таки заложено использование западных районов региона под свалки для московских отходов, а нашумевшее обещание кандидата в губернаторы Владимира Сипягина про «сто процентов», скорее всего, было лишь обычной лицемерной уловкой политика.

Ну, а какой ещё вывод можно сделать, если для главного автора новой Терсхемы обращения с отходами Владимирской области массовые общественные протесты последних лет, вызванные переполнением московскими отходами полигонов ТКО в Александрове и в киржачских Храпках, планами строительства мегаполигона в Филипповском под отходы московской агломерации были всего лишь «тихой темой»? Что такого знает и о чем недоговаривает г-н Байер, что после обнародования новой Терсхемы должно превратить «тихие и неинтересные» массовые протесты в «интересные события и громкую тему«?

Не составляет особого труда заметить, что клеймо «политиканство», использованное замгубернатора, современным российским чиновничеством применяется в ситуациях, когда общество требует наказания ответственных за то, что дела пошли «как всегда». Так, основа конфликта в архангельском Шиесе не столько в игнорировании всех законов и правил при проектировании и строительстве полигона для отходов Москвы, сколько в демонстративном неуважение к людям. Забытая архангельская глубинка, выживающая во многом за счет природных ресурсов, была поставлена чиновниками-бюрократами перед фактом реализации закулисного решения под грифом «Не ваше дело!». Теперь своими бездарными и провокационными действиями московские чиновники добились, что драматические социальный протест в Архангельской области стремительно политизируется.

Цитата из видео «Растет протест против мусорного полигона в Шиесе. Leon Kremer #57» на YouTube Протест против мусорного полигона в Шиесе

Вопрос. Может ли в западных районах Владимирской области, пограничных с территорией московской агломерации, повториться «архангельский сценарий»?

Согласно прогнозу замгубернатора Александра Байера, определенно может, и главное, как он считает, не допустить «политиканства» при решении мусорных проблем.

Вопрос. Хотели бы жители Филипповского поселения повторения «архангельского сценария»?

Однозначно — нет! Тому доказательство — основанная на уважении и исполнении законов практика более чем двухлетнего объединенного противостояния владимирцев и москвичей плану уничтожения уникальной филипповской природы. Тому доказательство — направление филипповскими активистами областным чиновникам научных, исследовательских материалов, государственных документов, имеющих прямое отношение к филипповской истории, в надежде, что в областной администрации работают не на авось, не волюнтаристски, а по закону, с учетом рекомендаций науки и по совести. Тому доказательство — опубликованное в СМИ и направленное губернатору Сипягину ещё в сентябре 2019 года обращение филипповской инициативной группы с просьбой об организации рабочей встречи с его заместителем Александром Байером.

Вопрос. Есть ли во Владимирской области предпосылки для развития ситуации по «архангельскому сценарию»?

Предполагаю, что есть. Власть многое для этого делает. Судите сами.

1) Не только общественность, но и муниципальное руководство, судя по ответам представителей органов власти Киржачского района, не посвящены в концепцию корректировки Терсхемы.

2) На экологическом совете при губернаторе Владимирской области выступил представитель ООО «Комбинат» (одна из крупнейших фирм по работе с московскими отходами), который заявил о готовности построить в Филипповском лесу, в 80 км от Москвы, полигон мощностью 450 тыс. тонн ТКО в год, тогда как вся Владимирская область производит в год всего 500 тыс. тонн ТКО. При этом «Комбинат» гарантирует переработку не более 20% поступающих отходов.

3) Несмотря на заявления губернатора Владимира Сипягина о недопустимости ввоза ТКО из других регионов на Владимирщину, его заместитель с убеждением прогнозирует повышение «громкости» темы московских отходов в западной части (первая зона по Терсхеме — Б.П.) Владимирской области. Как тут не вспомнить, что оператором в первой зоне стала скандально известная «Хартия», контролирующая обращение ТКО уже в нескольких российских областях?

4) До конца 2019 года осталось меньше двух месяцев, но ничего не известно о планах областной администрации по исполнению постановления правительства РФ от 22.09.2018 №1130, определившего порядок общественного обсуждения региональной Терсхемы.

Филипповцы добавляют к списку тревожных симптомов свои:

5) Губернатор и его команда демонстрируют абсолютное равнодушие к судьбе 1500 га государственного леса, несмотря на разъяснение Федерального агентства лесного хозяйства о необходимости учета этого участка в лесном реестре РФ. Судьба Филипповского леса непосредственно связана с ответом на вопрос: будет или не будет полигон ТКО в Филипповском поселении? На пресс-конференции по случаю первого года своего губернаторства Владимир Сипягин на вопрос о полигоне ТКО в Филипповском фактически ушел от ответа, а на предложение филипповцев обсудить наболевшие вопросы на прямой встрече с руководителями областной администрации губернатор, нарушая закон, не отвечает.

6) Не ясна филипповцам и позиция нового главы администрации Киржачского района Ильи Букалова. При утверждении его кандидатуры районным Советом народных депутатов Илья Николаевич заявил, что он против строительства полигона отходов в Филипповском поселении. Но подкрепит ли глава свое публичное заявление адекватными действиями или, подобно своему предшественнику, будет слать пустые ответы — пока для филипповцев остается загадкой.

Заместитель губернатора усмотрел в архангельских призывах об отставке президента опасное «политиканство». Избиратели Владимирской области по поводу того, кому быть президентом РФ, свое слово сказали на последних президентских выборах. И нет никаких признаков, позволяющих усомниться в том, что владимирцы изменят свое отношение. Так что термин «политиканство» в том содержании, как его раскрывает Александр Байер, по крайней мере, в отношении участников филипповского протеста не применим.

Рембрандт. Синдики

В начале XX века под политиканством понималось следующее:

«Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке» М., 1907 «Политиканство — прикрывание политикой своих истинных намерений, клонящихся к достижению только личных целей или пользы не всего народа, а только одной партии или кружка; интриги и происки».

«Решение именно мусорных проблем», к чему призвал заместитель губернатора участников делового завтрака, чиновников «Белого дома» и представителей мусорного бизнеса, не просто хозяйственная, организационная, технологическая и техническая задача. Трудно определить, какие стороны жизни общества обойдет стороной «решение мусорных проблем». Безусловно, оно относится к сложной политике, которой должно предусмотреть и просчитать максимум возможных негативных последствий.

Вопрос. Что, например, ожидает Филипповское поселение в случае строительства полигона ТКО под московские отходы.

1) Очевидна невосполнимая потеря уникального природного комплекса: умирание столетнего соснового леса, исчезновение его обитателей — десятков редких растений, насекомых, птиц, животных, занесенных в Красные книги регионов России.

2) Неизбежно отравление подземного водяного пласта, питающего колодцы и индивидуальные скважины, — единственного источника питьевой воды деревень, сел, СНТ. Этот вывод сделан на основе проведенной научной экспертизы, однозначно показано, что территория Филипповского леса принципиально непригодна для размещения полигона по геологическим условиям.

3) Как следствие, рост социальной напряженности и обострение отношений населения с властью, новые расходы государственного и муниципального бюджетов.

4) Без сомнения, снизится привлекательность Филипповского поселения как зоны рекреации, что вызовет сокращение рабочих мест, банкротство местного малого бизнеса, ускоренный отток молодежи, нарастание проблем у десятков СНТ. Снижение налоговых поступлений от СНТ, бизнеса.

5) Сокращения налоговой базы из-за падения цен на землю и недвижимость.

И этот перечень возможных негативных последствий, конечно, далеко не исчерпывающий.

Ворона на свалке

Очевидно, что настоящее «решение мусорных проблем», — сложная организационная, технологическая и политическая задача. Вопрос состоит в том, с каким типом политики мы имеем дело в процессе разработки и реализации Территориальной схемы по обращению с отходами администрацией Владимирской области? Тщательное «прикрытие истинных намерений» дает повод к подозрению, что мы имеем дело с политиканством. Или же наши подозрения ошибочны и на самом деле политика областного правительства бесхитростна, целю которой является, как это записано в одном из программных документов партии «Единая Россия»:

«Проведение последовательного курса на стабильность, без революций и потрясений. Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить и учиться и право без страха смотреть в будущее?»

По какому сценарию будут развиваться события во Владимирской области, станет понятно после обнародования проекта Терсхемы обращения с ТКО. Также станет понятно, кто на самом деле занимается политиканством и добивается политизации мусорных протестов. Филипповцы однозначно за «тихий» сценарий, и они не хотят развития событий по «архангельскому сценарию». Но тихий сценарий предполагает открытый диалог населения и власти, обсуждение вопроса по существу, а не наклеивание ярлыков, с чем у администрации Владимирской области очевидные трудности.