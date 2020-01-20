



Иван Шилов ИА REGNUM

«Зрительная агнозия — невозможность узнавать и определять информацию, поступающую через зрительный анализатор».

В 2016 году ОАО «Метровагонмаш», контролируемое миллиардерами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым, заполучило в собственность 1500 га столетнего соснового леса в Филипповском поселении Киржачского района Владимирской области. Покупка обошлась бизнесменам аж по 200 рублей за сотку. На приобретенном участке миллиардеры собирались построить в филипповском лесу полигон для захоронения московских ТКО.

Замыслы бизнесменов, лоббируемые самыми высокими чинами областной власти, вызвали активное сопротивление тысяч жителей Владимирской, Московской областей и Москвы. Общественный протест поддержали Совет народных депутатов Филипповского поселения, Департамент лесного хозяйства по ЦФО и Межрегиональное управление Росимущества. Государственные учреждения и муниципалитет добиваются в арбитражных судах официального восстановления статуса 1500 га уникального филипповского леса как собственности Российской Федерации и участка гослесфонда.

Вместе с тем, как считают участники филипповского протеста, департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области фактически поддерживает бизнесменов-миллиардеров и занимает позицию, которая противоречит публичным заявлениям губернатора Владимира Сипягина.

В Туле, на экологическом форуме, организованном Общественной палатой Российской Федерации, мне довелось поговорить с человеком, более 30 лет проработавшим в лесном хозяйстве. Оказалось, что он следит за событиями в Филипповском поселении. Свое отношение он выразил коротко, но сильно:

«Большая радость, когда спасешь гектар леса. Если вы сохраните 1500 филипповских гектаров, можно считать, что жизнь прожита не зря!»

Вчитываюсь в ответы заместителя директора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области Светланы Артемьевой на многочисленные обращения из Филипповского поселения, невольно примеряю к позиции замдиректора слова моего тульского собеседника и задаюсь вопросом: а сколько гектаров леса должно оказаться под угрозой уничтожения, чтобы областной чиновник забил тревогу, счел, что их потеря ставит под сомнение если не смысл его жизни, то, по крайней мере, смысл его должности?

Филипповцы пытались донести до областного департамента лесхоза, на их взгляд, простую истину: 1500 га — это столетний сосновый лес, и он должен быть учтен в государственном лесном реестре.

Мнение филипповских жителей разделяет и главный российский госорган по лесу — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Еще в прошлом июле в ответе на обращение областного департамента Агентство пояснило:

«Наличие информации о лесах в отношении земель любых категорий является основанием для внесения ее в ГЛР».

При этом Рослесхоз подтвердил, что филипповский лес был и остается частью земель лесного фонда и в земли иных категорий не переводился.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона в Филипповском

Светлана Артемьева настойчиво демонстрирует иную позицию. По ее убеждению, на 1500 филипповских га леса нет, потому что на карте областного лесного хозяйства на месте этой площади белое пятно.

А если, как сообщает Светлана Викторовна вопрошающему народу, лес и был, то еще в 1967 году распоряжением Совмина РСФСР №1176-рс филипповский участок был исключен из земель государственного лесного фонда Филипповского лесничества Киржачского лесхоза и переведен в земли промышленности. И это, заметьте, не частное непрофессиональное мнение, а утверждение руководителя ведущего лесного подразделения областной власти. На него как авторитетное ссылаются областное управление Росреестра и региональная прокуратура.

Читатели ответов, подписанных замдиректора Артемьевой, могли бы принять на веру сообщение официального лица, но только до октября 2018 года, когда распоряжение Совмина РСФСР №1176-рс было рассекречено и предоставлено областной администрации.

Оказалось, что

правительственный документ однозначно предписал Мытищинскому машиностроительному заводу обеспечить не только строительство спецобъекта, но и ведение лесного хозяйства и охрану филипповского леса.

В распоряжении Совмина РСФСР также нет ни слова о переводе 1500 га гослефонда в земли промышленности. На эти существенные условия закрепления в 1967 году за машзаводом участка гослесфонда обратил внимание чиновников Владимирской области и Рослесхоз. Но и после октября 2018 года замдиректора Артемьева продолжает стоять на своем: леса нет, ставить на учет в гослесреестр нечего.

По поводу «белого пятна» на карте лесов Владимирской области, на которое ссылается замдиректора Артемьева, можно дать объяснение, если учесть особенности советского периода. «Белое пятно» появилось не потому, что 1500 га — это безлесная территория, а по причине, во-первых, введения режима секретности испытаний военной техники на филипповском полигоне. А во-вторых в связи с исключением прямых затрат государственного бюджета на ведение лесного хозяйства на закрепленном за Мытищинским машзаводом участке гослесфонда. Расходы на исполнение правительственного поручения по ведению лесохозяйственных работ, охране леса принял на себя государственный завод. В его штате появилось специальное подразделение, подчиненное начальнику испытательного полигона. Киржачский лесхоз прекратил лесохозяйственные работы на филипповских 1500 га.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона в Филипповском

Вместе с тем Светлана Артемьева не может не знать, что в советский период существовало положение: региональные органы должны контролировать использование по назначению земельных участков, закрепленных за предприятиями, учреждениями и организациями. Согласно условиям отведения 1500 филипповских га, Мытищинский завод обязывался «допускать на территорию отведенного участка представителей лесхоза в целях контроля за соблюдением установленных правил ведения лесного хозяйства и лесоэксплоатации». Для занесения результатов проверок существовала графа 13 «Книги учета отвода земель из гослесфонда».

Даже если допустить, что нынешние руководители лесной отрасли региона не вникали в результаты контроля лесного хозяйства Владимирщины в советские времена, остается непонятен настойчивый отказ Светланы Викторовны признать 1500 га лесным участком из-за того, что участок, как она утверждает, был переведен распоряжением Совмина РСФСР №1176-рс в земли промышленности. Областной руководитель не может не знать, что согласно современному российскому законодательству лес, произрастающий на любых землях, должен быть внесен в гослесреестр.

Попробуем разобраться, в чем состоит «официальная» позиция замдиректора областного департамента лесного хозяйства. Она заявляет, что 1500 филипповских га — это не лес, потому что его нет на карте лесов Владимирской области. На этом месте белое пятно. Кроме того, белое пятно — это земли промышленности, которым не место в гослесреестре.

Можно было бы понять затруднения областного отраслевого руководителя до октября 2018 года. Распоряжение № 1176-рс — секретное, поэтому замдиректора Артемьева, не имея соответствующего допуска, не могла знать его содержания. Но почему и после получения областной администрацией рассекреченного распоряжения Совмина РСФСР Светлана Викторовна продолжила настаивать на «белом пятне» в Филипповском поселении и заявлять об отсутствии оснований для занесения 1500 га леса в государственный лесной реестр, можно строить лишь предположения.

В филипповской инициативной группе, анализируя «антилесную» позицию замдиректора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области, сразу отмели вариант непрофессионализма и правовой безграмотности чиновницы.

Наиболее вероятной причиной группа считает следующее. Бывший губернатор Владимирской области Орлова лоббировала использование филипповского леса для захоронения московских отходов. Руководство областного департамента лесного хозяйства неизбежно было вовлечено в создание условий, благоприятных для миллиардеров — заказчиков строительства полигона ТКО в Филипповском поселении. Заместитель директора департамента Светлана Артемьева остается частью «орловщины», которая сохранила влияние в нынешней областной администрации и которая продолжает поддерживать план использования Владимирской области в качестве «мусорной» провинции российской столицы.

И, как считают в Филипповском поселении, «антилесная» позиция руководства департамента лесхоза областной администрации идет вразрез с известными публичными высказываниями действующего владимирского губернатора Владимира Сипягина по поводу филипповского леса и размещения в нём «мусорных» предприятий.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона в Филипповском

По мнению филипповских активистов, их предположение об «орловских» корнях деструктивной роли областного лесхозного департамента в филипповской истории пройдет проверку в скором времени.

Как ни противится Светлана Артемьева, но включать 1500 филипповских га в государственный лесной реестр придется. А с учетом феноменальных результатов научного комплексного обследования филипповского леса, проведенного Центром охраны дикой природы, есть острейшая потребность создания в Филипповском поселении природного заказника регионального значения. Только так можно спасти обнаруженных в филипповском лесу насекомых, птиц, животных, растения из Красных книг Владимирской области и России.

В решении и этой благородной задачи ведущая роль, по закону, также принадлежит департаменту лесного хозяйства администрации региона. Реальные действия его руководства и покажут, как считают в Филипповском поселении, верно или нет народное суждение о причине искажения Светланой Артемьевой смысла и текста распоряжения Совмина РСФСР № 1176-рс.

Общественность надеется, что областные «лесные» чиновники радикально изменят свое отношение к 1500 га Филипповского поселения, отнесутся к ним как части своего профессионального «смысла жизни». Ведь к руководству департаментом лесного хозяйства региона приступила Ольга Канищева, которая до недавнего времени руководила дирекцией особо охраняемых природных территорий и имеет огромный опыт по защите ценных лесов владимирской Мещеры. К таким лесам, как доказали российские ученые, относится и филипповский лес.

Протестующие филипповцы считают, что задачи по спасению, защите 1500 га гослеса имеют перспективу успешного решения. За окончание филипповской драмы в интересах государства и общества борются Департамент лесного хозяйства по ЦФО и Межрегиональное управление Росимущества. А представители «третьей власти» — владимирские арбитражные суды, по сути, уже выполнили работу «второй власти» — областной администрации: обосновали законный статус филипповского леса как участка государственного лесного фонда и собственности РФ.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Нет мусорному полигону в Филипповском! Митинг против строительства мусорного полигона в Филипповском

В отличие от Светланы Артемьевой, судья Арбитражного суда Владимирской области Зинаида Попова профессионально беспристрастно рассмотрела рассекреченное распоряжение Совмина РСФСР 1967 года и лесоустроительные документы, добытые участниками филипповского протестного движения. В итоге Зинаида Викторовна отменила судебное решение, по которому Российская Федерация утратила право собственности на 1500 филипповских га. Безукоризненность работы владимирского судьи подтвердили апелляционная и надзорная судебные инстанции.

В минувшем декабре судья Попова вынесла решение, в появление которого верили тысячи жителей протестного Филипповского поселения. Судья признала недействительным договор купли-продажи 1500 га. Суд истребовал из незаконного владения все участки, на которые был разделен, а потом еще раз перепродан филипповский лес. Текст объемного судебного решения демонстрирует не только сложность предмета судебного спора, но и профессиональные скрупулезность и точность исследования судьей Зинаидой Поповой документов и обстоятельств дела.

Проигравшая сторона — «Метровагонмаш», «Мытищинский машзавод», «Экотехстрой Владимир», уличенная судом в неправомерном приобретении 1500 га гослеса Филипповского лесничества, обратилась в арбитражный апелляционный суд с ходатайством об отмене невыгодного для неё арбитражного решения. Защитники леса готовятся к продолжению схватки в апелляционной инстанции.

Не нужен уникальный филипповский лес лишь областному департаменту лесного хозяйства. Поэтому в Филипповском поселении «ломают голову» в поисках ответа на вопрос, что ожидает Владимирскую область, если властные чиновники, подобно заместителю директора департамента лесного хозяйства Светлане Артемьевой, будут действовать не в соответствии с буквой и духом торжественной присяги губернатора, а в интересах социально безответственного бизнеса?