«Боимся того, что будет дальше»

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

В письме, которое получил депутат Государственной думы Михаил Терентьев от заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина, сообщается:

«Правительство Московской области рассматривает возможность размещения современного КПО [комплекс по переработке отходов] на территории городского округа Щелково Московской области на земельном участке ориентировочной площадью 59,7 га …».

59,7 га, о которых идёт речь, — это земли сельскохозяйственного назначения, расположенные вблизи деревни Булаково. Рядом находятся 1000 с лишним участков, которые уже были или планируется нарезать под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) семьям с тремя и более детьми. Жизнь в соседстве с КПО многодетные рассматривают как крах всех их надежд на счастливое будущее.

Видеозапись митинга против строительства КПО «Будаково». Фряново, г.о. Щелково, Московская область

Обустраиваться на землях фряновского поселения многодетники начали с 2016 года. Освоена уже четверть отведенных участков. Изначально проект затевался как межмуниципальный. Кроме самого Щелковского района, в нём участвуют подмосковные Королёв и Пушкино.

Место для заселения выбирали, очевидно, люди, действительно обеспокоенные тревожной российской демографической ситуацией. Здесь — речка Киленка, чистейшие воды которой через Ширенку, Мелёжу и Шерну попадают в подмосковную Клязьму, а через нее в Оку. Вплотную к бывшим колхозным полям подступают леса, часть которых уникальна: входит в состав регионального природного заказника «Кварталы 4, 5, 6 и 21 Фряновского лесничества». В общем, чудом сохранившийся уголок сказочной российской природы, плюс близость социальной инфраструктуры Фряново, развитая транспортная сеть. Оптимальные условия для счастливой жизни, воспитания будущих российских граждан здоровыми во всех смыслах.

Artemzex Во Фряновском лесничестве

Появление на фряновской территории зоны компактного проживания сотен многодетных семей — это один из ответов областной власти на исторический вызов — острую необходимость прироста и омоложения населения Российской Федерации.

Однако с конца 2019 года в среде переселенцев — многодетных родителей зазвучали тревожные фразы: «крах дальнейшей жизни», «под угрозой здоровье», «боимся того, что будет дальше». И это реакция не на вдруг изменившуюся фряновскую природу. С природой пока всё в порядке. Причина тревоги содержится в ответе зампреда правительства Хромушина депутату Терентьеву.

Декларация правительства Московской области.

Как сообщает Евгений Хромушин, правительство Подмосковья нацелено на «строительство новых современных комплексов по переработке отходов (КПО), отвечающим мировым стандартам обращения с ТКО», на основе того, что «изучен передовой международный опыт в сфере с обращения с отходами». В Московской области уже построено 7 таких КПО, по мнению зампреда правительства, — «современных», «отвечающих мировым стандартам».

Mosreg.ru Евгений Хромушин

А что построено на самом деле

Группа фряновцев, в том числе несколько многодетных родителей, во главе с председателем Совета народных депутатов Еленой Мокринской съездила на недавно введенный в эксплуатацию КПО «Рошаль». Впечатление большинства от увиденного и прочувствованного обобщила одна из участниц:

«Это просто… приличных слов нет».

Депутат Дмитрий Васин высказался дипломатичнее:

«Мы не в восторге».

На мнение фряновцев оказали воздействие очевидные внешние проявления и составляющие комплекса: удушающий запах, который достигает и самого города Рошаль, низкая доля ТКО, отсортированных во вторсырье, и огромное поле под «хвосты», которое в перспективе обещает превратиться в многоэтажную гору отходов.

Эксперты, на примере заключения государственной экологической экспертизы на проект КПО «Поварово» в Солнечногорском районе, обращают внимание на то, что не могла в «Рошале» зарегистрировать фряновская делегация.

Технология, которая, как утверждает высокопоставленный подмосковный чиновник Хромушин, «отвечает мировым стандартам», в реальности не решает проблему выделения в окружающую среду биогаза, серной кислоты, солей и соединений хлора, тяжелых металлов. Из-за низкой температуры сжигания вредоносных твердых компонентов фильтрата на выходе останутся смертельно опасные смолы, зола, фураны, которые, опять же, нужно куда-то пристраивать. Бесперспективно предложенное в проекте КПО «Поварово» компостирование органики. Такой компост не получит «сертификата соответствия». Его судьба — на свалку.

Antoine Taveneaux Сжигание мусора

Последствия реализации намерения чиновников

КПО «Булаково» не только не может принципиально отличаться от «Рошаль» или «Поварово». У него неизбежны свои «родовые пятна». И это не только близость к Красноармейскому военному испытательному полигону, что требует огромных дополнительных затрат на обеспечение сейсмостойкости конструкций полигона ТКО, и на которые вряд ли раскошелится «Хартия». Многодетные справедливо опасаются, что КПО «Булаково» лишит их природной питьевой воды.

Расчеты, проведенные учеными из Института водных проблем РАН, показывают, что года через полтора работы КПО «Булгаково» неизбежно проникновение жидких продуктов гниения отходов в подземные воды, а также их поверхностное перемещение на юг. Как следствие — загрязнение реки Киленки, местных болот.

Сельхозземли, намеченные областными московскими чиновниками под КПО, — это здешняя наивысшая топографическая высота. Южнее ее находятся сотни участков, отведенных многодетным семьям под ИЖС. Поэтому эксперты уверенно утверждают: местные колодцы и скважины будут непременно атакованы отравляющими веществами. Так что тревога и протестные выступления многодетных родителей понятны, они неизбежны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусор

Как действуют московские областные чиновники

Умножающееся фряновское гражданское сообщество «Фряново против КПО!» тщетно пытается разгадать причину наступления чиновников из правительства Московской области на многодетные семьи. При этом наступление, которое сопровождается систематической дезинформацией «противника» — жителей Фряново, напоминает, скорее, тайную военную операцию.

С одной стороны, Евгений Хромушин сообщает, что

«решение о возможном размещении КПО на территории городского округа Щелково [на участке № 50:14:0010102:6 рядом с деревней Булаково] будет осуществлено по результатам проведения инженерных изысканий».

С другой, полным ходом идет подготовка условий для появления КПО в зоне многочисленного поселения многодетных семей. Предложена поправка в щёлковский Генеральный план: изменить категорию земель у Булаково с сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

Снижена кадастровая стоимость участков, которые относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям и по закону не могу быть переведены в земли промышленности. Снижение цены позволяет перевести их в обычную сельхозку, ну, а потом через поправки в Генплане превратить в землю под объекты промышленность и иной специальной деятельности.

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области предусмотрена дорога «Обход города Фряново» через природный заказник областного значения «Кварталы 4, 5,6 и 21 Фряновского лесничества». Идет работа по получению разрешения на подключение перерабатывающего комплекса к сетям ПАО «МОСЭСК». Всем понятно, что это проталкивается в интересах «Хартии», в целях строительства КПО и обеспечения его прибыльности.

При этом министерство сельского хозяйства Московской области отказывает фермерам, предприятиям, готовым поддержать объявленную президентом России политику импортозамещения, в аренде сельхозземель у Булаково. Видимо, потому, что у власти Подмосковья предостаточно собственных более перспективных бизнес-идей развития городского округа Щелково, которые уже включены в пакет поправок к Генплану. Среди них предложения о размещении СИЗО на 1200 человек и… кладбища, как раз рядом с предполагаемым КПО «Булаково».

От перспективы получить таких специфических соседей сообщество многодетных семей, разумеется, в шоке. Меж собой матери горько шутят:

«Какой заботливый губернатор Воробьев. И землю для строительства домов в прекрасном месте нашел, и о рабочих местах для нас и наших детей продумал. Кто пойдет на свалку работать, кто охранниками в тюрьму, кто сторожами и рабочими на кладбище. Ну, а у кого не хватит здоровья пережить экологическую катастрофу, то погост тоже рядом».

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

Предупреждение ученых

О неизбежности экологической катастрофы как следствия запуска КПО «Булаково» предупреждают ученые РАН, экологи, геологи, гидрогеологи. Комплекс попадает на территорию формирования запасов Клязьминско-Шернинского месторождения пресных подземных вод. Месторождение официально признано стратегическим запасом питьевой воды для восточного Подмосковья. Наука, которую старательно игнорирует руководство Московской области, убеждена, что фильтраты от деятельности КПО «Булаково», его твердые и газовые выбросы, растворенные в осадках, несомненно, проложат себе дорогу в уникальное подземное хранилище воды, которое в народе уже прозвали «подземным Байкалом». Коль такое случится, то, согласно научному прогнозу, может погибнуть не только природный комплекс севернее Фряново. Прогнозируются необратимые негативные экологические изменения на значительной территории всего восточного Подмосковья.

Мотивы чиновников и «Хартии»

Очевидно, что размещение КПО на самом севере Ногинской зоны, вдали от центров образования отходов, ведет к значительному возрастанию транспортной составляющей в тарифе на вывоз мусора и дополнительной финансовой нагрузке на население. Но, как свидетельствуют намерения заказчиков КПО «Булаково», искусственное накручивание тарифа абсолютно не беспокоит руководство Московской области и тем более «Хартию». Платить не им.

По мнению фряновцев, мотивы чиновников и бизнеса свозить 80% ТКО Ногинского кластера под Булаково, что называется, лежат на поверхности.

ООО «Хартия» является региональным оператором не только в Ногинском кластере, но и в одной из трех «мусорных» зон Владимирской области, граница которой проходит всего в шести километрах севернее деревни Булаково. Для «Хартии» это единый рынок ТКО, на котором предприятие является монополистом. Руководство Владимирской области заявило о том, что не допустит завоз отходов из других регионов. У Москвы и Московской области темы «зарубежных» отходов нет. Поэтому для «Хартии» во всех отношениях выгодно иметь КПО на границе двух соседних регионов. Но, возможно, это не единственная причина намерения построить КПО «Булаково».

По заключению экспертов, технологии всех КПО, предусмотренных Территориальной схемой по обращению с отходами Московской области, несмотря на заверение чиновников о том, что они являются следствием «изучения передового международного опыта», — это «вчерашний век», разработки полувековой давности. Проектировщики и эксплуатационники подмосковных КПО честно признаются, что не менее 80% отходов будут отправляться в «хвосты» для захоронения на полигон. Один из радикальных способов не допустить появления новых терриконов гниющих ТКО, на применении которого настаивает российская власть, — сжигание. Во многих отношениях фряновская глубинка для чиновников — очень удобное место для строительства мусоросжигающего завода.

Решающее слово за депутатами — членами КПРФ

Всё сходится к тому, что ответ на вопрос, быть или не быть под фряновской деревней Булаково одному из самых значительных в Московской области поселению многодетных семей определит щёлковский Совет народных депутатов, в котором сейчас лидируют коммунисты.

Совет депутатов городского округа Щёлково Елена Мокринская

Обязанность Совета — рассмотреть и утвердить поправки в Генеральный план городского округа. Им предстоит решить, оставить ли поля под Булаково землями сельхозназначения и тем самым дать шанс для возрождения на них сельскохозяйственного производства и поддержать развитие импортозамещения, или принять позицию чиновников, то есть перевести земли в промышленные, что, безусловно, уничтожит проект улучшения жилищных условий сотен многодетных семей, оставит от фряновского природного заказника лишь воспоминание у старожилов, превратит «подмосковный Байкал» в отстойник технических отходов.

Депутатам предстоит определиться: на какой они стороне? Стоят ли они за экологию, прирост населения, за право многодетных иметь благоприятную среду обитания? Имеют ли для них, представителей народа, значение выводы науки? Или они, очарованные перспективами Генплана, продавятся под мощным давлением федеральных и областных чиновников, хамским образом игнорирующих предложение научного руководителя Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева Российской академии наук (ИГЭ РАН) доктора геолого-минералогических наук, академика РАН Виктора Ивановича Осипова и научного руководителя Института водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН), доктора экономических наук, члена-корреспондента РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна о необходимости разработки картографической системы, которая позволит обеспечить безопасность водных ресурсов страны при размещении опасных производственных объектов, к которым относятся и предприятия переработки отходов (см. «Кто и зачем угрожает безопасности водоснабжения России?»). Сегодня складывается впечатление, что главные цели федерального проекта «Чистая страна» диверсионные — сорвать выполнение федерального проекта «Чистая вода» и подорвать доверие к власти, так как почти каждый новый объект мусоропереработки создает угрозу безопасному водоснабжению населения.

У депутатов — членов КПРФ, а они ныне решающая сила в щёлковском представительном органе, щекотливое политическое положение. Вопрос стоит так: коммунисты поддержат и продолжат разрушительную работу партии «Единая Россия», которая пока еще доминирует в органах государственной власти Московской области, или они проявят себя как орган местного самоуправления, имеющий собственную аргументированную позицию и способный противостоять волюнтаризму и пренебрежению к законам?

Совет депутатов городского округа Щёлково Щёлковские депутаты

А пока щёлковские депутаты пытаются понять, чьим интересам они служат, севернее Фряново, близ деревни Булаково, многодетные родители, когда-то поверившие в искренность намерений власти, учат своих чад тому, что быть активными гражданами своей страны — это уметь бороться за свои права, уметь преодолевать сопротивление бюрократии, отвечать за свои поступки. Как это следует делать, родители демонстрируют на примере своего активного участия в массовом гражданском движении «Фряново против КПО!».