По убеждению филипповских активистов, почивать на лаврах пока рано. В начале октября их противники в суде, миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, незаконно присвоившие участок государственного леса, выделенного в советское время Мытищинскому машиностроительному заводу для маскировки секретного испытательного полигона, в очередной, уже третий раз обратились в Верховный суд. Они не согласны с итогами рассмотрения «филипповского дела» арбитражными судами Владимира и Нижнего Новгорода и упорно пытаются сохранить государственный участок земли, удачно приобретённый практически даром. Олигархи продолжают настаивать на правомерности отнесения 1500 га государственного Филипповского леса к землям промышленности и законности приобретения АО «Метровагонмаш» лесного участка. Но, выдвигая обвинения в якобы процессуальных нарушениях и в якобы игнорировании судьями всех трёх арбитражных уровней «неоспоримых» доказательств, представленных юристами от миллиардеров, податели жалоб в Верховный суд тщательно обходят свои действия, приведшие их в зал судебных заседаний.

Ричард Дадд. Эскиз к иллюстрации одной из греховных страстей — алчности (фрагмент). 1854

Например, АО «Метровагонмаш» утверждает, что основой, создавшей возможность законной, по мнению акционерного общества, приватизации Филипповского леса, является Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования 1500 га, выданное ему в 1992 году тогдашней администрацией Киржачского района.

По мнению же филипповцев, оформление 28 лет назад Свидетельства было незаконным, с чего и началась череда событий с коррупционным душком, приведших к потере Российской Федерацией своей собственности — 1500 лесных га.

«Метровагонмаш» получил Свидетельство, не предоставляя районной власти первичных документов на право пользования Филипповским лесом, как этого требовал закон. Но главное, ни АО «Метроагонмаш», ни АО «Мытищинский машиностроительный завод» не смогли доказать суду свое правопреемство с государственным Мытищинским машиностроительным заводом, которому в 1967 году Совет министров РСФСР отвел 1500 га государственного лесного фонда не только для строительства спецобъекта, но и для ведения лесного хозяйства, охраны леса.

Остается лишь гадать, какими «убедительными доводами» удалось «Метровагонмашу» добиться в 2008 году благосклонности государственных чиновников, чтобы 1500 га были начисто лишены в кадастровых документах записи о наличии 1433 га леса и превратились из «земель лесного фонда» в «земли промышленности». Опять без предоставления в кадастровую палату единственно возможного документа, предусмотренного законом — правительственного решения об изменении земельной категории участка.

(сс) Impro АО «Метровагонмаш»

Отдельная «песня» — это, конечно, махинации «Метровагонмаша» при подготовке покупки 1500 га за 2,5% от их кадастровой стоимости, предварительно сниженной в 4 (!!!) раза. Находясь в здравом уме, нельзя понять, почему сотрудники Росреестра — люди, наделенные немалым опытом, профессиональной юридической подготовкой, не усомнились в законности приватизации земельного участка размером 15 квадратных километров за 2,5% от кадастровой цены, притом что общая площадь стационарных зданий «Метровагонмаша» в Филипповском лесу составляет всего 30 соток. Но государственные регистраторы не усомнились: зарегистрировали сделку купли продажи Филипповского леса с неожиданным рвением, всего за сутки.

Очевидно, прекрасно осознавая несостоятельность своих «доказательств» в суде, юристы олигархов придумали «соломинку», за которую можно ухватиться в проигранном деле — заявили о необходимости для Мытищинского машиностроительного завода 1500 га в связи с исполнением госконтрактов Министерства обороны. Но они не смогли вразумительно ответить на вопрос — почему в таком случае АО «Метровагонмаш» перепродало 1500 га? Ведь три четверти участка незамедлительно попали в собственность ООО «ЭкоТехСтрой Владимир», тоже связанного с миллиардерами Махмудовым и Бокаревым, после чего общество объявило о намерении построить на приобретенной территории гигантский мусорный полигон.

Ответ на вопрос о странном несоответствии между декларируемой противниками потребностью в Филипповском лесе для якобы оборонных нужд и намерениям превратить его в банальную свалку участники филипповского протеста дали еще в 2018 году.

Ugmk.com Искандар Махмудов

Тогда миллиардеры, официально заявив о выходе из проекта строительства полигона отходов в Филипповском, одновременно, через ООО «ЭкоТехСтрой Владимир», настояли на присвоении 1500 га вида разрешенного использования — «для объектов специальной деятельности». Это позволяло использовать участок для обращения с отходами любой степени опасности, вплоть до радиоактивных. По мнению филипповцев, действия их противников в судебных процессах являются проявлением лицемерия и ненасытной алчности людей, незаконно и цинично присвоивших государственную собственность — 1500 лесных га. И, скорее всего, не случайно ведущим в группе юристов, представляющей в суде интересы Махмудова и Бокарева, оказался адвокат из юридической фирмы Orchards. Известно, что управляющий партнер фирмы связан общим бизнесом с адвокатом Семеном Мельницким, которого московский Пресненский суд взял под стражу в связи с обвинением в попытке получить у клиента $150 тыс. для дачи взятки в Верховный суд РФ.

Филипповцы имеют серьезные основания заявлять, что незаконная приватизация 1500 га государственного леса состоялась при активной заинтересованности чиновников областной администрации периода правления губернатора Светланы Орловой. Но, как считают участники филипповского протеста, и в нынешних органах власти Владимирской области работают люди, подверженные загадочному обаянию «эмиссаров» Махмудова и Бокарева.

Несмотря на то, что обновленное руководство регионального департамента лесного хозяйства объявило о включении 1500 га в государственный лесной реестр Владимирской области, в настоящее время участок имеет вид разрешенного использования «производственная база — испытательный полигон», незаконно установленный 28 лет назад в меркантильных интересах акционеров «Метровагомаша», несмотря на то, что подобный вид разрешенного использования недопустим для земель лесного фонда. Прямое нарушение закона есть, но департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области беспокойства по этому поводу не проявляет. Естественно, что в Филипповском поселении задают вопрос: в чьих интересах бездействуют чиновники-лесоводы? Чего они ждут?

Kremlin.ru Андрей Бокарев

Так что филипповские активисты не ошибаются, когда заявляют, что, несмотря на смену власти во Владимирской области, они продолжают сражаться на два фронта: с «захватчиками», как называют в Филипповском поселении Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, и с представителями региональной власти, для которых бизнес-интересы миллиардеров выше справедливости, закона и благополучия обычных людей.

Возможность окончательной победы над «захватчиками» и их пособниками во власти связывают в Филипповском в первую очередь с российским судом, который уже многократно, на разных уровнях продемонстрировал честное, профессиональное отношение к «делу о Филипповском лесе». И теперь надежда филипповского протестного сообщества вновь обращена к Верховному суду. Поставят ли судьи высшей инстанции окончательную точку в затянувшейся истории восстановления законного права Российской Федерации на ее собственность — 1500 га гослесфонда?