Анна Мейзер
Последние публикации
Порты-2019, итоги: захват китайского транзита и борьба с Прибалтикой
Оставить соседей ни с чем В этом году страны Прибалтики решали вопросы с санкциями США, боролись между собой за белорусский транзит, снова пытались втянуть Финляндию в проект Rail Baltica, но одной из основных и наиболее важных тенденцией для портов Латвии, Литвы и Эстонии уже не первый год...
31 декабря 2019
Порты: план для Севморпути и Литва дождалась помощи от США
План для всех На этой неделе российское правительство утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, сообщил оператор СМП, госкорпорация «Росатом», которая готовила данный документ. План будет реализовываться в три этапа: до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года. На...
30 декабря 2019
Порты: США сняли санкции с Латвии, а Армения ищет выход к морю
Северные инвестиции В создание порта Индига корпорация «АЕОН» вложит в 2020 году 200 млн рублей. Об этом на минувшей неделе заявил губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский в ходе сессии Собрания депутатов НАО. «За два года я прошел практически всех людей, кто способен в...
22 декабря 2019
Порты: Латвия под санкциями США и убытки Грузии
«Арктика» для Севморпути На этой неделе, 12 декабря, в Финском заливе прошли испытания атомного ледокола «Арктика», который построен на Балтийском заводе в Петербурге. Первый этап тестирования, который продлился четыре дня, прошел успешно, сообщили в пресс-службе предприятия. Однако атомный реактор...
15 декабря 2019
Порты: причина неудач Rail Baltica и борьба «Росатома» с Суэцем
Управление Севером В Мурманске к лету 2020 года начнет работу центр управления судоходством на акватории Северного морского пути (СМП). Об этом в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который прошел на минувшей неделе в Петербурге, сообщил заместитель директора, начальник...
8 декабря 2019
Порты: Латвия в поисках замены российскому транзиту
«На этот раз правительство России подошло к этому вопросу очень серьезно», — заявил чиновник. И хотя данная информация имеет статус неофициальной, решения российского правительства о переориентации грузов из Прибалтики уже приносят свои плоды. Дальнейшее сворачивание поставок может привести к...
4 декабря 2019
Порты: Литва боится китайских инвестиций, а Латвия теряет транзит
Сделка по контейнерам На этой неделе состоялся аукцион РЖД по продаже 50% плюс двух акций «Трансконтейнера». Победителем стала группа «Дело» Сергея Шишкарева, которая предложила за пакет акций 60,3 млрд рублей — это в 1,7 раза дороже стартовой цены. Также в аукционе участвовали компания «Енисей...
1 декабря 2019
Порты: борьба Латвии за белорусский транзит и выход финнов из Rail Baltica
Росатом возьмется за груз Госкорпорация «Росатом» намерена стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире. Об этом было заявлено в презентации для банков, подготовленной «Росатомом», сообщила на этой неделе газета «Ведомости». Госкорпорация хочет перевозить грузы из Юго-Восточной Азии в...
24 ноября 2019
Севморпуть против Транссиба: как России не упустить китайский транзит
В условиях развития экономики КНР, наращивания объемов поставок товаров на Запад, перевозки грузов по направлению Азия — Европа становятся перспективным и весьма денежным направлением для транспортников. И хотя сегодня большая часть грузов из Китая в страны ЕС следует морем (эксперты уверены, что...
21 ноября 2019
Порты: Латвия теряет транзит, а Россия сближается с Китаем
Запоздавшая дорога На минувшей неделе Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о том, что строительные работы на платной автомобильной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены. «Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ...
17 ноября 2019
Литовские порты: выгода перевешивает оскорбление Белоруссии
После посещения в начале ноября послом Белоруссии в Литве Валерием Барановским порта Клайпеды, пресс-служба посольства республики сообщила, что объем транзита через Литву будет увеличен. В частности, речь идет о перевалке нефтепродуктов через терминал Klaipedos Nafta. «По итогам переговоров стороны...
15 ноября 2019
Порты: Nike против Севморпути и охота Литвы за транзитом
Российские грузы едут на Восток Компания «РЖД Логистика», дочернее предприятие компании «Российские железные дороги», подписала соглашение с платформенной компанией Чунцина YuXinOu о совместном развитии сервисов по железнодорожной доставке российских продуктов питания в Китай. Стороны будут...
10 ноября 2019
Порты: Литва ищет замену российским грузам в Казахстане
Отношения Вильнюса и Нур-Султана развиваются в положительном русле, и экономическое и культурное взаимодействие между государства растет — об этом заявил посол Литвы в Казахстане Гинтаутас Василюс, сообщило издание The Astana Times. Одним из наиболее перспективных направлений для взаимодействия...
7 ноября 2019
Порты: в борьбе против РФ Белоруссия делает ставку на Прибалтику и Украину
Белоруссия ищет альтернативы российской нефти и новые маршруты для перевозок сырья на собственные нефтеперерабатывающие заводы. «Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики», — заявила...
3 ноября 2019
Порты: белорусский транзит для Литвы важнее угрозы безопасности
Борьба Севера и Юга Российское правительство планирует создать государственного оператора по контейнерным перевозкам по Севморпути, который возьмет на себя риски по прохождению грузов в российских арктических водах. Об этом на этой неделе в интервью Bloomberg заявил заместитель министра по развитию...
27 октября 2019
Порты Балтики: грузы надо держать под контролем
Прошлый, 2018 год, для российских портов Балтийского бассейна завершился под знаком минус, хотя потери были несущественными. По сравнению с 2017 годом в 2018-м перевалка сократилась всего на 1 млн тонн. Год ознаменовался уходом нефти и нефтепродуктов из порта Приморск, что объяснялось...
24 октября 2019
Порты: Севморпуть для Бельгии и двойная игра Литвы
Соединить Восток с Западом Бельгия изучает возможность использовать Северный морской путь для транспортировки собственных грузов через Владивосток в страны АТР. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бельгия в РФ Жан-Артур Режибо, сообщило «Интерфакс». "Естественно, что нас...
20 октября 2019
Как развивается товарооборот между Китаем и Россией: равноценный обмен?
В этом году Россия и Китай отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений. Если судить по новостным лентам, с каждым годом связи между странами укрепляются — растет число авиарейсов между российскими и китайскими городами, увеличивается число совместных проектов в сфере бизнеса и...
16 октября 2019
Порты: Россия готова забрать минудобрения из Литвы
Борьба тарифами Тарифы на перевалку минеральных удобрений в новом промышленно-логистическом комплексе, который строится в Усть-Луге в Ленинградской области, окажутся ниже, чем на терминалах в странах Прибалтики. Об этом рассказали в компании «Ультрамар», которая реализует проект по созданию...
13 октября 2019
Порты: Литва видит в Белоруссии угрозу для национальной инфраструктуры
Угрожающие инвестиции На этой неделе члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис и Лауринас Касчюнас обратились к премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису с просьбой разобраться с белорусскими инвестициями в порт Клайпеды. Как пишет «Sputnik Литва», политики видят...
6 октября 2019