Соединить Восток с Западом

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Бельгия изучает возможность использовать Северный морской путь для транспортировки собственных грузов через Владивосток в страны АТР. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бельгия в РФ Жан-Артур Режибо, сообщило «Интерфакс».

"Естественно, что нас интересует возможность доставки нашей продукции на рынки АТР через Владивосток по Северному морскому пути. Это существенно сократит срок транспортировки и снизит стоимость», — заявил Режибо.

О том, какие именно грузы могли бы поставляться через северный маршрут, не уточняется, впрочем, как и о возможных сроках реализации данной задумки. Однако не стоит забывать, что магистраль пока что не готова к регулярным перевозкам — транспортировка грузов без ледовой проводки по СМП на данный момент доступна только около трех месяцев в году.

Для России Севморпуть сейчас выступает как один из главных федеральных проектов — дорога должна использоваться как транзитный маршрут, а также как путь для доставки сырья, добытого на Арктических территориях. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2025 году должен составить 80 млн тонн. Напомним, что в середине сентября 2019 года из Петропавловска-Камчатского к причалам комплекса «Петролеспорт» в Петербурге на атомном лихтеровозе-контейнеровозе «Севморпуть» была доставлена первая пробная партия рыбной продукции. На судне пришло около 8 тыс. тонн контейнеризированных грузов, включая мороженую рыбопродукцию.

Скидка за гарантии

Порт Петропавловск-Камчатский

Российские железные дороги готовы предоставить скидку на перевозки угля в направлении портов Северо-Запада, сообщила на этой неделе газета «Коммерсант». Речь идет о скидке, аналогичной той, что действует в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Она компенсирует затраты на экспортную надбавку в размере 8%, уточняет издание. Предполагается, что введение данной меры позволит разгрузить восточное направление, а также даст возможность увеличить показатели по объемам перевозок.

При этом отмечается, что для получения скидки грузоотправителям необходимо выполнить обязательства по поставкам грузов — если по итогам объем поставок окажется ниже, чем было заявлено ранее (причем, как у отдельных поставщиков, так и в совокупности), то тариф будет доначислен.

В начале года в РЖД сообщили, что объемы перевалки российского угля через иностранные порты покажет рост. Рост объема экспорта угля по железной дороге в сторону иностранных портов связан с недостатком портовых мощностей для перевалки угля на территории России, а также с высокой загрузкой железнодорожной сети и проблемой «бутылочного горлышка». Также в начале 2019 года в РЖД заявили, что участникам рынка стоит «задуматься об альтернативных маршрутах», а именно об отправке угля через порты Грузии, Турции или Калининград. Сейчас спрос на перевалку угля в российских гаванях находится на довольно высоком уровне. Российские стивидоры думают о расширении собственных мощностей для перевалки этого вида груза, так как терминалы уже сейчас работают на пределе.

Anonīms Порт

Паромы под контроль

Власти Калининградской области обратились к министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением рассмотреть вопрос о передаче полномочий единого оператора паромной линии Балтийск — Усть-Луга РЖД. Об этом ТАСС сообщила министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.

«Правительством Калининградской области отправлено инициативное письмо в адрес первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, в частности, по вопросу передачи ОАО «РЖД» полномочий единого оператора паромной линии Балтийск — Усть-Луга», — сказала Дятлова.

Паромное сообщение между Калининградской областью и портом Усть-Луга является единственным способом сообщения между регионом и основной территорией России, на которое не могут повлиять соседние государства.

В начале мая паромное сообщение между Усть-Лугой и Калининградской областью было приостановлено, так как один паром находился на ремонте, а второй был не способен покинуть порт Ленобласти из-за долгов.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

Власти Калининградской области тогда рассматривали возможность введения долгосрочного сквозного тарифа на перевозку грузов на паромной линии Балтийск — Усть-Луга, чтобы сделать маршрут более привлекательным для перевозчиков. Тарифы на паромной переправе стали неконкурентоспособными из-за снижения тарифов на Литовской железной дороге.

Усть-Луга обрастает СПГ

На берегу Финского залива, в районе порта Усть-Луга, появится завод по производству сжиженного природного года. Данное предприятие построит дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC), сообщило на этой неделе «Синьхуа».

Позднее стало известно, что партнером китайской компании выступит Балтийский химический комплекс («дочка» «РусГазДобычи»), выяснили в РБК.Стоимость проекта составит около 13,3 млрд долларов. Ожидается, что предприятие будет запущено в работу примерно в 2024 году. Напомним, что в конце апреля 2019 года был дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленобласти. На терминале будет осуществляться загрузка СПГ на экспорт, в частности, в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона. Завод является совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Мощность завода — 660 тыс. тонн в год. Также в планах открытие на территории Ленинградской области завода СПГ компании Газпром. Часть его продукции будет использоваться для газификации Калининградской области.

Трудный выбор

На этой неделе в Литву пришли сразу два газовоза с российским СПГ из порта Высоцк. Как пишет «Sputnik Литва», одно судно пришло в порт в понедельник, а второе — в пятницу, 17 октября. В общей сложности оба газовоза доставили в Литву 19 тыс. кубометров СПГ.

Gazprom.ru СПГ-танкер

Ранее литовские должностные лица публично заявляли, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения.

Однако Газпром по-прежнему остаётся основным поставщиком газа в Литву, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк». Прошлая партия газа из Ленобласти поступила в Литву в конце июня.

По данным литовского правительства, республика готова перейти от закупки единичных партий СПГ к «более глубокому сотрудничеству» в данном вопросе с США. Данный вопрос накануне обсудили прибывший в Литву министр энергетики США Рик Перри и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Предполагается, что экспорт сжиженного природного газа из Штатов может обеспечить более высокую конкуренцию между игроками на европейском рынке.