После посещения в начале ноября послом Белоруссии в Литве Валерием Барановским порта Клайпеды, пресс-служба посольства республики сообщила, что объем транзита через Литву будет увеличен. В частности, речь идет о перевалке нефтепродуктов через терминал Klaipedos Nafta.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

«По итогам переговоров стороны констатировали высокий уровень сложившегося взаимодействия с предприятиями Белоруссии, заинтересованность в сохранении и наращивании объемов переваливаемых грузов», — говорится в сообщении.

И такой исход был ожидаемым, ведь еще в сентябре Белорусская нефтяная компания (БНК) объявила о планах нарастить поставки нефтепродуктов через Литву. Тогда в БНК сообщили, что через соседа будут проходить 2 млн тонн нефтепродуктов, а через соседние балтийские страны, Латвию и Эстонию, в сумме 4 млн тонн.

Нефтетерминал. Klaipedos Nafta. Порт Клайпеды

«В 2020 году прогнозируем, что увеличим поставки через Литву. В направлении Латвии и Эстонии поставки немного уменьшатся. Это связано с тарифной политикой прибалтийских портов», — сообщил представитель БНК Сергей Гриб.

Безопасность не купишь за деньги

Подобная позиция вызывает как у России, так и других прибалтийских стран недоумение, поскольку Белоруссия делает ставку на Литву, несмотря на политическую сторону взаимоотношений Минска с Вильнюсом. Камнем преткновения уже несколько лет является Белорусская атомная электростанция.

Хотя международные органы, в том числе МАГАТЭ, подтвердили соответствие БелАЭС всем необходимым требованиям безопасности, Литва имеет иное мнение на этот счет. Прибалтийская республика видит в электростанции угрозу для своего населения и ищет поддержки у соседей.

Буквально в начале ноября в Вильнюсе состоялось собрание правых сил Северной Европы и стран Прибалтики, входящих в Европейскую народную партию. Премьер-министр Норвегии, лидер Консервативной партии Эрна Солберг и главы правоцентристских партий Дании, Латвии, Финляндии и Швеции подписали документ о признании БелАЭС угрозой безопасности.

Homoatrox Строительство Белорусской АЭС

Любопытно, что Латвия и Эстония на официальном уровне к белорусской станции публичных претензий не высказывают и, более того, не соглашаются на уговоры Литвы отказаться от закупок «вражеской» электроэнергии. Обе республики рассчитывают на транзит из Белоруссии, ведь Вильнюс делает буквально всё, чтобы оттолкнуть от себя богатого на грузы соседа. Например, не так давно члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис и Лауринас Касчюнас обратились к премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису с просьбой разобраться с белорусскими инвестициями в порт Клайпеды, так как, по их мнению, это может нести в себе угрозу безопасности страны.

Вопрос решился оперативно — Сквернялис ответил весьма категорично, что «правительство не может, исходя из сомнительных предпосылок, принимать решения, которые препятствовали бы порту и Литовским железным дорогам получать доходы от белорусского транзита».

Мухи отдельно, котлеты отдельно?

Принимая решения о наращивании транзита через Литву, сокращении поставок через Эстонию и Латвию, Белоруссия руководствуется главным для себя фактором — экономической выгодой. И по тому же принципу Минск выстраивает взаимоотношения с другими государствами, в том числе Москвой.

Еще в 2017 году президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики — тогда имелись в виду белорусские нефтепереработчики.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры». Однако переговоры и 50-процентные скидки со стороны РЖД не привели к существенному изменению грузопотоков. И такое решение вновь мотивировано экономическими выгодами.

Gazprom-neft.ru НПЗ

Фактически транзит через Литву является в целом единственно возможным и наиболее привлекательным вариантом для Белоруссии. Стороны прочно повязаны — Литва зависимостью от Белоруссии в вопросе транзита и вложений в местную экономику, Белоруссия — в вопросе доставки собственных грузов по наиболее короткому маршруту, а также дальнейшей реализацией электроэнергии с БелАЭС.

Многолетние споры, громкие заявления Литвы, угрозы Белоруссии переориентировать грузопотоки по-прежнему остаются словами, и это сохранится и дальше, несмотря на наличие политических противоречий. Во главе угла остается выгода, и как бы ни было тяжело признавать Латвии, Эстонии и даже России, шансов перехватить грузы у Литвы им всё же не удастся.