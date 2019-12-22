Северные инвестиции

Марина Каширская ИА REGNUM

В создание порта Индига корпорация «АЕОН» вложит в 2020 году 200 млн рублей. Об этом на минувшей неделе заявил губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский в ходе сессии Собрания депутатов НАО.

«За два года я прошел практически всех людей, кто способен в нашей стране отстроить объект такого масштаба, рассказывал, объяснял. И сегодня, пожалуй, все сошлись во мнении, что Индига — это краеугольный камень с точки зрения выхода на Севморпуть. Сегодня есть реальный инвестор — корпорация «АЕОН», которая уже вложила первые 60 млн рублей в доработку проектно-сметной документации и в первые обследования территории, и сейчас консолидировала еще 200 млн на следующий год. Проект получает уже абсолютно практические границы, практическую окраску», — заявил губернатор.

Планируемая мощность терминала в Индиге составит 80 млн тонн. Для сравнения, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2025 году должен составить 80 млн тонн.

Предполагается, что создание нового порта будет способствовать развитию грузовых перевозок по Северному морскому пути. Также в арктической зоне рассматривается возможность строительства нового глубоководного порта в Архангельске. При этом для наиболее эффективной работы порта необходимо также создание железнодорожной ветки — речь идет о дороге Сосногорск — Индига, которая является частью проекта «Баренцкомур» (Баренцево море — Коми — Урал).

Как ранее писали авторыИА REGNUM, Индига выигрывает, например, у Архангельского порта в глубине, удобстве береговой линии, меньшем количестве дней, в которые нужна ледовая проводка. Однако порт в Ненецком автономном округе проигрывает из-за отсутствия инфраструктуры и трудовых ресурсов. Глава НАО Александр Цыбульский же считает Индигу перспективной точкой Севморпути (СМП) и одним из самых важных проектов развития округа как арктического региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский авиалайнер Airbus A380-800 в Пулково

К удвоению рекордов

В среду, 18 декабря, аэропорт Петербурга «Пулково» установил рекорд по ежегодному пассажиропотоку, обслужив 19-милионного пассажира за этот год.

Как сообщили в управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», увеличить пассажиропоток удалось за счет расширения маршрутной сети «Пулково» на 14 направлений, прихода трех новых зарубежных авиакомпаний и действия электронных виз.

Позднее в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что через пять лет ежегодный пассажиропоток Пулково сможет составить около 35 млн человек.

С 1 октября 2019 года в Петербурге и Ленобласти был запущен эксперимент по упрощенному въезду в РФ граждан 53 государств по электронным визам. Среди этих стран все страны Европы и многие страны Азии. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в указанных регионах РФ не более восьми суток. За выдачу таких виз консульский сбор не взимается.

По электронной визе можно въехать в Россию через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», а также морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» на границе с Финляндией, а также автомобильно-пешеходный пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией.

Электронная виза оформляется не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда на специализированном сайте Министерства иностранных дел России. Иностранные граждане, получившие электронные визы, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Vostport.ru «Восточный порт»

Прирост по году

По итогам 2019 года грузооборот морских портов России должен составить 835 млн тонн, что на 2% больше, чем за прошлый год. Такой прогноз озвучил в рамках заседания Совета директоров Ассоциации морских торговых портов (АСОП) исполнительный директор ассоциации Серик Жусупов, сообщило «Портньюс». «Хорошим стимулом к увеличению грузооборота морских портов является опережающий рост портовых мощностей: если на начало года производственные возможности морских портов составляли практически 1150 млн тонн, то в течение 2019 года было завершено несколько крупных инвестиционных проектов», — заявил Жусупов. В частности, было завершено строительство и были введены в эксплуатацию морские терминалы на Дальнем Востоке, а именно третья очередь АО «Восточный Порт», а также была закончена реконструкция 38 причала Контейнерного терминала НУТЭП в Азово-Черноморском бассейне, уточнил он. Российские порты, особенно на Балтике, стремятся переориентировать российские грузы, проходящие через порты соседних стран, на себя. Как ранее подсчитали в гильдии «Гермес», основываясь на данных Федеральной таможенной службы, в 2018 году объем транзитных грузов, приходящих из Прибалтики в Россию составил около 3 млн тонн, из которых 700 тыс. тонн — насыпные грузы, а остальные 2,3 млн — грузы, следующие в контейнерах.

ИА REGNUM Керченская переправа. 2016

Армения ищет выход к морю

Власти Армении рассматривают возможность приобретения двух паромов для осуществления перевозок по Черному морю. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян, сообщило «Sputnik Армения».

«Когда был построен Керченский мост, освободились паромы. Думаю, по вполне приемлемой цене вопрос может быть решен. Переговоры идут, посмотрим, как будут развиваться события», — отметил Мелкумян. В частности, речь идет о российских паромах.

Также было сказано о том, что Армения может, как и Казахстан, приобрести или построить терминал в порту Поти или Батуми. Однако окончательных решений как в вопросе создания терминала, так и приобретения паромов, не принято.

Portofventspils.lv Baltic Juice Terminal Вентспилсского порта в Латвии

Быстрые санкции

На этой неделе санкции с Вентспилсского порта в Латвии были сняты. Это произошло после того, как Сейм принял поправки к закону о портах и закону о Вентспилсском свободном порте. В частности, порт перешел под контроль государства.

Неделей ранее управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США ввело санкции против мэра Вентспилса Айварса Лембергса, под чьим контролем и находился городской порт.

Также под контроль правительства должен перейти порт Риги, так как «на территории Рижского порта работают разные терминалы, и есть сигналы, что лица, включенные в санкционный список, напрямую или косвенно влияют на отдельные структуры в Рижском порту», сообщили в министерстве транспорта республики.

Грузооборот портов Латвии сейчас показывает отрицательную динамику, что во многом связано с уходом российских грузов. Так, за январь — октябрь в порту Риги было перевалено 27,31 млн тонн, что на 8,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В порту Лиепая за 10 месяцев года было перевалено 5,92 млн тонн грузов, что на 5,1% меньше в сравнении с результатами соответствующего периода 2018 года. В Вентспилсе с января по октябрь грузооборот вырос на 7%, достигнув отметки 18,12 млн тонн.