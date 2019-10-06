Угрожающие инвестиции

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

На этой неделе члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис и Лауринас Касчюнас обратились к премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису с просьбой разобраться с белорусскими инвестициями в порт Клайпеды. Как пишет «Sputnik Литва», политики видят во вложениях со стороны Белоруссии угрозу национальной безопасности прибалтийской республики.

Речь идет о потенциально возможной покупке белорусским Терминалом насыпных грузов акций литовской компании Nemuno terminalas, уточняет издание. Отмечается, что обе компании работают в порту Клайпеды, причем большинство акций обоих терминалов принадлежит бизнесмену Игорю Удовицкому.

Планируется, что данный вопрос будет поднят на обсуждение на следующем заседании литовского комитета по национальной безопасности и обороне.

При этом важно понимать, что Литва, если не заинтересована в белорусских инвестициях, то наверняка имеет интерес к белорусским грузам. Также на минувшей неделе стало известно, что Клайпедский порт намерен инвестировать в инфраструктуру для привлечения грузов из Белоруссии. Об этом рассказал директор по инфраструктуре, и. о. гендиректора дирекции Клайпедского государственного морского порта Видмантас Паукште на белорусско-литовском транспортном форуме, сообщило агентство БелТА. «Дирекция Клайпедского государственного морского порта и государство решили инвестировать, чтобы грузопотоки росли и дальше, чтобы мы могли создать условия для своих партнеров и друзей из Белоруссии», — заявил он.

Lettered Порт Клайпеды

Напомним, что между Литвой и Белоруссией отношения весьма непростые. На протяжении последних лет руководство Белоруссии неоднократно выражало публичное недовольство политикой Литвы, в частности, истеричной позицией прибалтийской республики насчет строительства Белорусской АЭС, и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Однако на практике грузы по-прежнему следуют через литовскую территорию.

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Расплата за «Дружбу»

Параллельно с этим стало известно, что объем транзита российской нефти через Белоруссию в 2019 году будет на 6,4 млн тонн (или примерно 12,5%) меньше, чем было запланировано. Об этом в четверг, 3 октября, заявили в «Транснефти».

Россия планировала обеспечить в этом году транзит через Беларусь 48 миллионов тонн нефти. В апреле 2019 года белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба». В результате этого поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран были остановлены. Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявлял, что загрязнение сырья лишило Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.

В начале августа текущего года Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти по территории Белоруссии на 3,7%. Новый тариф с 1 сентября 2019 года.

Gov.by Нефтепровод

Тариф был пересмотрен после обращения белорусского оператора нефтепровода «Дружба», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», на котором ранее сказалось снижение объемов транзита нефти по нефтепроводу во втором квартале текущего года из-за загрязнения сырья, поступившего из России.

Газ пошел по терминалам

Компания Газпром намерена построить три малотоннажных завода по сжижению природного газа (СПГ) — на Балтике, на Черном море, а также на Дальнем Востоке. Об этом рассказал на этой неделе на круглом столе «Малотонножный СПГ — новые перспективы для природного газа» в рамках IХ Петербургского международного газового форума начальник управления ПАО «Газпром» Кирилл Неуймин, сообщило «Портньюс».

Как напомнил представитель Газпрома, проект в Балтийском море уже находится на этапе реализации. Речь идет о терминале в Высоцке, мощность которого предположительно статавит 2 млн тонн, а стоимость проекта оценивается в 127 млрд рублей. Завод для производства СПГ на побережье Черного моря проходит этап обоснования инвестиций.

«Мы надеемся, что по нему будут принято соответствующее положительное решение, потому что регион Черного и Средиземного моря — очень перспективный с точки зрения потребления малотоннажного СПГ. Проект во Владивостоке на сегодняшний момент также проходит этап обоснования инвестиций. Мы видим колоссальную перспективу на китайском рынке», — завил Кирилл Неуймин.

Как ранее писало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года был дан старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленинградской области. На терминале осуществляется загрузка СПГ на экспорт, в частности в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона. Завод является совместным предприятием ПАО «Новатэк» и АО «Газпромбанк». Мощность завода составляет 660 тыс. тонн в год.

Lenobl.ru Завод СПГ «Криогаз-Высоцк»

Короткий путь в Китай

Два танкера «Совкомфлота» — «Ломоносовский проспект» и «Проспект Менделеева», которые работают на сжиженном природном газе (СПГ), на этой неделе отправились из порта Приморск в китай по Северному морскому пути. Как сообщает пресс-служба НМТП, общий объём нефти в двух танкерах составляет около 200 тыс. тонн.

Севморпуть позволит сократить время перевозки грузов в сравнении со маршрутом через Суэцкий канал в два раза. При этом, как ранее в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин, транспортировка грузов по СМП по-прежнему несет в себе определенные риски, и магистраль пока объективно не готова к регулярным перевозкам.

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Без ледовой проводки по СМП на данный момент суда могут ходить лишь около трех месяцев в году. Россия видит перспективы в развитии транспортной артерии — согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2024 году должен составить 80 млн тонн. Сейчас Севморпуть используется в основном российскими компаниями для северного завоза и вывоза сырья, добытого в арктических территориях.

Грузинская мечта

Во вторник, 1 октября, в грузинском порту Поти было официально запущено строительство нового терминала. Проект будет осуществлять грузино-американская компания «Пейс групп».

Nc tech3 Порт Поти

Предполагается, что новый терминал позволит порту Поти приниматьсуда водоизмещением до 60 тыс. тонн, а общая мощность порта составит до 5 млн тонн грузов в год. Инвестиции в проект составят порядка 120 млн долларов, из которых стоимость первого этапа равна 93 млн долларов, и 50 млн долларов обеспечит американская корпорация частных зарубежных инвестиций OPIC.

Еще одним громким инфраструктурным проектом в Грузии является порт Анаклия. При этом летом текущего года четыре инвестора порта потребовали страхования рисков — речь идет о страховке риска грузооборота; выдаче компенсации в случае затягивания строительства дороги и железной дороги, так как, если запоздает строительство дороги и железной дороги, порт не сможет начать оперирование; выдаче компенсации в случае «политического форс-мажора» и других.

Как ранее прогнозировали авторы ИА REGNUM, проект порта Анаклии имеет мало шансов на успешную реализацию. Не исключается, что будет построено несколько причалов терминалов, однако до конца работы, вероятнее всего, выполнены не будут.