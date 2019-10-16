В этом году Россия и Китай отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений. Если судить по новостным лентам, с каждым годом связи между странами укрепляются — растет число авиарейсов между российскими и китайскими городами, увеличивается число совместных проектов в сфере бизнеса и межгосударственного взаимодействия. При этом главной базой является товарооборот между странами, который, кстати, можно оценить не субъективно, а по реальным цифрам.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Москва — порт пяти морей

В 2018 году товарооборот России с Китаем составил 108,28 млрд долларов, что на 24,51% больше, чем в 2017 году. За первые шесть месяцев этого года объем импорта составил 24,20 млрд долларов, а экспорта — 26,64 млрд долларов. Пока что колоссального роста оборота не наблюдается, если только товары не начнут поставляться в более существенных объемах в обоих направлениях до конца года.

Если исходить из тех данных, которые находятся в открытом доступе ФТС, можно увидеть, что наибольший объем грузов из Китая растаможивается, конечно же, в столице. Это связано с тем, что, во-первых, Москва является самым денежным регионом в России, а во-вторых, большое количество грузов, приходящих из Китая в нашу страну, в особенности самолетом, проходят растаможку в столице.

Александр Маркин Самолеты в московском аэропорту Домодедово

В Москву за первое полугодие было поставлено товаров на 10,88 млрд долларов — то есть это почти половина от общего объема китайского импорта в страну. Из этой суммы 2,16 млрд долларов приходится на мобильные телефоны (ТНВЭД 8517). Более 1 млрд долларов пришлось на механические устройства, в частности на вычислительные машины и их блоки. Также среди товаров, объемы поставок которых из Китая в Москву оказались существенными — обувь, водонагреватели и кондиционеры, микрофоны и трехколесные велосипеды.

Куда более скромные результаты по объему импорта занимает Санкт-Петербург, даже несмотря на наличие мощной портовой инфраструктуры. За январь-июнь через таможню региона прошло товаров на 439,43 млн долларов. В Петербург привозят двигатели внутреннего сгорания, части и принадлежности моторных транспортных средств, суда, а также вычислительные машины, водонагреватели, телефонные аппараты и другую технику.

Региональный подход

Кроме столичных городов, были рассмотрены российские регионы, граничащие или близко расположенные к Китаю — Амурская область, Забайкальский Край, Еврейская автономная область, Приморский край, а также Хабаровский край. Однако, как показывают цифры, связи Китая с Москвой и даже сильно удаленном от КНР Петербургом куда «плотнее», чем с физически более близкими субъектами.

Наибольший показатель по объемам импорта за январь-июнь из рассмотренных регионов зафиксирован в Приморском крае, он составил 1,24 млрд долларов. Это объясняется наличием порта во Владивостоке, куда поступает существенный объем грузов, который в дальнейшем направляется по железной дорогие за Запад России. Кроме этого, грузы, доставляемые в Приморский край или в целом в Россию (через Владивосток) представляют собой товары с достаточно высокой стоимостью — это вычислительные машины и их блоки, телефонные аппараты, буксиры и суда.

Контейнеры с товарами из Китая

Объем импорта из Китая в Забайкальский край составил за первое полугодие 197,52 млн долларов. В данный регион из Поднебесной везут изделия из камня и минеральных веществ, бульдозеры и грейдеры, а также такие продукты как абрикосы, вишни, репчатый лук, яблоки и груши. Почти вдвое меньше за шесть месяцев текущего года составил объем импорта их КНР в Амурскую область — 101,24 млн долларов. Наибольшие средства пришлись на бульдозеры и грейдеры, моторные транспортные средства, пальто, обувь, сельскохозяйственные машины, а также снова абрикосы, вишню и помидоры.

В Хабаровский край за указанный период из Китая пришло грузов на 120,09 млн долларов. В эту сумму входит стоимость бульдозеров и грейдеров, обуви с подошвой из резины, машин и промышленного оборудования, электрических аккумуляторов, а также ряда других товаров. Наименьший показатель по объему импорта из КНР отмечен в Еврейской автономной области — 11,50 млн долларов. Туда из Китая везут прокат из железа, томаты, картофель, изделия из черных металлов, сельскохозяйственные машины, а также электрогенераторные установки.

Чем богаты, то на экспорт

Половина российского экспорта в Китай также «таможится» в Москве — речь идет о товарах на сумму 13,46 млрд долларов. Примечательно, что из этих денег 11,96 млрд долларов приходится на сырую нефть и нефтепродукты. Куда меньшие, но все же относительно существенные суммы приходятся на товары под секретным кодом (197,89 млн долларов), а также на каменный уголь, лесоматериалы, полимеры этилена. Из Петербурга в Китай за шесть месяцев было отправлено товаров на 1,14 млрд долларов. Около половины экспорта приходится также на сырую нефть и нефтепродукты. Кроме этого, в КНР идут лесоматериалы, медь, турбореактивные двигатели, а также газетная бумага.

Цистерны с нефтью

Лидером по экспорту среди самых близких к Китаю регионов, как и по импорту, является Приморский край. Однако объемы отправки из России ощутимо меньше, чем в обратном направлении — 783,39 млн долларов, из которых 375 млн долларов приходится на мороженую рыбу. Также в структуре импорта существенную долю занимают лесоматериалы, а также нефть и нефтепродукты. Тема экспорта леса из ряда российских регионов в Китай имеет ряд вопросов. Как и в 2018 году, в августе этого года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что Россия может временно запретить поставки леса в Китай. Спрос на данную продукцию в КНР высок, что провоцирует развитие в том числе серого рынка. Кобылкин в интервью «Ведомостям» заявил, что Китаю необходимо подключиться к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории России. Однако вопрос, как скоро будет решена данная проблема и будет ли, остается открытым.

Объем экспорта товаров из Хабаровского края за первые шесть месяцев года составил 332,34 млн долларов. В КНР также отправились лесоматериалы необработанные, а также каменный уголь, руды и концентраты драгоценных металлов. Из Забайкальского края в Китай поставляются руды и концентраты медные, свинцовые и железные, лигнит и бурый уголь. Общая стоимость продукции составила 220,54 млн долларов.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с лесом

Если сравнивать с другими регионами, а тем более Москвой и Петербургом, экспорт товаров в Китай из Амурской области и Еврейской автономной области несущественен — 131,76 млн и 48,52 млн долларов соответственно. Амурская область предоставляет Китаю электроэнергию, а также отправляет в КНР соевые бобы, соевое масло и необработанные лесоматериалы. Из Еврейской автономной области в республику поставляются руды и концентраты железные, соевые бобы, лесоматериалы и сушеная рыба.

Данные цифры на практике подтверждают, что живое взаимодействие между Китаем и Россией существует, однако все же нельзя сказать, что темпы роста товарооборота существенны. Одним из главных выводов является то, что, несмотря на участие регионов, основная часть грузов все же «проходит» через Москву. Субъекты, даже наиболее близко расположенные к Китаю, не играют ощутимой роли в построении и укреплении экономических связей между странами. За Россией по-прежнему остается экспорт сырья — и нефти, и лесоматериалов, за Китаем — поставки в Россию мобильных и иных устройств, одежды. И такой обмен в ближайшее время вряд ли изменится.