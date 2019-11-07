Отношения Вильнюса и Нур-Султана развиваются в положительном русле, и экономическое и культурное взаимодействие между государства растет — об этом заявил посол Литвы в Казахстане Гинтаутас Василюс, сообщило издание The Astana Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Одним из наиболее перспективных направлений для взаимодействия Василюс назвал грузовой транзит.

«Традиционно у нас отличные отношения в сфере транспорта и логистики. Транзит грузовых потоков из Китая в Западную Европу через Казахстан и Литву уверенно растет. Сельское хозяйство, удобрения, продукты питания и стройматериалы — не только устоявшиеся, но и обладающие высоким потенциалом сферы в нашем взаимодействии», — подчеркнул посол.

По его словам, транспортное взаимодействие между Литвой и Казахстаном должно оставаться «в топе приоритетов». «Литовский бизнес воспринимает Казахстан как ключ ко всему региону Центральной Азии. Литва, особенно в секторе транспорта и логистики, готова стать ключом для европейских рынков для бизнеса из Казахстана», — цитирует издание Гинтаутаса Василюса. В том числе Литва и Казахстан рассчитывают на транзит грузов из Китая в Евросоюз и в обратном направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM «Один пояс и один путь»

Попытку привлечь внимание партнеров с Востока Литва осуществляет уже далеко не в первый раз. В конце сентября литовская делегация во главе с вице-министром транспорта Владиславасом Кондратовичюсом посетила Узбекистан и Казахстан, где в ходе встречи стороны обсудили «более тесное сотрудничество и транзит грузов через Литву». Тогда также шла речь об «укреплении связей», «воротах в Европу» и претензиях на китайский транзит. Делегация предложила потенциальным партнерам услуги Клайпедского порта и Литовских железных дорог. Отдельно с Казахстаном минтранс Литвы обсудил наращивание контейнерных перевозок через Клайпеду.

Поиск новых партнеров на Востоке стал необходимым решением для Литвы из-за потери российского транзита, а также неоднозначных отношений с Белоруссией. К слову, около трети грузооборота Клейпеды приходится на грузы из Белоруссии. Напряженность между странами вызвана резкой позицией Литвы в отношении строительства Белорусской АЭС. Хотя, как показывает практика, для Белоруссии агрессивная риторика литовских чиновников не выступает аргументом в пользу переориентации грузов, и ключевое место занимает все же экономика. Однако литовцы все же решили перестраховаться.

Не последнее место занимает также попытка завлечь к себе через Казахстан китайский транзит, за который в последние годы ведут борьбу практически все страны Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья. Все логично — перспективы у данного направления колоссальные, так как поставки китайских грузов в Евросоюз с каждым годом растут. И хотя сегодня большая часть продукции из Поднебесной следует в ЕС морем, грузоотправители все больше заинтересованы в сокращении времени доставки, следовательно, в переводе транзита с воды на рельсы и другие виды транспорта.

С одной стороны, позиция Литвы выглядит отчасти самонадеянно — ведь транзит, который Литва хочет перетащить на себя, будет идти через российскую территорию. С другой стороны, методичная работа и налаживание связей с Казахстаном и Узбекистаном рано или поздно могут принести свои плоды. Тем более одной из точек соприкосновения может стать антироссийская риторика и неоднозначная позиция насчет советского прошлого.

Другой вопрос — как поведет себя в этом случае Россия, так как в интересах страны не просто перевод собственных грузов из Прибалтики, но и наполнение грузовых терминалов продукцией из соседних стран. Определенные подвижки в укреплении связей с Востоком были — в 2018 году казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев приобрел контрольную долю портовой компании «Порт Высоцкий». Однако как будет развиваться данный проект, по-прежнему остается под вопросом.

В таких условиях ключевой задачей России является перетянуть внимание на себя, в том числе продвигать идею о создании перегрузочного комплекса для товаров с Востока на Северо-Западе страны. Именно обработка грузов позволит заработать на транзите, и потеря такого шанса может стать судьбоносной ошибкой.