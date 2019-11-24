Росатом возьмется за груз

В порту

Госкорпорация «Росатом» намерена стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире. Об этом было заявлено в презентации для банков, подготовленной «Росатомом», сообщила на этой неделе газета «Ведомости». Госкорпорация хочет перевозить грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, причем предполагается, что часть грузов будет перехвачена с южных маршрутов — через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив.

Грузопоток южного пути составляет примерно 1 млрд тонн в год, в том числе 570 млн тонн контейнерных грузов, сообщается в презентации. «Росатом» же рассчитывает на 72 млн тонн грузов в год, из которых 43 млн тонн — контейнерные. Согласно планам, морские перевозки «Росатом» должен запустить уже в 2020 году, а к 2023 году госкорпорация надеется довести выручку от них примерно до 700 млн долл. в год, к 2025 году — до 4 млрд долл. в год.

Среди основных преимуществ Севморпути называют длину маршрута и, как следствие, более короткие сроки доставки — СМП позволит сократить время в пути из крупнейших азиатских портов в Европу на 10−32%. Однако, как неоднократно писали авторы ИА REGNUM, усложняет ситуацию с перевозками по Севморпути тяжелая ледовая обстановка, которая не позволяет гарантировать точное прибытие груза в срок. Как ранее отмечал в комментарии председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин, транспортировка грузов по СМП «по-прежнему несет в себе определенные риски, и магистраль пока объективно не готова к регулярным перевозкам».

Mikkalai (русский вариант. Савин А. С.) Северный Ледовитый океан

В Минтрансе позднее ответили, что не ознакомлены с планами госкорпорации. Как заявил журналистам руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, данный вопрос требует детального обсуждения.

Напомним, что по состоянию на 15 ноября 2019 года объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути (СМП) превысил 26 млн тонн. Согласно указу президента России Владимира Путина, к 2024 году данный показатель должен вырасти до 80 млн тонн.

Читайте также: Севморпуть против Транссиба: как России не упустить китайский транзит

Латвия заманивает грузы из Белоруссии

Калийные удобрения из Белоруссии могли бы восполнить падение грузооборота железной дороги и портов Латвии. Об этом заявил член правления «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» (BATL) Иварс Ландманис изданию BNN. По его словам, привлечь белорусские грузы в Латвию позволили бы конкурентоспособные тарифы, возможность принимать длинные грузовые составы, открытие приграничного участка для всех железнодорожных перевозчиков, а также создание совместных предприятий. В ассоциации считают необходимым «открытие рынка» и наличие конкуренции в оказании всех услуг, необходимых для обеспечения перевозок.

«Видение BATL об улучшении ситуации совпадает с предложениями Государственной железнодорожной администрации. Они связаны с остановкой или снижением роста себестоимости в условиях серьезного спада объемов грузов», — заявил Ландманис.

По словам спикера, именно увеличение тарифов в прежние времена привело к тому, что белорусские экспортеры калийных удобрений ранее отказались от услуг Вентспилсского порта в пользу порта Клайпеды (Литва).

Mamanikas Порт Вентспилс

«Нужно понимать, что времена меняются, сменились и «политические лица». Поэтому в политической повестке дня Латвии появилась эта задача — укрепить сотрудничество с Белоруссией», — сказал Ландманис. Напомним, что Литва уже не первый год ведет борьбу с Белорусской атомной электростанцией, в то время как Латвия против АЭС не высказывается, сохраняя надежду вернуть белорусский транзит.

Читайте также: Литовские порты: выгода перевешивает оскорбление Белоруссии

Как напомнил Линдманис, ранее представители «Беларуськалия» посетили Латвию с целью оценить возможности перевозки удобрений через Латвию (не только через Литву). Однако пока что о конкретных решениях объявлено не было. При этом события в вопросе нефтепродуктов развиваются не в пользу Латвии, в 2020 году Белорусская нефтяная компания намерена увеличить поставки через Литву и сократить объемы, проходящие через Латвию и Эстонию. Как заявил представитель БНК Сергей Гриб, это связано с тарифной политикой прибалтийских портов.

Электрички за свой счет

«Российские железные дороги» планируют отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний. Об этом на минувшей неделе сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на материалы к заседанию правительственной комиссии по транспорту. Вместо привлечения инвесторов было предложено закупать электрички за счет прибыли — в частности, речь шла о покупке у «Трансмашхолдинга» 1 665 вагонов до 2027 года на 125,8 млрд рублей.

На заседании правительственная комиссия вернула РЖД модель модернизации электричек на доработку. Главная цель — не перекладывать затраты на модернизацию на потребителя, отметили в правительстве. Ожидается, что доработанная модель будет представлена в первом квартале 2020 года.

«Мы отправили модель на доработку, в нынешнем виде она не устраивает целиком все стороны», — заявил вице-премьер Максим Акимов журналистам после заседания.

Главной проблемой пригородных пассажирских перевозок сегодня выступает обновление подвижного состава. До 2030 года в замене нуждаются более 1,6 тыс. вагонов пригородных поездов (или 30% от общего количества) стоимостью более 125 млрд руб. Планируется, что закупка новых пригородных электричек будет проводиться за счет средств РЖД и привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Выгодная угроза

В Клайпеду на этой неделе прибыл танкер Coral Fungia с очередной партией сжиженного природного газа из Высоцка компании «Новатэк».В этот раз в Литву доставили 9,5 тысячи кубометров газа.

Ранее литовские должностные лица публично заявляли, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения. Однако по-прежнему основным поставщиком газа в Литву остается Газпром, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк». С начала нового газового года Литва уже получила несколько грузов с российским СПГ.

Algirdas Клайпеда. Порт

Как завил глава компании Klaipedos Nafta Дарюс Шилянскис, обсуждать вариант запрета закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России не имеет смысла, так как поставки топлива через Клайпедский терминал составляют небольшую долю от общего объема регазификации, сообщило «Sputnik Литва». «Проще говоря, если основную часть поставок будут составлять ресурсы этой страны (России — прим. ред.) и она могла бы потенциально представлять угрозу для поставок в этот регион, то, возможно, данный вопрос следовало бы заострить и рассмотреть», — отметил он.

Напомним, что СПГ-терминал «Независимость» в литовской Клайпеде был построен и арендуется у норвежцев ради «энергетической независимости от России».

Финляндия передумала

Финляндия отложит свое участие в проекте Rail Baltica и сосредоточится на национальных проектах. Об этом заявил советник Министерства транспорта и коммуникации Юха Парантайнен, который является представителем Финляндии в правлении RB Rail. Он подчеркнул, что Финляндия не отказывается, а лишь переносит участие в проекте на более позднее время.

О своем желании принять участие в проекте Rail Baltica Финляндия объявила в феврале 2019 года. Однако позднее новое правительство пересмотрело планы относительно новой железнодорожной магистрали. Финские СМИ писали, что страны Прибалтики «в недостаточной степени вовлечены в проект», цитировали их LETA/BNS со ссылкой на Postimees. Проект Rail Baltica остается на уровне проекта без малого 20 лет. В ноябре 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о строительстве узкоколейки (1435 мм вместо колеи 1520 мм), которая бы соединила Латвию, Литву и Эстонию со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Несмотря на евроинтеграцию, транспортная сфера Прибалтийских стран до сих пор завязана на экономике России (и частично Белоруссии — в Литве) и тех потоках грузов, которые следуют к портам Латвии, Литвы или Эстонии из РФ.