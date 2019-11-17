Запоздавшая дорога

Иван Шилов ИА REGNUM Морской порт

На минувшей неделе Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о том, что строительные работы на платной автомобильной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.

«Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. После выдачи документов должны начаться подготовительные работы к вводу дороги в эксплуатацию, которое намечено на конец ноября 2019 года. Кстати, изначально планировалось построить автомобильную дорогу к чемпионату мира по футболу в России 2018 года.

Новая дорога из Москвы в Петербург проходит параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия». Магистраль проложена от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность трассы составляет 669 км. По предварительным данным, стоимость проезда по всей М-11 составит около 1800−2000 рублей. Новая скоростная дорога позволит сократить время поездки от Москвы до Петербурга до 6 часов.

Автодорога проходит по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Расчетная пропускная способность новой трассы составит 56 тысяч автомобилей в сутки.

Russianhighways.ru Трасса М-11 (Москва — Санкт-Петербург)

Напомним, что строительство дороги разделено на несколько основных этапов, и каждый из них является самостоятельным инвестиционным и строительным проектом.

Застройщиком финального, восьмого участка, выступало ООО «Магистраль двух столиц», генеральной подрядной организацией — турецкая компания Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anoni̇m Si̇rketi̇.

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РЖД посоветовали заняться собой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила «Российским железным дорогам» (РЖД) отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах и «другие неосновные виды деятельности» и сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года. Такие рекомендации прописал в своем письме глава ФАС Игорь Артемьев, сообщило на этой неделе РБК. Документ был направлен в Минтранс, а также непосредственно в РЖД.

В частности, монополия на данный момент участвует в строительстве портового терминала Лавна в рамках создания Мурманского транспортного узла, угольного порта Суходол во Владивостоке. Кроме этого, госкомпания намерена участвовать в проекте порта Тамань в Краснодарском крае.

ФАС выступила такой позицией из-за того, что РЖД, как уточняет издание, не справляется с рядом поставленных в инвестиционной программе задач. Речь идет о выполнении мероприятий по развитию БАМа и Транссиба — в текущем году не было потрачено 39,5 млрд рублей, мероприятий по развитию подходов к морским портам Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов — до сих пор не расходованы 29,8 млрд рублей и 6 млрд рублей соответственно.

A.Savin, WikiCommons Порт в Выборге

Также в ФАС отметили проблемы с обеспечением роста транзитного контейнерного потока — на эти цели не потрачено 14,8 млрд рублей. В РЖД изданию сообщили, что планируют выполнить «все взятые на себя в рамках долгосрочной программы развития (ДПР) обязательства».

Севморпуть медленно движется к цели

По состоянию на 15 ноября 2019 года объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути (СМП) превысил 26 млн тонн. Об этом сообщили в дирекции Севморпути госкорпорации «Росатом». Планировалось, что данный показатель будет достигнут до конца 2019 года.

Согласно представленным данным, прироста грузопотока удалось достигнуть в первую очередь за счёт проекта «Ямал СПГ», созданного на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Кроме этого, на цифры повлияло увеличение количества отгружаемой нефти с Арктического отгрузочного нефтяного терминала Новопортовского месторождения «Ворота Арктики». Транзит по Севморпути за указанный период вырос более чем на 205 тыс. тонн, что составляет 29,5% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года. Для сравнения, всего в 2018 году грузооборот по Северному морскому пути составил более 20 млн тонн. Однако основная задача более глобальна — согласно майским указам президента России Владимира Путина, грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн. Севморпуть является важной составляющей на пути развития российской Арктики, однако на данный момент уверенно говорить об успехах в этом направлении можно в разрезе внутренних перевозок.

В 2018 году по СМП прошел контейнеровоз датской компании Maersk, но по результатам рейса в компании заявили, что не рассматривают Северный морской путь как коммерческую альтернативу существующей сети.

Rosatom.ru Проводка судов атомными ледоколами Росатомфлота по СМП

В августе 2019 года по морской магистрали прошел атомный лихтеровоз «Севморпуть», груженый рыбой. Однако второй рейс, который был запланирован на 2019 год, был отменен по инициативе грузовых перевозчиков. Такое решение объяснили тем, что экспортный спрос из портов в Восточной Европе снизился, в соответствии с чем на 20% сократились ставки фрахта из Петербурга в азиатские порты.

РЖД сближается с Китаем

Компания «РЖД Логистика» (дочернее предприятие РЖД) и китайская Xinjiang International Land Port договорились развивать транзитные, экспортные и импортные контейнерные маршруты из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Стороны уже подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщают в «РЖД Логистике». Документ предполагает развитие перевозок продуктов питания и сельхоз продукции из России в КНР и в обратном направлении. Грузы будут доставляться с помощью сервиса «Агроэкспрессов». Также в планах компаний развивать маршруты по доставкам грузов в страны Европы.

«Мы ожидаем, что из России в Урумчи в первую очередь поедут различные виды муки, а также соя, а обратно — фрукты и овощи, что позволит нам получить оптимальный агрологистический кругорейс», — заявил после подписания соглашения генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовые вагоны

Как ранее писал ИА REGNUM, новые сервисы по доставке грузов из Китая в Европу являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений, так как спрос на такие услуги постоянно растет. Новые маршруты и регулярные отправки налаживают такие компании, как Fesсo, «Евросиб», а также дочерние предприятия РЖД (в том числе «РЖД Логистика»). К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзит на уровне 450−500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году.

Латвия теряет транзит

По результатам января-октября 2019 года объем перевозок по Латвийской железной дороге сократился на 12,6%, до 35,207 млн тонн. Это стало худшим результатом ЛЖД за последнее десятилетие, пишет «Sputnik Латвия».

Объемы международных перевозок сократились на 13,7%, достигнув отметки 33,788 млн тонн. Зато, в свою очередь, внутренние перевозки увеличились на 23,7%, до 1,419 млн тонн. Как отмечает издание, из всех международных перевозок 30,801 млн тонн пришлось на транзит — так, объем транзитных перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 15,2%.

(сс) Ricardo Liberato Латвийский грузовой поезд

Количество железнодорожных грузов, переваленных в портах, с начала года снизилось на 15,4%, до отметки 27,062 млн тонн, а сухопутный транзит сократился на 13,6% и составил 3,739 млн тонн.

И подобная динамика, вероятно, будет ожидать Латвию и дальше — Белоруссия намерена сократить поставки грузов через Латвию и Эстонию, при этом нарастить транзит через Литву. Об этом в сентябре 2019 года сообщили в Белорусской нефтяной компании.