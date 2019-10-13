Борьба тарифами

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

Тарифы на перевалку минеральных удобрений в новом промышленно-логистическом комплексе, который строится в Усть-Луге в Ленинградской области, окажутся ниже, чем на терминалах в странах Прибалтики. Об этом рассказали в компании «Ультрамар», которая реализует проект по созданию комплекса, сообщил на этой неделе «Деловой Петербург».

По словам генерального директора «Ультрамара» Андрея Бонч-Бруевича, к инфраструктуре РЖД объект будет подключен уже в этом году — в декабре, а в середине 2020 года на терминале, по задумке, уже должна быть запущена перевалка минудобрений. Как ранее заявлял специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, на площадке будут обрабатываться грузы таких компаний, как «Уралхим», «Акрон», «ФосАгро», а также готовятся контракты с другими компаниями.

В планах России полностью перевести собственные грузы из портов Прибалтики на отечественные мощности. В целом предполагается, что к 2023 году «Уралкалий» и «Уралхим» полностью переориентируют экспорт удобрений на российские порты.

Аналитики профильного агентства Infranews ранее подсчитали, что для полного перевода минеральных удобрений в российские порты и другой «химии» необходимо около 8 млн тонн мощностей, также к этому стоит добавить 2−3 млн тонн «под будущий рост химических концернов».

«В идеале таких мощностей должно быть создано гораздо больше для исключения монопольных ставок на перевалку. Пример, та же Прибалтика, где мощностей построено в два раза больше российского экспорта удобрений», — уверены эксперты агентства.

Порт «Усть-Луга»

В Прибалтике же присутствие российских грузов имеет принципиальное экономическое значение. Согласно рейтингу крупнейших бенефициаров латвийских предприятий газеты Dienas Bizness, по итогам 2017 года на пятом месте располагается российский бизнесмен, председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

В рейтинге он представлен как бенефициар одного из самых дорогих предприятий Латвии — Uralchem Trading специализируется на экспортных поставках минеральных удобрений. Кроме этого, Мазепин также упоминается как совладелец компании Ventamonjaks — это крупнейший в Балтийском море терминал по перевалке жидкого аммиака, располагается он в порту Вентспилса. Также российский бизнесмен владеет 51% терминала по перевалке сыпучих минеральных удобрений Riga Fertilizer Terminal. Что окажется выгоднее и какое место в борьбе за грузы сыграет политика, станет ясно совсем скоро.

ВСМ стоит перед выбором

Российские железные дороги рассматривают четыре варианта трассировки высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург и готовятся к ее проектированию. Об этом на минувшей неделе заявил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын в ходе заседания временной комиссии Совета Федерации.

По его словам, первый маршрут соответствует обоснованию инвестиций, второй — уточняет с учетом изменений последних 10 лет. Третий и четвертый варианты проходят в приближении к Великому Новгороду, из которых один затрагивает охраняемые природные зоны, а второй обходит их. Также Катцын заявил, что запуск дороги намечен на 2026 год, а средневзвешенный тариф для этой высокоскоростной магистрали составит 3416 рублей в ценах 2018 года.

Железная дорога

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург в апреле текущего года. Предполагается, что время в пути от Петербурга до Москвы будет составлять 2 часа. При этом пассажиропоток между городами должен вырасти втрое, до отметки 33 млн человек в год. Кроме того, власти рассчитывают, что строительство дороги позволит динамичнее развиваться экономике как Петербурга, так и городов, находящихся между двух столиц.

На сегодняшний момент между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют 16 высокоскоростных поездов «Сапсан». Планируется, что время в пути на этих поездах по данному маршруту может быть сокращено на 30 минут — до трех часов.

Минудобрения пошли Севером

Компания «Акрон» на этой неделе отчиталась об отправке партии минеральных удобрений в Китай по Северному морскому пути. Как уточняет производитель, это первая отправка данного вида грузов по СМП. В Китай ушло 23 тыс. тонн продукции, которая в дальнейшем будет реализована через собственную дистрибуторскую сеть производителя — Beijing Yong Sheng Feng.

«Новый маршрут сбыта продукции сократит логистические затраты, а также откроет новые возможности по доставке наших удобрений в страны Азиатского и Тихоокеанского региона за счет значительного сокращения срока нахождения груза в пути», — заявил вице-президент по внешнеэкономической деятельности «Акрона» Дмитрий Хабрат.

Несмотря на ряд преимуществ СМП — более короткую дистанцию по сравнению с перевозкой через Суэцкий канал, — в транспортировке грузов по данному маршруту есть и множество сложностей.

Это и то, что самостоятельный проход судна без ледовой проводки и сведений из арктического штаба невозможен, и даже то, что корпус грузового корабля не может быть шире корпуса ледокола. Но главная проблема заключается в том, что даже пока никто не дает гарантию, что судно доставит грузы к месту назначения в указанные сроки в отличие от перевозок по южному маршруту. Виной всему, опять же, непростая ледовая обстановка, причем даже летом.

Литва взялась за СПГ

На минувшей неделе стало известно, что литовская государственная компания Klaipėdos nafta намерена стать управляющей компанией СПГ-терминала в бразильском порту Асу. На данный момент стороны находятся на финальной стадии переговоров, что подтвердили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября. Бразильским терминалом, как ожидается, будет управлять новое недавно зарегистрированное предприятие SGD SPB.

Что касается СПГ-терминала в Клайпеде, по данным правительства республики, Литва готова перейти от закупки единичных партий СПГ к «более глубокому сотрудничеству» в данном вопросе с США. Данный вопрос накануне обсудили прибывший в Литву министр энергетики США Рик Перри и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, пишет «Sputnik Литва».

Lettered Порт в городе Клайпеда, Латвия

Предполагается, что экспорт сжиженного природного газа из Штатов может обеспечить более высокую конкуренцию между игроками на европейском рынке. Однако на сегодняшний момент основными поставщиками СПГ в Прибалтику остаются Газпром, и с недавнего времени также в Клайпеду сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва арендует СПГ-терминал у Hoegh LNG. Строительство было заказано с целью избавления от «энергетической зависимости» от Газпрома. СПГ-терминал заказали с расчётом использования всеми тремя странами Прибалтики, однако Латвия и Эстония отказались от данной идеи, отдав предпочтение более дешевым поставкам напрямую из России.

Во что уперлись пассажиры БТК

Азербайджан готов к перевозке пассажиров по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс, но тормозит процесс отсутствие у Грузии и Турции необходимых локомотивов. Об этом на минувшей неделе заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов, пишет издание Trend. По его словам, у имеющихся локомотивов имеются проблемы с тормозной системой, и Азербайджан оказывает поддержку соседям в решении данной проблемы.

Matti Blume Железная дорога. Баку

В конце сентября Азербайджан и Грузия обсудили планы по наращиванию объемов транзитных перевозок по железнодорожному маршруту Баку — Тбилиси — Карс. Однако конкретных цифр стороны пока не раскрывают.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Курс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Предполагается, что БТК в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского союза. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда — Карцах протяженностью в 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией).