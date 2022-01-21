Ангелина Потеряйко

Автор

Родилась, выросла и живёт в Москве. Окончила Экономический факультет "МАТИ" - РГТУ им. К.Э. Циолковского. С 2014 года является экспертом и советником в Научной школе стратегического планирования Н.И. Ведуты. С 2019 года - ученый секретарь секции "Искусственный интеллект в экономике" Научного совета при Президиуме РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований. Экспертная специализация: цифровая экономика, искусственный интеллект, устойчивое развитие.