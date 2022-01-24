Российская школа будущего: к 2030 году гаджеты вместо учителей
Не успел закончится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, как в декабре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписывает распоряжение об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования до 2030 года.
Трансформации подвергнется общее и среднее профессиональное образование, что будет включать использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), большие данные, облачные сервисы и прочие новомодные инструменты, отлично адаптированные под нужды бизнеса. Форма этих технологий тоже популярная — онлайн-платформы «Цифровой помощник ученика», «Цифровой помощник родителя», «Цифровой помощник учителя», «Цифровое портфолио ученика», «Библиотека цифрового образовательного контента». Внутри платформ зашит цифровой образовательный контент и индивидуальные образовательные траектории, автоматизированная проверка домашних заданий с помощью технологий ИИ, цифровое портфолио школьника для поступления в вуз и колледж.
В паспорте Стратегии в качестве вызовов российской системе образования указывались высокие затраты государства на закупку бумажных учебников, высокие затраты родителей на закупку дополнительных материалов, что звучит нелепо, так как учебники выдаются детям в школах бесплатно, в отличие от ощутимой стоимости услуг домашнего интернета и расходов на персональный компьютер или смартфон и их содержание. Само обеспечение образовательных учреждений вычислительной и прочей цифровой техникой — удовольствие недешевое и требует постоянных вложений в связи с моральным устареванием техники и программного обеспечения.
Отсутствие в бумажном контенте оперативной обратной связи — это еще один описанный в Стратегии вызов. Оперативная обратная связь при использовании бумажного учебника — это взаимодействие с учителем. Конечно, когда в классе 30 и более учеников, обратная связь дает сбои. Таким образом, вместо того, чтобы увеличить в разы количество высококвалифицированных учителей и построить больше школ и училищ, педагогов фактически выбрасывают из системы образования, заменяя их системами с ИИ, а роль оставшихся в школе специалистов критически меняется на посредников между учениками и онлайн-платформой.
Следующий вызов, зафиксированный в паспорте Стратегии, является основным обоснованием появления стратегического направления: гаджеты, цифровые технологии и продукты конкурируют с учебной деятельностью за внимание ученика.
Примечательно, как на это вызов Стратегии тут же ответила отечественная наука — ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской академии образования. Ими было проведено исследование зависимости времени использования гаджетов и развития у ребенка саморегуляции, то есть способности контролировать свои эмоции, познавательные процессы и поведение.
По результатам исследования был сделан вывод, что в возрасте 7−10 лет наивысший уровень саморегуляции наблюдается у тех детей, которые пользуются гаджетами 1−2 часа в день, а не у тех, кто проводит за ними меньше часа.
Вот что заявил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Российской академии образования Александр Веракса:
Показательно, что при формулировке выводов ученые обошли многолетние исследования своих зарубежных коллег, которые доказали трагические печальные последствия погружения детей в цифровой мир. Среди последствий — цифровая деменция. В обоснование существования такой проблемы вложили свой труд немецкий нейробиолог Манфред Спитцер, американский невролог Кэролайн Брокингтон, доцент психологии и директор Лаборатории мышления и памяти Университета Невады в Лас-Вегасе Дэвид Коупленд, исследователи Стэнфордского университета, бельгийский нейропсихиатр Тео Компернолле. В Российской Федерации исследованиями психофизиологического состояния детей в условиях информатизации их жизнедеятельности и интенсификации образования занимался заведующий кафедрой гигиены детей и подростков Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Первого МГМУ им. И.М. Сеченова член-корреспондент РАН Владислав Кучма, одна из научных работ которого стала известна ответственным родителям благодаря школьной «дистанционке» в конце 2020 — начале 2021 года.
Теперь у российских реформаторов на руках научное основание для цифровой трансформации образования согласно Стратегии, начиная с младшей школы. К 2030 году в ходе реализации стратегии мы можем получить выпускников школ, страдающих хроническими заболеваниями, плохим зрением, испорченной осанкой, психически неуравновешенных и с явными признаками цифрового слабоумия, без знаний и интеллекта.
Общество может и должно потребовать проведения независимой научной экспертизы исследования, которое было опубликовано не на Родине ученых — в России, а в Европейском журнале психологии образования (European Journal of Psychology of Education; Exploring the development of executive functions in children in a digital world, 2021).