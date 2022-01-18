Очередная реформа запланирована Министерством природных ресурсов на 2022 год — оптимизировать работу российских заповедников, страдающих от хронического недофинансирования. Минприроды подготовило мероприятия по оптимизации количества, структуры и штатной численности подведомственных ему организаций, которые управляют природными территориями. Ведомство готово объединить несколько заповедников и национальных парков в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях и сделать восемь объединенных дирекций из 25 других особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

Ситуация с заповедным делом в России действительно далека от того, чтобы назвать её даже нормальной.

По словам главы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, уровень недофинансирования федеральных ООПТ уже достиг трех миллиардов рублей в год, износ основных средств составляет около 70%, а финансирование деятельности по сохранению редких видов животных осуществляется в основном за счет пожертвований частных лиц, компаний и общественных организаций.

Впрочем, если мы посмотрим на историю создания и развития заповедников в России и СССР, то придём к неутешительному выводу — это направление взаимоотношений человека и природы достигало своего расцвета нечасто.

Больше века (105 лет) прошло после открытия первого заповедника в России. У озера Байкал, на западных склонах Баргузинского хребта, в местах обитания чёрного баргузинского соболя 11 января 1917 года был создан первый в России заповедник. К этому времени в Русском географическом обществе уже была разработана схема развития географической сети заповедников страны, которая описывала 46 природных объектов. Эта схема и положила начало формированию заповедной системы нашей страны.

(сс) Alphatetia Баргузинский заповедник

16 сентября 1921 года в СССР вышел Декрет Совета народных комиссаров «Об охране памятников природы, садов и парков», согласно которому «Более значительные по площади участки природы, замечательные своими памятниками, объявляются заповедниками и национальными парками. Земли под заповедниками и национальными парками не могут быть обращаемы под обработку или разработку естественных богатств без разрешения Народного комиссариата просвещения, а равно на площади заповедников и национальных парков охота и ловля зверей и птиц, собирание яиц и гнезд и ловля рыбы не допускается без такового же разрешения». В первые годы Советской власти было создано шесть заповедников: Астраханский, Ильменский, «Столбы», «Лес на Ворскле», Крымский и Кавказский. В 1929 году Наркомпросом было намечено 63 типовых заповедника и 100 художественных парков на всей территории СССР. Тогда же было принято первое «Типовое положение» о заповедниках, в соответствии с которым заповедниками признаются участки земельной или водной площади, которые навсегда подлежат оставлению в неприкосновенном виде. В заповедниках предусматривалось создание научно-исследовательских учреждений, при них могли работать научные станции, музеи, библиотеки, лаборатории, обсерватории и другие научные учреждения.

В начале 30-х годов положение заповедников резко ухудшилось. Лозунгом для перемен в стратегии развития заповедного дела в те годы послужила идея максимально заставить природу служить задаче построения нового, коммунистического общества.

В 1933 г. на Первом Всесоюзном съезде по охране природы СССР было решено«поставить дело охраны природы на службу социалистическому строительству СССР, увязать его с хозяйственными и научными задачами страны, сделать охрану природы также одним из элементов планового рационального использования природных ресурсов». Новые положения о заповедниках больше не содержали запрет на вмешательство в природу, так как экономические интересы государства в те годы имели стратегический приоритет.

(сс) Башкатов Віталій Крымский заповедник

Несмотря на старания членов Всероссийского общества охраны природы (ВООП), численность которых начала таять с начала 30-х годов, заповедное движение приходило в упадок. Этому способствовала и низкая заинтересованность широких слоёв общества в охране природы, вызванная в том числе скудным освещением этой проблемы прессой. Также нестабильный и нерегулярный характер финансирования ВООП не мог не сказаться на результатах его деятельности. И тем не менее с 1930 по 1940 годы в СССР было учреждено 42 новых заповедника. В разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году были созданы заповедники «Предуралье» и «Кунгурская ледяная пещера», а в 1945-м — Дарвинский и Московский заповедники.

Необходимость восстановления экономики после войны привела к закрытию 88 и сокращению 20 заповедников — согласно постановлению № 3192 «О заповедниках» от 29 августа 1951 года, подписанному председателем Совета Министров СССР И.В. Сталиным. Из 130 заповедников статус был оставлен 40. Они были призваны внести практический вклад в развитие народно-хозяйственного комплекса государства.

В последующие годы с ростом промышленности и развитием экономики стала восстанавливаться и система заповедников. К 1960 году число заповедников достигло 85. В течение последующих 10 лет происходили то закрытия, то восстановления заповедников, и в 70-х — 80-х годах XX века заповедное дело всё же испытало значительный подъем. С 1983 года в СССР формируется система национальных природных парков.

В 1992 году, после распада Союза, государственное финансирование заповедного дела резко сократилось, а грантовая поддержка, напротив, стала развиваться.

Https://lk.msu.ru/uploads/attachments/attachment_1753_1584538878.pdf Изменение числа и площади заповедников России, 1917-2002 годы

В начале 2000-х годов в России был принят ряд нормативных актов, направленных на защиту окружающей среды и охрану заповедников: в 2001 году был создан Перечень государственных природных заповедников и национальных парков, которые предусматривалось организовать в 2001—2010 годах, в 2002 году принят Закон РФ «Об охране окружающей среды», создана Комиссия РАН по сохранению биологического разнообразия для реализации и дальнейшего развития «Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия России». В 2011 году распоряжением правительства РФ (№ 2322) утверждены «Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года» и «План мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года». 2017 год был объявлен годом экологии. В том же 2017 году был принят Национальный проект «Экология» на 2018−2022 годы, целью которого стало создание комфортной и безопасной среды для жизни.

К началу 2022 года в России насчитывается 231 особо охраняемая природная территория (ООПТ): 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников, а к 2024 году в России запланировано создание не менее 24 новых ООПТ.

Все перечисленные мероприятия и нормативные акты указывают на то, что заповедникам и ООПТ в нашей стране уделяется серьёзное внимание. Но факты говорят о противоположном.

(сс) Цимбалистый Дмитрий Петрович Река Кожим — северная граница НП «Югыд ва»

За последние 20 лет ООПТ столкнулись с атаками со стороны чиновников и бизнеса. Ниже коротко перечислены самые громкие дела, касающиеся нарушения законодательства в области ООП:

национальный парк «Югыд ва» (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми») — многоэтапная попытка разработать месторождение золота;

Кавказский государственный природный биосферный заповедник (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ») — попытка построить горнолыжный курорт;

природный парк «Южно-Камчатский» (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки») — попытка построить горнолыжный курорт;

природный парк Волго-Ахтубинская пойма (биосферный резерват ЮНЕСКО) — попытка построить автостраду;

ООПТ города Москвы — масштабное хозяйственное освоение.

Список примеров нарушения законов и неприкосновенности природы в интересах бизнеса намного длиннее. Это ставит под угрозу экологическую безопасность страны, комфорт её жителей и вступает в противоречие не только с общемировыми тенденциями по защите окружающей среды, но и с приоритетами в области сохранения биологического разнообразия, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2021 года. ИА REGNUM продолжит следить за судьбой российских заповедников. Столетняя история заповедного дела должна продолжиться для сохранения нашего великого достояния — природы России.